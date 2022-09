La DCO publie son premier rapport sur la prospérité numérique afin de mettre en évidence les enjeux du développement de l'économie numérique

RIYADH, Arabie saoudite, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Organisation de coopération numérique (DCO) a publié la première édition de son rapport sur la prospérité numérique, afin de mettre en lumière certaines des questions les plus urgentes en matière de développement économique numérique et de rendre compte des initiatives et programmes de la DCO qui aident les États membres de l'organisation à développer leurs propres économies numériques.

DCO Digital Prosperity Report

Cette première édition du rapport est préfacée par Børge Brende, président du Forum économique mondial (FEM), qui évoque l'initiative d'investissements directs étrangers (IDE) numériques menée par le FEM et la DCO pour soutenir les IDE dans l'économie numérique, ainsi que leur regain à l'échelle internationale après la COVID-19. Le rapport présente également un entretien exclusif avec S.E. Paula Ingabire, ministre des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de l'innovation du Rwanda, dans lequel elle évoque la politique économique numérique du pays, le rôle des TIC dans le développement du Rwanda et la manière dont son adhésion à la DCO contribuera à la réalisation des objectifs stratégiques du Rwanda dans la sphère numérique.

Le rapport comprend également des discussions sur l'écart entre les sexes dans le secteur des jeunes entreprises, une analyse des défis posés par une législation efficace en matière de protection des données de l'utilisateur final et un rapport sur la nouvelle initiative d'IDE numériques récemment lancée par la DCO et le Forum économique mondial. Il fournit également un aperçu des activités à venir de la DCO, notamment sa série de tables rondes internationales, l'initiative STRIDE de soutien aux jeunes entreprises numériques, l'indice de maturité de l'économie numérique (DEMI) et le centre d'excellence de la DCO pour les flux de données.

Deemah AlYahya, secrétaire générale de la DCO, a déclaré à l'occasion de la publication du rapport : « La DCO a été fondée pour rendre possible la prospérité numérique pour tous et pour soutenir nos États membres en permettant le partage des connaissances et la collaboration sur le développement des meilleures pratiques, politiques et stratégies pour accélérer leur transformation numérique, et ainsi favoriser le développement d'une économie numérique nationale inclusive, prospère et durable. Le rapport sur la prospérité numérique est un élément important de cet engagement de partage des connaissances, qui met en lumière les activités de la DCO et de nos États membres. Il présente des témoignages d'experts de haut niveau et souligne des questions importantes telles que la lutte contre l'inégalité des sexes dans l'économie numérique et les défis de la protection des données des utilisateurs finaux. Cette première édition du rapport est une lecture incontournable pour toute personne désireuse de se tenir informée des derniers développements de l'économie numérique mondiale, en particulier dans les États membres de la DCO. »

Le rapport sur la prospérité numérique de la DCO est disponible dès maintenant : rapport sur la prospérité numérique (dcoinsights.com)

