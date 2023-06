La solution idéale pour chaque enfant myope

Pour la santé oculaire des enfants myopes: Parce que chaque dioptrie compte

MUNICH, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Tablettes, ordinateurs ou devoirs : de nos jours, les enfants se concentrent avant tout sur ce qui se trouve juste sous leurs yeux et passent de moins en moins de temps à l'extérieur. En conséquence de ces changements de comportements, de plus en plus d'enfants développent une myopie. En 2020, plus d'un tiers de la population mondiale était atteint de myopie. Une forte augmentation en seulement deux décennies. Mais ce que beaucoup de parents ignorent, c'est que la myopie chez les enfants augmente également le risque de pathologies oculaires à l'âge adulte. C'est la raison pour laquelle il est important de contrôler la progression de la myopie le plus tôt possible. Les experts de Rodenstock ont développé une solution : les nouveaux verres de lunettes Rodenstock MyCon conçus pour corriger la myopie, garantir une vision nette et, à titre préventif, contrer la progression de la myopie chez chaque enfant myope.

Yes_Rodenstock MyCon

Si l'un des parents est myope, le risque pour l'enfant de développer une myopie est accru. Si les deux parents sont myopes, la probabilité atteint même 35 à 60 %. La myopie a également tendance à progresser plus rapidement si les parents de l'enfant sont myopes. De plus, la myopie infantile augmente le risque de maladie oculaire à l'âge adulte, quelle qu'en soit la gravité. Contrôler la myopie de l'enfant permet d'avoir des yeux plus sains à long terme, car le risque de développer des pathologies oculaires à l'âge adulte est considérablement réduit. En tant qu'expert de la vision, Rodenstock s'efforce toujours d'offrir la vision la plus nette possible, y compris pour les enfants. C'est pourquoi, avec les nouveaux verres MyCon (le nom vient de Myopia Control), l'entreprise a développé une solution pour aider à contrôler la progression de la myopie chez les enfants dès la première dioptrie. Cette solution convient particulièrement à tous les enfants myopes âgés de 6 à 14 ans, quelle que soit le niveau de leur myopie.

La myopie est le résultat d'un œil légèrement trop long. Les verres unifocaux traditionnels ne sont pas conçus pour ralentir la progression de la myopie. Ils peuvent corriger le défaut visuel et donc améliorer la vision, mais l'allongement de l'œil responsable de la myopie n'est pas stoppé.

C'est là que Rodenstock intervient, avec des verres de lunettes conçus précisément pour corriger la myopie, assurer une vision nette et limiter la progression de la myopie. Contrairement aux verres unifocaux traditionnels, la lumière traverse les zones de contrôle de la progression qui sont placées de chaque côté du verre, de sorte qu'en périphérie nasale et temporale, la lumière est réfractée en avant de la rétine plutôt que derrière. Les verres MyCon ralentissent l'allongement de l'œil et donc la progression de la myopie, tout en laissant intactes les principales zones de vision du verre, au centre et dans l'axe vertical. À long terme, le ralentissement de la myopie a un effet positif sur la santé des yeux, car le risque de maladies oculaires à l'âge adulte est considérablement réduit.

Les enfants considèrent le design fin et léger des verres MyCon comme un avantage significatif. Il les aide à mieux accepter le port de lunettes. Les verres ne dépassent pas de la monture même avec une correction élevée. La finition innovante X-tra Clean, utilisée comme surcouche appliquée sur chaque face des verres, crée une surface extrêmement lisse sur laquelle la saleté adhère à peine et qui peut être facilement nettoyée sans laisser de traces ni de résidus.

Une étude clinique prouve son efficacité

Une étude clinique indépendante à long terme* portant sur l'évolution de la myopie chez des enfants caucasiens âgés de 7 à 14 ans sur une période de 5 ans a démontré l'efficacité des verres MyCon : les verres basés sur les principes de Rodenstock MyCon peuvent ralentir l'évolution de la myopie jusqu'à 40 % et conviennent à tous les enfants dès la première dioptrie, même à titre préventif.

Contrairement aux lentilles de contact spéciales et aux gouttes oculaires, les verres MyCon constituent la forme de traitement la plus simple et la moins invasive qui soit et permettent de limiter la progression de la myopie. Car chaque dioptrie compte, surtout chez les enfants.

Pour plus d'informations, voir https://www.rodenstock.be/be/fr/verres-pour-les-enfants.html

À propos de Rodenstock :

Le groupe Rodenstock est un leader mondial dans la fabrication de verres de haute qualité. Avec la philosophie "B.I.G. VISION® FOR ALL", Rodenstock incarne un changement de paradigme dans la conception de verres biométriques individualisés. La société a été fondée en 1877 et son siège social se trouve à Munich, en Allemagne. Elle emploie environ 5 100 personnes dans le monde et est représentée dans plus de 85 pays. Rodenstock dispose de six sites de production principaux afin de garantir un approvisionnement mondial.

* Tarutta EP, Proskurina OV, Tarasova NA, Milash SV, Markosyan GA. Long-term results of perifocal defocus spectacle lens correction in children with progressive myopia. Vestn Oftalmol. 2019;135(5):46-53.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2104008/Rodenstock.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2104009/Rodenstock_Logo.jpg

SOURCE Rodenstock