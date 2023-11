L'ARABIE SAOUDITE LANCE L'INITIATIVE SUR LES CAPACITÉS HUMAINES, UNE CONFÉRENCE POUR RENFORCER LES CAPACITÉS HUMAINES

RIYAD, Arabie saoudite, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Sous le patronage de Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, Premier ministre et président du Comité du programme de développement des capacités humaines, l'un des programmes de réalisation de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, la première édition de l'Initiative sur les capacités humaines (Human Capability Initiative, HCI) se tiendra les 28 et 29 février 2024, au King Abdulaziz International Convention Center à Riyad.

Sous le thème de la « préparation à l'avenir », la HCI réunira plus de 6 000 experts, décideurs et plus de 150 conférenciers internationaux issus de gouvernements, d'entités privées et à but non lucratif et de groupes de réflexion de plus de 50 pays afin de mener des dialogues percutants, de créer des synergies et de saisir des opportunités pour le développement des capacités humaines dans le monde entier.

La HCI se concentrera sur la manière de renforcer l'écosystème du développement des capacités humaines, de promouvoir une conception innovante des politiques et des solutions créatives, et de présenter des exemples de réussite en matière de développement des capacités humaines et d'impact sur la croissance économique. Cet effort collectif contribuera à l'élaboration d'un programme mondial durable, qui sera à l'origine de solutions pour les capacités humaines dans tous les groupes d'âge, et qui suscitera des initiatives anticipant de manière proactive les défis de demain et contribuant à façonner un avenir prometteur pour tous.

Son Excellence le ministre de l'Éducation, président du comité exécutif du programme de développement des capacités humaines, M. Yousef Al-Benyan, a déclaré : « Cette conférence est la première plateforme coopérative mondiale de ce type à stimuler la collaboration internationale, à enrichir le dialogue mondial sur le développement des capacités humaines et à contribuer au développement des compétences humaines et à la prospérité de l'économie mondiale. » Il a ajouté : « La conférence abordera les défis auxquels est confronté le développement des capacités humaines à la lumière des changements mondiaux, et les compétences les plus importantes requises sur le futur marché mondial du travail, en plus de l'impact des développements rapides dans les domaines numérique et économique sur les capacités humaines. »

De plus, Son Excellence a commenté : « Les sujets abordés à la HCI sont d'une importance vitale pour alimenter de nouvelles conversations sur l'élaboration de politiques, la collaboration, les partenariats entre les secteurs privé et public et l'investissement au niveau mondial dans le développement des capacités humaines. Cela contribuera à bâtir des économies fortes et flexibles pour répondre aux défis futurs. »

https://humancapabilityinitiative.org

- À propos de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite :

Sous la direction du Gardien des deux saintes mosquées, la Vision 2030 de l'Arabie saoudite a été initiée par Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane Al Saoud, Prince héritier et Premier ministre, et comporte une feuille de route pour construire l'avenir prospère et brillant de l'Arabie saoudite à travers une société dynamique, une économie prospère et une nation ambitieuse. La Vision a été déclinée en objectifs stratégiques pour permettre une mise en œuvre efficace par le biais de ses programmes de réalisation de la Vision.

https://www.vision2030.gov.sa

- À propos du programme de développement des capacités humaines (HCDP) :

Le programme de développement des capacités humaines est l'un des programmes de réalisation de la Vision 2030. Il vise à garantir que les citoyens saoudiens disposent des capacités requises pour être compétitifs au niveau mondial en inculquant des valeurs, en développant les compétences de base et futures, ainsi qu'en améliorant les connaissances. Le programme se concentre sur le développement d'une base éducative solide pour tous les citoyens afin d'inculquer des valeurs dès le plus jeune âge, tout en préparant les jeunes aux futurs marchés locaux et mondiaux. Il se concentre également sur l'amélioration des compétences des citoyens en leur offrant des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, en soutenant l'innovation, en encourageant la culture de l'esprit d'entreprise et en élaborant des politiques visant à garantir la compétitivité de l'Arabie saoudite.

https://www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/hcdp/