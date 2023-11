SAOEDI-ARABIË LANCEERT HUMAN CAPABILITY-INITIATIEF - EEN CONFERENTIE OM HET MENSELIJK VERMOGEN TE VERSTERKEN

RIYAD, Saudi-Arabië, 24 november 2023 /PRNewswire/ -- Onder auspiciën van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, kroonprins, minister-president en voorzitter van het Human Capability Development Program Committee, een van de programma's voor de realisatie van Vision 2030 in Saoedi-Arabië, zal van 28 tot 29 februari 2024 de eerste editie van het Human Capability Initiative (HCI) worden gehouden in het King Abdulaziz International Convention Center in Riyad.

SAUDI ARABIA LAUNCHES THE HUMAN CAPABILITY INITIATIVE - A CONFERENCE TO EMPOWER HUMAN CAPABILITY

Onder het thema 'Future Readiness' zal het HCI meer dan 6000 deskundigen, besluitvormers en meer dan 150 internationale keynote sprekers van overheden, private en non-profit organisaties en denktanks uit meer dan 50 landen samenbrengen om slagkrachtige dialogen te voeren, synergieën te creëren en kansen te grijpen voor de ontwikkeling van het menselijk vermogen wereldwijd.

Het HCI zal zich richten op het versterken van het ecosysteem voor de ontwikkeling van menselijk vermogen, het bevorderen van innovatief beleidsontwerp en creatieve oplossingen. Het zal succesverhalen over de ontwikkeling van menselijk vermogen en de invloed ervan op economische groei laten zien. Deze gezamenlijke inspanning zal bijdragen aan een duurzame mondiale agenda die baanbrekende oplossingen biedt voor de menselijke capaciteiten in alle leeftijdsgroepen en initiatieven stimuleert die proactief anticiperen op de uitdagingen van morgen en helpen vorm te geven aan een veelbelovende toekomst voor iedereen.

Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Voorzitter van het Uitvoerend Comité van het Human Capability Development Program, dhr. Yousef Al-Benyan: "De conferentie is het eerste wereldwijde samenwerkingsplatform in zijn soort om internationale samenwerking te katalyseren, de wereldwijde dialoog over de ontwikkeling van het menselijke vermogen te verrijken en bij te dragen aan de ontwikkeling van menselijke vaardigheden en een welvarende wereldeconomie." Hij voegde eraan toe: "De conferentie bespreekt de uitdagingen voor de ontwikkeling van menselijke capaciteiten in het licht van wereldwijde veranderingen en de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn op de toekomstige wereldwijde arbeidsmarkt. Ook de impact op het menselijk vermogen van snelle ontwikkelingen op digitaal en economisch gebied op menselijke capaciteiten komt aan bod."

Voorts verklaarde Zijne Excellentie: "De onderwerpen die tijdens het HCI aan bod kwamen, zijn van vitaal belang om nieuwe gesprekken op gang te brengen over het vormgeven van beleid, samenwerking en publiek-private-derde sector partnerschappen en investeringen op mondiaal niveau in het ontwikkelen van menselijke capaciteiten. Dit zal bijdragen aan de opbouw van sterke en flexibele economieën om toekomstige uitdagingen aan te gaan".

Meer details zijn te vinden op de website van het HCI:

https://humancapabilityinitiative.org

- HCI sociale media:

@HCI_KSA (Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok)

HCIKSA (Facebook)

- Over Saudi Vision 2030:

Onder leiding van de 'Bewaarder van de twee heilige moskeeën' werd Saudi Vision 2030 gelanceerd door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Mohammed bin Salman Al Saud, kroonprins en eerste minister, met een routekaart om de welvarende en stralende toekomst van Saoedi-Arabië op te bouwen door middel van een levendige samenleving, een bloeiende economie en een ambitieuze natie. De visie werd omgezet in strategische doelstellingen om effectieve implementatie mogelijk te maken via de programma's voor het realiseren van de visie.

https://www.vision2030.gov.sa

- Over het Human Capability Development Program (HCDP):

Het Human Capability Development Program is een van de programma's voor de verwezenlijking van Vision 2030 met als doel ervoor te zorgen dat Saoedische burgers de vereiste capaciteiten hebben om wereldwijd te concurreren door waarden bij te brengen, basis- en toekomstige vaardigheden te ontwikkelen en kennis te vergroten. Het programma richt zich op het ontwikkelen van een solide educatieve basis voor alle burgers om waarden bij te brengen vanaf jonge leeftijd, terwijl de jeugd wordt voorbereid op de toekomstige lokale en wereldwijde markten. Het richt zich ook op het bijscholen van burgers door mogelijkheden voor levenslang leren te bieden, innovatie te ondersteunen, ondernemerschap aan te moedigen en beleid te ontwikkelen om het concurrentievermogen van Saoedi-Arabië te waarborgen.

https://www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/hcdp/