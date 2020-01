Liberis wint £ 32 miljoen om ambitieuze groeiplannen in de VS en Europa te versnellen

Liberis gaat duizenden meer kleine bedrijven ondersteunen met financiering om te gedijen

LONDEN, 22 januari 2020 /PRNewswire/ -- Liberis, de fintech met de missie om financiering voor kleine bedrijven blijvend opnieuw vorm te geven, heeft met succes een financieringsronde van £ 32 miljoen afgesloten in haar grootste verwerving van eigen vermogen tot nu toe. Deze investering is de eerste institutionele verwerving van kapitaal en werd geleid door FTV Capital – een verstrekker van groeikapitaal met een succesvolle reputatie in het ondersteunen van snelgroeiende financiële diensten en techbedrijven. Liberis wordt ondersteund door Blenheim Chalcot, de toonaangevende Britse digitale venturebuilder, die FTV welkom heet als mede-investeerders in Liberis. Deze investering brengt de totale financiering van zowel vreemd als eigen vermogen van Liberis op meer dan £ 150 miljoen.

Sinds haar oprichting heeft Liberis al meer dan 15.000 kleine bedrijven voorzien van meer dan £ 450 miljoen in financiering, waarvan de meerderheid werd verstrekt door haar innovatieve Funding-as-a-Service platform met geïntegreerde partners. De strategische partners van Liberis, waaronder onder meer vier van 's werelds grootste merchant acquirers, white-labelen momenteel haar financiële platform waarmee financiering kan worden aangeboden aan haar klanten, die bestaan uit kleine bedrijven.

In de laatste 18 maanden heeft Liberis een snelle wereldwijde groei doorgemaakt, met uitbreiding naar vijf nieuwe landen waaronder het VK, VS, Zweden, de Tsjechische Republiek en Finland. Deze nieuwe investering ondersteunt het bedrijf bij de verdere groei van haar voetafdruk in de Verenigde Staten en in twee nieuwe Europese landen, en bij het aantrekken van het beste talent, met een geplande toename van 30 procent in personeel voor het komende jaar. De investering stelt het bedrijf ook in staat om vlot wereldwijd op te schalen door haar unieke samenwerkingsmodel en zo miljoenen kleine bedrijven te ondersteunen die anders moeilijk toegang kunnen krijgen tot de benodigde financiering om succesvol te kunnen zijn.

Rob Straathof, CEO, Liberis, lichtte toe: 'Kleine bedrijven zijn de levensader van de mondiale economie en toch worden zij nog steeds afgewezen door banken en traditionele kredietverstrekkers, of geconfronteerd met onbehulpzame terugbetalingsvoorwaarden en ingewikkelde processen. We zijn opgetogen over deze investering van FTV Capital omdat het betekent dat wij nieuwe samenwerkingen aan kunnen blijven gaan, ons productaanbod kunnen blijven uitbreiden en ons team kunnen laten groeien om zo hoognodige financieringen aan te kunnen bieden aan de 50 miljoen nieuwe kleine bedrijven in de VS, Europa en het VK. 2020 wordt een boeiend jaar voor Liberis en deze financiële investering helpt ons om onze plannen versneld uit te voeren zodat we duizenden kleine bedrijven rond de hele wereld kunnen ondersteunen met snelle, flexibele en eerlijke financiering.'

Jerome Hershey, senior investment adviseur bij FTV Capital, zei: 'FTV ziet het samenkomen van betalingsverwerking en het financieren van kleine bedrijven als een enorme investeringsmogelijkheid. Het gedifferentieerde distributiemodel van Liberis kan veel waarde opleveren voor zowel haar strategische partners als de kleine bedrijven die haar cliënten vormen. Liberis kan nu ook ons Global Partner Network® benutten voor de ondersteuning van een aanmerkelijk groeitraject bij haar internationale uitbreiding binnen Europa en in de VS. Global Partner Network® is een groep toonaangevende financiële en betalingsbedrijven die al twintig jaar FTV portfolio bedrijven helpt. Wij zijn bijzonder blij om samen te werken met het capabele managementteam van het bedrijf, en met de bestaande investeerders, om hen bij te staan bij het uitvoeren van hun visie.'

Manoj Badale, oprichter van Blenheim Chalcot zei: 'Rob en het team van Liberis hebben een fantastisch bedrijf opgebouwd met een aantal van de grootste betalingsaanbieders in de wereld als strategische partners, en wij zijn vereerd om FTV welkom te heten als mede investeerders. We verheugen ons op een nauwe samenwerking bij het voortzetten van de uitbreiding van onze partnerschappen en de groei van Liberis wereldwijd.'

Ter versterking van haar mondiale activiteiten heeft Liberis onlangs algemeen directeuren aangesteld voor de VS en Europa. Howard Kramen komt aan boord als algemeen directeur voor de VS, hij gaf hiervoor leiding aan PayPals wereldwijde krediettransacties. Kramen speelde een belangrijke rol bij de kredietverlening van $ 10 miljard aan meer dan 225.000 kleine bedrijven in de VS, het VK, Australië en Duitsland. Pedram Tadayon wordt de Europese algemeen directeur en brengt 20 jaar ervaring in de financiële dienstensector naar Liberis, hij was voorheen CEO van Emric – een fintech dienstverlener in kredietbeheer, en bekleedde eerder leidinggevende posities voor Nets, EnterCard en American Express.

Liberis heet ook Jerome Hershey van FTV welkom in de raad van bestuur. Als directeur business en corporate development van OnDeck's IPO en met investeringsrollen bij Spectrum Equity en Technology Crossover Ventures, brengt Jerome een brede ervaring en kennis naar Liberis om de organisatie te steunen bij het uitbreiden van haar aanwezigheid in de VS.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080063/Liberis_group_Logo.jpg

