Liberis stellt 32 Millionen GBP für die Beschleunigung ehrgeiziger Wachstumspläne in den USA und Europa bereit

Liberis will Tausende von Kleinunternehmen mit den für ihr Gedeihen notwendigen Finanzmitteln unterstützen

LONDON, 22. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Liberis, das Fintech-Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, die Finanzierung kleiner Unternehmen für immer neu zu gestalten, hat eine Finanzierungsrunde von 32 Millionen GBP in seiner bisher größten Eigenkapital-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Die Investition stellt die erste institutionelle Kapitalbeschaffung des Unternehmens dar und wurde von FTV Capital geleitet, einem Wachstumsunternehmen mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von wachstumsstarken Finanzdienstleistungen und Technologieunternehmen. Liberis wird von Blenheim Chalcot unterstützt, dem führenden britischen Anbieter von digitalen Unternehmen, die FTV als Mitinvestor in Liberis willkommen heißen. Mit dieser Investition erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Liberis durch Fremd- und Eigenkapital auf über 150 Millionen GBP.

Seit seiner Gründung hat Liberis über 15.000 Kleinunternehmen mit mehr als 450 Millionen Pfund Sterling finanziert, die meisten davon über seine innovative Funding-as-a-Service Plattform mit integrierten Partnern. Die strategischen Partner von Liberis, zu denen u.a. vier der weltweit größten Händlerakquisiteure gehören, kennzeichnen derzeit die Finanzplattform von Liberis als White-Label, um ihren eigenen kleinen Geschäftskunden Finanzierungen anzubieten.

In den letzten 18 Monaten verzeichnete Liberis ein rasantes globales Wachstum mit der Expansion in fünf neue Länder, darunter Großbritannien, die USA, Schweden, die Tschechische Republik, die Slowakei und Finnland. Diese neue Investition wird das Unternehmen dabei unterstützen, seine Präsenz in den Vereinigten Staaten und in zwei neuen europäischen Ländern weiter auszubauen und die besten Talente anzuziehen, wobei für das nächste Jahr ein Anstieg der Mitarbeiterzahl um 30 Prozent geplant ist. Die Investition wird es dem Unternehmen auch ermöglichen, sich durch sein einzigartiges Partnerschaftsmodell global und schnell zu vergrößern, um die Millionen von Kleinunternehmen zu unterstützen, die Schwierigkeiten beim Zugang zu den für ihren Erfolg erforderlichen Mitteln haben.

Rob Straathof, CEO von Liberis, kommentierte dies: "Kleine Unternehmen sind der Lebensnerv der globalen Wirtschaft und dennoch werden sie weiterhin von Banken und traditionellen Kreditgebern abgewiesen oder mit wenig hilfreichen Rückzahlungsbedingungen und komplexen Prozessen konfrontiert. Wir freuen uns über diese Investition von FTV Capital, da sie es uns ermöglicht, weiterhin neue Partner an Bord zu nehmen, unsere Produktpalette zu erweitern und unser Team zu vergrößern, um die 50 Millionen Kleinunternehmen in den USA, Europa und Großbritannien mit dringend benötigten Mitteln zu versorgen. 2020 wird ein aufregendes Jahr für Liberis sein, und diese Finanzinvestition wird dazu beitragen, unsere Pläne zu beschleunigen, damit wir Tausende weiterer Kleinunternehmen auf der ganzen Welt mit schneller, flexibler und fairer Finanzierung unterstützen können".

Jerome Hershey, Senior Investment Advisor bei FTV Capital, sagte: FTV glaubt, dass die Konvergenz von Zahlungsabwicklung und Finanzierung kleiner Unternehmen eine massive Investitionsmöglichkeit darstellt. Das differenzierte Vertriebsmodell von Liberis bietet sowohl für seine strategischen Partner als auch für die Kunden von Kleinunternehmen ein überzeugendes Wertangebot. Um einen bedeutenden Wachstumskurs bei der internationalen Expansion in Europa und den Vereinigten Staaten zu unterstützen, kann Liberis nun unser Global Partner Network® nutzen, eine Gruppe führender Finanz- und Zahlungsunternehmen, die FTV-Portfoliounternehmen seit zwei Jahrzehnten unterstützen. Wir sind begeistert, mit dem starken Managementteam des Unternehmens und den bestehenden Investoren zusammenzuarbeiten, um sie bei der Umsetzung ihrer Vision zu unterstützen".

Manoj Badale, Gründer von Blenheim Chalcot sagte: "Rob und das Liberis-Team haben ein großartiges Geschäft mit einigen der weltweit größten Zahlungsanbieter als strategische Partner aufgebaut, und wir freuen uns, FTV als Co-Investoren begrüßen zu können. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, während wir die Basis der Partnerschaften weiter ausbauen und Liberis weltweit wachsen lassen".

Zur Stärkung ihrer globalen Aktivitäten hat Liberis vor kurzem Geschäftsführer für die USA und Europa ernannt. Howard Kramen kommt als General Manager für die USA hinzu, nachdem er zuvor das globale Kreditgeschäft von PayPal geleitet hat. Kramen spielte eine entscheidende Rolle bei der Kreditvergabe von über 10 Milliarden Dollar an über 225.000 Kleinunternehmen in den USA, Großbritannien, Australien und Deutschland. Inzwischen kommt Pedram Tadayon als Europa-Geschäftsführer hinzu und bringt 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche mit zu Liberis, nachdem er zuvor als CEO von Emric - einem Fintech-Anbieter im Kreditmanagement - sowie in leitenden Positionen bei Nets, EnterCard und American Express tätig war.

Weiter begrüßt Liberis Jerome Hershey von FTV in ihrem Vorstand. Nachdem er als Leiter der Geschäfts- und Unternehmensentwicklung des Unternehmens den Börsengang von OnDeck geleitet hat und in verschiedenen Funktionen bei Spectrum Equity und Technology Crossover Ventures investiert hat, bringt Jerome Hershey eine Fülle von Wissen und Erfahrung in Liberis ein und wird das Unternehmen beim weiteren Ausbau seiner Präsenz in den Vereinigten Staaten unterstützen.

