LIBERTY doet een historische investering in de GREENSTEEL transformatie van Ostrava

LIBERTY Ostrava ondertekent een contract met Danieli voor twee hybride elektrische vlamboogovens

Nieuwe ovens zullen de uitstoot van LIBERTY Ostrava in 2027 met meer dan 80% verlagen

LIBERTY gaat 8,6 miljard CZK (350 miljoen euro) investeren in Ostrava, de grootste investering in de staalfabriek in een generatie

Partnerschap op het gebied van hernieuwbare energie, ondertekend met ČEZ ESCO en de GFG-stichting, gelanceerd in Tsjechië

PRAAG, 10 juli 2022 /PRNewswire/ --/PRNewswire/-- op een speciaal evenement dat vandaag in de Ostrava-staalfabriek is gehouden, heeft LIBERTY een contract gesloten met Danieli, een toonaangevende wereldwijde fabrikant van installaties en machines, voor de levering van twee ultramoderne hybride elektrische vlamboogovens die de kern vormen van de overstap op een groene staalproductie van Ostrava. De investering van 8,6 miljard CZK (350 miljoen euro), de grootste investering in de staalfabriek in een generatie, is een enorme stap voorwaarts in het plan van LIBERTY Ostrava om in 2030 CO2-neutraal te worden (CN30).

De nieuwe ovens, de eerste in hun soort in Europa, hebben een gecombineerde capaciteit van 3,5 miljoen ton per jaar (mtpa) en zullen de totale CO 2 -uitstoot van de Ostrava-staalbedrijven in 2027 met meer dan 80% verminderen. De twee 200 ton-ovens gebruiken de innovatieve en gepatenteerde Danieli QONE-technologie om de stroom en de spanning van de boog te regelen, zodat de ovens een efficiëntere en stabielere stroomvoorziening krijgen. Dit zal de ovens in staat stellen om flexibeler te worden in de laadmix van grote hoeveelheden heet metaal en Direct Reduced Iron (DRI/HBI) en tot 100% schroot in de tweede fase van het project. Op die manier zal de fabriek minder afhankelijk worden van de invoer van steenkool en ijzererts en zal de productie nog flexibeler worden. De nieuwe ovens worden in 2025 in bedrijf gesteld en zullen in 2027 in staat zijn om schroot volledig te smelten als gevolg van de geplande installatie van een 400 kV-elektriciteitsleiding naar de Ostrava-staalbedrijven.

LIBERTY heeft ook de aanbesteding gelanceerd voor soortgelijke hybride elektrische vlamboogovens voor Ostrava 's zustervestiging LIBERTY Galati, Roemenië, aangezien het bedrijf in de komende vijf jaar ook overstapt op groene staalproductietechnologieën en de groep zich richt op 10 miljoen ton aan groene staalproductiecapaciteit in Europa.

In dezelfde ondertekeningsceremonie heeft LIBERTY Ostrava een verklaring van samenwerking ondertekend met ČEZ ESCO, onderdeel van de ČEZ-groep, een van de grootste energiebedrijven van Europa. Dit partnerschap zal de duurzame energie- en waterstoftechnologieën identificeren en ontwikkelen die nodig zijn om de transformatie van Ostrava naar groene staalproductie te realiseren. De groep kondigde ook de lancering aan van de GFG-stichting in de Tsjechische Republiek, een door Sanjeev en Nicola Gupta opgerichte liefdadigheidsinstelling om toekomstige generaties te inspireren, aan te moedigen en te helpen een loopbaan binnen de sector op te bouwen.

Sanjeev Gupta, Executive Chairman van de LIBERTY Steel Group, zegt: "Het contract dat we vandaag hebben ondertekend is een historische mijlpaal voor de Ostrava-staalbedrijven en een enorme stap in de richting van onze plannen voor een groene staalproductie en koolstofneutraliteit, hier in Ostrava en in heel Europa. Dit is de grootste investering in Ostrava in een generatie en het begin van een belangrijke transformatie in heel Europa, nu we afstappen van de oudere, vervuilende productiemethoden en de nieuwste technologieën met een lage koolstofproductie gaan gebruiken. Dit zal ons niet alleen een schoner en duurzamere producent maken, maar ook een meer responsieve en dynamische speler op de markt. Onze investering laat zien dat we ons op de lange termijn inzetten om de werknemers in Ostrava, de lokale gemeenschap en de toekomstige generaties te laten werken in een moderne, schone staalfabriek. Ik wil het team van LIBERTY Ostrava bedanken voor al het werk dat is verricht om deze enorme investering voor te bereiden."

Giacomo Mareschi Danieli, Chief Executive Officer van Danieli, zegt: "Danieli is verheugd om door LIBERTY Ostrava te zijn geselecteerd als technologieleverancier voor dit prestigieuze project, dat een mijlpaal is in de geschiedenis van de Europese staalproductie, het eerste grote project in Europa dat de op koolstof gebaseerde hoogoventechnologie zal vervangen door de nieuwste vlamboogoven groene staaltechnologie. De twee nieuwe hybride elektrische vlamboogovens van 200 ton, bekend als Danieli Digi Melter (DDM), zullen de nieuwste ontwerp- en technologische pakketten op het gebied van het smelten van elektrische vlamboogovens om de laagste CO 2 - en NOx-emissies te waarborgen, en ook een aanzienlijke verbetering van de kosten van de omzetting van vloeibaar staal leveren, wat het concurrentievermogen van de fabriek van LIBERTY Ostrava zal verbeteren. De veiligheidsverbeteringen worden ook gerealiseerd middels een aantal technologische pakketten die taken automatiseren die voorheen met de hand werden uitgevoerd, waardoor de werknemers niet langer blootstaan aan de gevaren van vloeibaar staal. Dit contract is een uitstekend voorbeeld dat decarbonisatie geen bedreiging is, maar een kans om te verbeteren. De nieuwe hybride ovens zullen efficiënter worden, en leveren staal van hoge kwaliteit tegen een lagere kosten, met een aanzienlijk lagere uitstoot. Dit is een investering in de toekomst van LIBERTY Steel naast de toekomst van de planeet."

Kamil Čermák, de voorzitter van de Raad van bestuur en de CEO van ČEZ ESCO, zegt: "de staalindustrie in Europa staat op een belangrijk kruispunt. We waarderen het besluit van LIBERTY Ostrava om over te schakelen op de productie van laag-emissie staal op basis van elektrische vlamboogovens. We kijken ernaar uit om samen te werken met het LIBERTY Ostrava-team, met wie we koolstofarme en koolstofvrije technologieën zullen ontwikkelen, met name op het gebied van hernieuwbare energie en waterstof. Samen willen we de toekomst van de staalfabrieken veilig stellen en een bijdrage leveren aan een aanzienlijke verbetering van het milieu in de regio Ostrava."

Opmerkingen:

Hoewel het aanbestedingsproces voor de ovens is gestart, heeft het LIBERTY Ostrava-team ook een aantal andere belangrijke mijlpalen bereikt in de aanpak van de onderneming op de weg naar koolstofneutraliteit:

Heeft 88 miljoen CZK, waaronder 28 miljoen CZK uit het operationele milieuprogramma van de Tsjechische regering, geïnvesteerd in de installatie van een nieuwe afvoerleiding in de sinterfabriek in het noorden, om de uitstoot van brandstof met ongeveer 46% te verminderen.

Heeft goedkeuring gekregen voor een gewijzigde milieueffectbeoordeling (MER) om de nieuwe ovens op te nemen en heeft veel aanvragen ingediend voor de vereiste bestemmings-, afbraak- en bouwvergunningen.

Lanceerde een offerte voor de overplaatsing van de buis- en pijpbrug, riolering, kabel en spoorwegen, voordat de afbouw kan beginnen voor de ovens.

De offerte afgerond voor een algemeen ontwerper, die zal worden belast met de integratie van de vele verschillende transformatieprojecten, met uitzondering van de installatie van de ovens.

Naast de modernisering van de staalfabriek zal de transformatie van LIBERTY Ostrava ook een uitgebreide modernisering van de staalwalserijen omvatten, waardoor de kwaliteit van het staal zal verbeteren en de productportfolio zal worden uitgebreid met producten met een hoge toegevoegde waarde. LIBERTY Ostrava heeft al uitgebreide wijzigingen aangekondigd met een waarde van bijna een miljard Tsjechische kronen in de vestiging van Hot Strip (Steckel), de enige producent van warmgewalst bandstaal in de Tsjechische Republiek. Het investeringsprogramma zal ook de oprichting van een duurzame elektriciteitscentrales voor de productie van elektriciteit omvatten, evenals de ontwikkeling van de GREENSTEEL Academy, die is gericht op het verbeteren van de vaardigheden van de huidige werknemers van de vestiging en het stimuleren van nieuwe mensen in de sector.

LIBERTY Ostrava is de aanbestedingsprocedure in november 2020 gestart en heeft de aanbiedingen van een aantal wereldwijde technologieleveranciers geëvalueerd.

Opmerking aan de redactie:

LIBERTY Ostrava

LIBERTY Ostrava is een geïntegreerde staalsector met een jaarlijkse productiecapaciteit van ongeveer 3,6 miljoen ton per jaar in de bouw-, machines- en olie- en gassector. Het bedrijf is in eigen land leider op het gebied van de productie van wegbarrières en buizen. Naast de Tsjechische markt levert het zijn producten aan meer dan 40 landen over de hele wereld. Samen met zijn dochterondernemingen in Ostrava heeft het bedrijf 6000 werknemers. Het bedrijf produceert zijn producten met een minimale milieuvoetafdruk. https://libertysteelgroup.com/cz/?lang=en

Danieli

Danieli is een toonaangevend fabrieksbouwer en het assortiment omvat productieprocessen, variërend van het verminderen van ijzererts tot lange en platte afwerkingslijnen. Danieli ontwikkelt en verbetert technologische processen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de energie-efficiëntie te verbeteren en de bescherming van het milieu te verbeteren.

ČEZ ESCO

ČEZ ESCO (Energy Service Company), lid van de ČEZ Group, richt zich op moderne energieoplossingen met betrekking tot energie-efficiëntie, decarbonisatie en de beheersing van de klimaatverandering voor industriële klanten, gemeenten en instellingen. Deze omvatten energie-audits en energie-efficiëntieproducten, de bouw en exploitatie van fotovoltaïsche installaties en WKK-eenheden, de implementatie van meetsystemen, HVAC en de renovatie van verwarmingssystemen. ČEZ ESCO levert ook diensten met betrekking tot openbare en zakelijke elektromobiliteit. Het bedrijf levert daarnaast elektriciteit, gas en warmte aan zijn klanten. Het bedrijf heeft ongeveer 2000 werknemers. Dochterondernemingen van ČEZ ESCO zijn onder meer AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ESCO - distributiesystemen, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, Domat - besturingssysteem, e-Dome, EP Rožnov, ENESA, HORMEN en KART. Meer informatie op www.cezesco.cz

SOURCE LIBERTY Ostrava