Spółka LIBERTY realizuje historyczną inwestycję w ostrawską transformację GREENSTEEL

LIBERTY Ostrawa podpisuje kontrakt z Danieli obejmujący dwa hybrydowe, elektryczne piece łukowe;

Nowe piece do 2027 roku zmniejszą emisję LIBERTY Ostrava o ponad 80%;

LIBERTY zainwestuje 8,6 mld CZK ( 350 mln EUR ) w Ostrawie – będzie to największy od pokoleń projekt inwestycyjny w tej hucie stali;

Rozpoczęto realizację porozumienia o partnerstwie w zakresie energii odnawialnej podpisanego z ČEZ ESCO i Fundacją GFG w Czechach.

PRAGA, 11 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Podczas wyjątkowego wydarzenia, które miało miejsce 8 lipca br. w ostrawskiej hucie stali, firma LIBERTY podpisała kontrakt ze spółką Danieli, czołowym światowym producentem urządzeń i maszyn, na dostawę dwóch najnowocześniejszych hybrydowych elektrycznych pieców łukowych, będących centralnym punktem ostrawskiego planu transformacji GREENSTEEL. Inwestycja o wartości 8,6 mld CZK (350 mln EUR), stanowiąca największą od pokoleń inwestycję w hucie, jest ogromnym krokiem naprzód w realizacji planu LIBERTY Ostrava polegającego na osiągnięciu neutralności węglowej do roku 2030 (CN30).

Nowe piece, pierwsze tego typu w Europie, będą miały łączną moc 3,5 miliona ton rocznie (mtpa) i do 2027 roku zmniejszą całkowitą emisję CO2 w ostrawskiej hucie o ponad 80%. W dwóch 200-tonowych piecach zastosowano innowacyjną i opatentowaną technologię elektroniki mocy Danieli QONE, która pozwala kontrolować prąd i napięcie łuku, zapewniając bardziej wydajne i stabilne zasilanie pieców. Takie rozwiązanie umożliwi piecom większą elastyczność w zakresie mieszanki wsadu, począwszy od znacznych ilości gorącego metalu i bezpośrednio zredukowanego żelaza (DRI/HBI), aż do 100% złomu w drugiej fazie projektu. W ten sposób zakład zmniejszy swoją zależność od importowanego węgla i rudy żelaza oraz zapewni jeszcze większą elastyczność produkcji. Oczekuje się, że nowe urządzenia zostaną uruchomione w 2025 r., zaś w 2027 r. będą w stanie wytapiać 100% złomu po planowanej instalacji linii elektrycznej 400kV w hucie w Ostrawie.

Spółka LIBERTY rozpoczęła również procedurę przetargową na podobne hybrydowe elektryczne piece łukowe dla siostrzanej fabryki LIBERTY Galati w Rumunii, która również przechodzi na technologie GREENSTEEL, ponieważ grupa stawia sobie za cel osiągnięcie 10 milionów ton mocy produkcyjnych GREENSTEEL w Europie w ciągu najbliższych pięciu lat.

Podczas tej samej uroczystości LIBERTY Ostrawa zawarła deklarację o współpracy z ČEZ ESCO, częścią grupy ČEZ, która jest jedną z największych firm energetycznych w Europie. W ramach tego partnerstwa zostaną zidentyfikowane i rozwinięte technologie energii odnawialnej i wodoru niezbędne do transformacji Ostrawy w kierunku GREENSTEEL. Grupa poinformowała również o rozpoczęciu działalności w Czechach Fundacji GFG – organizacji charytatywnej założonej przez Sanjeeva i Nicolę Guptów, której celem jest inspirowanie, zachęcanie i wspieranie przyszłych pokoleń do wyboru kariery w przemyśle.

Sanjeev Gupta, prezes wykonawczy LIBERTY Steel Group, powiedział: „Podpisany dziś kontrakt to historyczny kamień milowy dla ostrawskiej huty i znaczący krok naprzód w kierunku naszych planów GREENSTEEL i neutralności węglowej zarówno w Ostrawie, jak i w całej Europie. Jest to największa od pokoleń inwestycja w Ostrawie i początek poważnej transformacji na starym kontynencie polegającej na odejściu od starszych, zanieczyszczających środowisko metod produkcji na rzecz najnowszych technologii produkcji o niższej zawartości węgla. Dzięki temu staniemy się nie tylko czystszym i bardziej zrównoważonym producentem, ale również bardziej elastycznym i dynamicznym graczem na rynku. Nasza inwestycja jest dowodem długoterminowego zaangażowania w sprawy pracowników w Ostrawie, lokalnej społeczności i przyszłych pokoleń, które będą pracować w nowoczesnej, czystej hucie. Chciałbym podziękować zespołowi LIBERTY Ostrava za całą pracę, jaką włożył w przygotowanie tego gigantycznego przedsięwzięcia".

Giacomo Mareschi Danieli, dyrektor generalny Danieli, oświadczył: „Spółka Danieli jest zaszczycona, że została wybrana przez LIBERTY Ostrava na dostawcę technologii dla tak prestiżowego projektu, który stanowi niezwykle ważny etap w historii europejskiego hutnictwa, będąc pierwszym poważnym projektem w Europie, który zastąpi technologię wielkopiecową opartą na węglu najnowszą technologią stali zielonej z elektrycznym piecem łukowym. Dwa nowe 200-tonowe hybrydowe elektryczne piece łukowe, znane pod nazwą Danieli Digi Melter (DDM), będą wykorzystywały najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i pakiety technologiczne w dziedzinie topienia w piecu łukowym, aby zapewnić najniższą emisję CO2 i NOX i jednocześnie doprowadzić do znacznej poprawy kosztów konwersji stali płynnej, co tym samym podniesie konkurencyjność zakładu LIBERTY Ostrava. Poprawa bezpieczeństwa następuje również dzięki pakietowi rozwiązań technologicznych, które automatyzują zadania wykonywane tradycyjnie ręcznie, odsuwając tym samym operatorów od niebezpiecznego kontaktu z płynną stalą. Niniejsza umowa jest doskonałym przykładem na to, że dekarbonizacja nie stanowi zagrożenia, lecz raczej szansę na poprawę. Nowe piece hybrydowe będą efektywniejsze, będą produkować stal wysokiej jakości po niższych kosztach, przy znacznie niższych emisjach. Jest to inwestycja w przyszłość LIBERTY Steel, a także w przyszłość naszej planety".

Kamil Čermák, prezes zarządu i dyrektor generalny ČEZ ESCO, zauważył: „Przemysł stalowy w Europie stoi na wyraźnym rozdrożu. Doceniamy decyzję LIBERTY Ostrava o przejściu na niskoemisyjną technologię produkcji stali w oparciu o elektryczne piece łukowe. Cieszymy się na współpracę z zespołem LIBERTY Ostrava, z którym będziemy poszukiwać i rozwijać technologie niskoemisyjne i bezemisyjne, zwłaszcza w zakresie energii odnawialnej i wodoru. Razem zamierzamy zabezpieczyć przyszłość hut i przyczynić się do zdecydowanej poprawy stanu środowiska w regionie Ostrawy".

Podczas gdy trwa proces przetargowy związany z piecami, zespół LIBERTY Ostrava osiągnął również szereg innych ważnych sukcesów w dążeniu firmy do neutralności węglowej:

spółka zainwestowała 88 mln CZK, w tym 28 mln CZK z czeskiego Programu Operacyjnego Środowisko, w instalację nowego rurociągu spalinowego w swojej spiekalni na północy, w celu zmniejszenia emisji niezorganizowanych o około 46%;

uzyskano zgodę na zmianę oceny oddziaływania na środowisko (EIA) w celu uwzględnienia nowych pieców i przedłożono liczne wnioski o wymagane pozwolenia na budowę, rozbiórkę i przebudowę;

ogłoszony został przetarg na przeniesienie mostów rurowych, kanalizacji, kabli i linii kolejowych, które są niezbędne przed rozpoczęciem budowy pieców;

zakończył się przetarg na wybór Generalnego Projektanta, który będzie odpowiedzialny za integrację różnorodnych projektów przekształceń innych niż instalacja pieców.

Oprócz modernizacji stalowni, transformacja LIBERTY Ostrava obejmie również rozległą modernizację walcowni stali, co poprawi jakość stali i rozszerzy portfolio produktów o wyroby z wysoką wartością dodaną. LIBERTY Ostrava zapowiedziała już szeroko zakrojone modyfikacje o wartości prawie miliarda koron czeskich w swojej walcowni taśm gorącowalcowanych (Steckel), jedynego producenta stali walcowanej na gorąco w Czechach. W ramach programu inwestycyjnego powstają również elektrownie odnawialne do produkcji energii elektrycznej oraz rozbudowywana jest Akademia GREENSTEEL, której celem jest podniesienie kwalifikacji obecnych pracowników zakładu i zachęcenie nowych osób do rozpoczęcia pracy w branży.

LIBERTY Ostrava rozpoczęła proces przetargowy w listopadzie 2020 roku i oceniła oferty złożone przez kilku światowych dostawców technologii.

LIBERTY Ostrava

LIBERTY Ostrava to zintegrowane przedsiębiorstwo sektora stalowego o rocznej zdolności produkcyjnej około 3,6 mln ton obsługujące przemysł budowlany, maszynowy oraz naftowy i gazowy. Firma jest krajowym liderem w produkcji barier drogowych i rur. Oprócz rynku czeskiego, dostarcza swoje produkty do ponad 40 krajów na całym świecie. Wraz z filiami w Ostrawie, spółka zatrudnia 6 tys. pracowników. Firma wytwarza swoje produkty przy minimalnym możliwym wpływie na środowisko. www.LIBERTYostrava.cz

Danieli

Spółka Danieli jest wiodącym producentem urządzeń, a jej portfolio obejmuje procesy produkcyjne od redukcji rudy żelaza po linie do wykańczania długich i płaskich wyrobów stalowych. Danieli rozwija i udoskonala procesy technologiczne w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy ochrony środowiska.

ČEZ ESCO

Spółka ČEZ ESCO (Energy Service Company), członek Grupy ČEZ, koncentruje się na nowoczesnych rozwiązaniach energetycznych związanych z efektywnością energetyczną, dekarbonizacją i łagodzeniem zmian klimatycznych dla klientów przemysłowych, gmin i instytucji. Należą do nich audyty energetyczne oraz wyroby energooszczędne, budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych i jednostek kogeneracyjnych, wdrażanie systemów pomiarowych, HVAC i renowacja systemów grzewczych. ČEZ ESCO jest również dostawcą usług związanych z elektromobilnością publiczną i korporacyjną. Dostarcza swoim klientom również energię elektryczną, gaz i ciepło. Obecnie spółka zatrudnia około 2 tys. pracowników. Do spółek zależnych ČEZ ESCO należą AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ESCO Distribution Systems, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, Domat Control System, E-Dome, EP Rožnov, ENESA, HORMEN i KART. Więcej na

www.cezesco.cz

