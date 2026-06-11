L'industrie mondiale du cuivre salue le leadership européen en matière de circularité et d'innovation industrielle en décernant l'« ANKH Award » à Oriol Guixà, président de La Farga

Grâce à cette distinction, Oriol Guixà devient le premier Espagnol et seulement le cinquième Européen à recevoir ce prix en plus de soixante ans d'histoire.

BARCELONE, Espagne, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'industrie mondiale du cuivre a salué une vision industrielle européenne fondée sur l'innovation, la circularité et la création de valeur à long terme en décernant l'ANKH Award – sa plus haute distinction internationale – à Oriol Guixà, président de La Farga.

Global copper industry gives the ANKH Award to La Farga Chairman Oriol Guixà Speed Speed La Farga Chairman Oriol Guixà Oriol Guixà (c) becomes the first Spaniard and only the fifth European to receive the ANKH Award

Au-delà d'une réussite personnelle, cette distinction envoie un message plus large sur l'avenir de l'industrie. Alors que l'Europe s'attache à renforcer sa compétitivité, son autonomie stratégique et ses ambitions en matière d'économie circulaire, le secteur international du cuivre a distingué une entreprise familiale qui, depuis des décennies, met en avant la valeur industrielle du recyclage, de l'innovation technologique et de l'utilisation rationnelle des ressources.

Fondée en 1808, l'e La Farga est depuis des décennies à la pointe des technologies de recyclage du cuivre et de l'innovation industrielle, bien avant que l'économie circulaire ne devienne une priorité stratégique de la politique européenne. Située au cœur de la chaîne de valeur du cuivre, l'entreprise a contribué à démontrer que compétitivité, durabilité et développement industriel peuvent aller de pair.

Traditionnellement, les distinctions les plus prestigieuses du secteur ont toujours été associées à l'exploitation minière ou à l'extraction de matières premières. En revanche, cette distinction met en évidence le rôle de plus en plus stratégique que jouent la fabrication, le recyclage et la transformation industrielle dans l'avenir de l'industrie mondiale du cuivre.

En recevant ce prix, Oriol Guixà l'a qualifié de réussite collective :

« Cette distinction revient à toutes les personnes qui ont fait partie de La Farga tout au long de son histoire, ainsi qu'aux clients, fournisseurs, partenaires et institutions qui ont partagé ce parcours avec nous. »

Selon Inka Guixà, PDG de La Farga :

« Le secteur mondial du cuivre rend hommage non seulement à une carrière exceptionnelle, mais aussi à une vision industrielle qui a anticipé bon nombre des principes qui façonnent aujourd'hui l'avenir de l'Europe : l'innovation, l'économie circulaire, le leadership technologique et la création de valeur à long terme. »

Cette distinction souligne l'importance des entreprises industrielles qui transforment les matières premières, développent des technologies et génèrent des connaissances tout au long de la chaîne de valeur. Elle souligne également la contribution stratégique que l'industrie manufacturière européenne peut apporter à la construction d'un avenir industriel plus résilient, plus compétitif et plus durable.

Pour La Farga, cette distinction ne constitue pas seulement une étape importante de son histoire, mais aussi une responsabilité renouvelée de continuer à être à la pointe de l'innovation et de contribuer à la transformation de l'un des secteurs les plus stratégiques au monde.