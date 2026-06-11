Met de toekenning van de "ANKH Award" aan Oriol Guixà, voorzitter van La Farga erkent de wereldwijde koperindustrie het Europese leiderschap op het gebied van circulariteit en industriële innovatie

Met deze onderscheiding wordt Oriol Guixà de eerste Spanjaard en slechts de vijfde Europeaan die de prijs in meer dan zestig jaar geschiedenis ontvangt.

BARCELONA, Spanje, 11 juni 2026 /PRNewswire/ -- De wereldwijde koperindustrie heeft een Europese industriële visie erkend die gebaseerd is op innovatie, circulariteit en het creëren van waarde op lange termijn door de ANKH-prijs, haar hoogste internationale onderscheiding, toe te kennen aan Oriol Guixà, voorzitter van La Farga.

Global copper industry gives the ANKH Award to La Farga Chairman Oriol Guixà Speed Speed La Farga Chairman Oriol Guixà Oriol Guixà (c) becomes the first Spaniard and only the fifth European to receive the ANKH Award

Naast een individuele prestatie geeft de erkenning een bredere boodschap over de toekomst van de industrie. In een tijd waarin Europa zijn concurrentievermogen, strategische autonomie en ambities voor een circulaire economie versterkt, heeft de internationale kopersector een familiebedrijf erkend dat al tientallen jaren de industriële waarde van recycling, technologische innovatie en hulpbronnenefficiëntie aantoont.

La Farga, opgericht in 1808, is al tientallen jaren een pionier op het gebied van koperrecyclingtechnologieën en industriële innovatie, lang voordat circulariteit een strategische prioriteit in het Europese beleid werd. Gepositioneerd in het hart van de koperwaardeketen heeft het bedrijf bijgedragen aan het bewijzen dat concurrentievermogen, duurzaamheid en industriële ontwikkeling samen vooruit kunnen gaan.

Van oudsher worden de hoogste erkenningen van de sector geassocieerd met mijnbouw of grondstofwinning. Dit onderscheid benadrukt daarentegen de steeds belangrijkere strategische rol van productie, recycling en industriële transformatie bij het vormgeven van de toekomst van de wereldwijde koperindustrie.

Bij het in ontvangst nemen noemde Oriol Guixà de prijs een collectieve prestatie:

"Deze erkenning behoort toe aan alle mensen die deel uitmaken van La Farga in zijn geschiedenis, en aan de klanten, leveranciers, partners en instellingen die deze reis met ons hebben gedeeld".

Volgens Inka Guixà, CEO van La Farga:

"De wereldwijde koperindustrie erkent niet alleen een buitengewone carrière, maar ook een industriële visie die vooruitliep op veel van de principes die nu bepalend zijn voor de toekomst van Europa: innovatie, circulariteit, technologisch leiderschap en waardecreatie voor de langetermijn"

Het onderscheid versterkt het belang van industriële bedrijven die materialen transformeren, technologie ontwikkelen en kennis creëren in de gehele waardeketen. Het onderstreept ook de strategische bijdrage die de Europese productie kan leveren aan het opbouwen van een industriële toekomst die veerkrachtiger, concurrerender en duurzamer is.

Voor La Farga is deze erkenning niet alleen een mijlpaal in zijn geschiedenis, maar ook een hernieuwde verantwoordelijkheid om toonaangevend in innovatie te blijven en bij te dragen aan de transformatie van een van de meest strategische industrieën ter wereld.