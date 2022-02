Livraison directement à la porte de millions de clients en Chine avec le nouvel ensemble de données d'adresse premium de Loqate

- Le nouvel ensemble de données premium en Chine de Loqate, une solution GBG, est le plus complet au niveau des données d'adresse pour la Chine continentale sur le marché

- Des données d'adresse précises aideront les entreprises à vendre aux 140 millions de clients chinois qui achètent des produits et services en dehors de la Chine chaque année

- La vérification des personnes avec des données d'adresse précises permet également de s'assurer que les entreprises, comme les détaillants et les banques, respectent les exigences de conformité régionales

LONDRES, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Loqate, une solution GBG, permet aux entreprises basées en dehors de la Chine de profiter plus facilement que jamais du marché transfrontalier en pleine croissance, ce qui leur permet de vendre et de livrer des biens et des services à des centaines de millions de consommateurs chinois. Avec le lancement du nouvel ensemble de données premium en Chine, les données d'adresse les plus complètes sur le marché pour la Chine continentale, Loqate peut aider les entreprises à vérifier, intégrer et livrer rapidement aux consommateurs chinois.

La Chine compte 1,4 milliard d'habitants, dont 140 millions achètent des biens et des services en dehors du pays . Selon Statista, la valeur des importations transfrontalières en Chine est évaluée à 2,8 milliards de yuans. Mais pour les entreprises opérant en dehors du pays, il peut souvent être difficile de vendre et d'expédier efficacement des marchandises au-delà des frontières en raison de données d'adresse médiocres sur les consommateurs. La médiocrité des données rend difficile la vérification d'un client, l'identification et la livraison à son adresse et entraîne des problèmes de conformité avec la réglementation chinoise.

L'ensemble de données premium en Chine de Loqate garantit la qualité et l'exactitude des données d'adresse des consommateurs chinois. Il est intégré aux solutions existantes de Loqate, Capture et Verify , ce qui garantit que Loqate peut désormais fournir des solutions évolutives de saisie, de vérification et d'enrichissement des données d'adresse aux entreprises qui cherchent à atteindre le consommateur chinois. Grâce à des données d'adresse plus précises sur les consommateurs chinois, les entreprises pourront désormais :

Réduire les échecs de livraison : la vérification des adresses à l'avance peut permettre aux entreprises d'économiser des coûts gaspillés en cas d'échec des tentatives de livraison et des rétrofacturations. Les clients de Loqate ont réduit jusqu'à 70 % les taux d'échec de livraison.

la vérification des adresses à l'avance peut permettre aux entreprises d'économiser des coûts gaspillés en cas d'échec des tentatives de livraison et des rétrofacturations. Les clients de Loqate ont réduit jusqu'à 70 % les taux d'échec de livraison. Améliorer l'expérience client : la saisie d'adresses de Loqate remplira automatiquement tous les champs d'adresse chinois en trois frappes ou moins, réduisant ainsi le temps de saisie des données de plus de 78 % et les erreurs de 20 %.

la saisie d'adresses de Loqate remplira automatiquement tous les champs d'adresse chinois en trois frappes ou moins, réduisant ainsi le temps de saisie des données de plus de 78 % et les erreurs de 20 %. Respecter les exigences de conformité régionales : l'amélioration des données d'adresse peut aider les entreprises à mieux vérifier les acheteurs, tout en veillant à ce que les exigences en matière de connaissance du client (KYC), de lutte contre la fraude et de qualité des données dans la région soient respectées.

Matthew Furneaux, directeur de l'intelligence géographique de Loqate, a déclaré : « Il n'a jamais été aussi important de pouvoir atteindre les consommateurs chinois en ligne, car les plus fortunés voyagent moins et dépensent plus sur leur territoire, selon une étude du cabinet de conseil Bain . Cela aura un impact profond sur le secteur de la vente au détail de luxe, par exemple, la Chine étant vouée à devenir le plus grand marché du luxe au monde d'ici 2025 . »

« En l'absence de données d'adresse précises sur les consommateurs chinois, les entreprises basées à l'étranger auront toutefois de plus en plus de difficultés à conquérir ce marché ; les échecs de livraison, la mauvaise expérience des clients et les problèmes de conformité constituent une préoccupation majeure. Le nouvel ensemble de données change la donne, car il est plus facile que jamais pour les entreprises de s'implanter et de se développer sur le marché chinois. »

À propos de Loqate, une entreprise GBG

Loqate est le service d'intelligence géographique le plus fiable au monde, aidant toutes les entreprises du monde à atteindre tous les clients du monde. Chaque jour, plus de 20 000 entreprises font confiance à Loqate pour atteindre leurs clients dans 250 pays et territoires. L'expertise de Loqate en matière d'adressage mondial est soutenue par des membres de l'équipe situés dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Malaisie, en Chine et en Australie. Loqate est une solution GBG. GBG, expert en identité numérique, propose toute une gamme de solutions qui aident les organisations à valider et à vérifier rapidement l'identité et l'emplacement de leurs clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.loqate.com et www.gbgplc.com .

