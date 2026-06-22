LONGi en Enery gaan samenwerken aan een zonne- en batterijproject op giga-schaal in Roemenië, waarbij Enery's 1,5GW-pijplijn wordt gelanceerd

Het historische hybride project "Ogrezeni" in het Roemeense district Giurgiu, de hoeksteen van de pijplijn in 2026, is nu in aanbouw. Het omvat een zonnepaneelinstallatie van 761 MWp gecombineerd met meer dan 1 GWh batterijopslag, waardoor het een van de grootste hybride hernieuwbare energieprojecten van Europa is. De Ogrezeni-installatie, die in 2027 zal worden opgestart, zal de productie van schone energie optimaliseren en de beperking van zonne-energie door middel van het 1 GWh-batterijennetwerk elimineren. Zodra de installatie volledig operationeel is, zal ze voldoende prijsstabiele elektriciteit produceren om het equivalent van ongeveer 684.000 Roemeense huishoudens van stroom te voorzien, terwijl er jaarlijks ongeveer 303.000 ton aan CO2-uitstoot wordt voorkomen.

Leon Zhang, voorzitter van LONGi Europe: "Enery's pijplijn weerspiegelt hun ongelooflijke regionale leiderschap en LONGi is er trots op nauw met hen samen te werken en onze geavanceerde technologie te leveren. Ogrezeni is een blauwdruk voor de toekomst van Europese energie, waarbij zonne-energie en energieopslag op giga-schaal worden gecombineerd. Met meer dan 1,1 miljoen van onze Hi-M09 Back Contact-modules helpen we een veerkrachtig, gedecentraliseerd en uiterst efficiënt energienet in de hele regio vormgeven."

Technische knowhow: meer vermogen op minder oppervlakte

Met LONGi's eigen Hybrid Passivated Back Contact-celarchitectuur levert de Hi-MO9-module een toonaangevende efficiëntie van maximaal 24,8%. Het unieke ontwerp aan de voorzijde optimaliseert de lichtabsorptie en verpakt meer vermogen in minder oppervlakte om de kosten aanzienlijk te verlagen, terwijl een ultralaag lineair degradatietempo gedurende een levenscyclus van dertig jaar wordt gehandhaafd.

Alberto Martinez, Head of Construction and O&M bij Enery, benadrukte dat technologieselectie en sterke lokale ondersteuning de kern vormen van hun uitvoeringsstrategie: Het implementeren van LONGi's Hi-M09 BC-technologie zorgt ervoor dat onze activa een toonaangevende efficiëntie en energieopbrengst bereiken. Gedurende dit proces biedt het LONGi-team uitzonderlijke, praktische technische en logistieke ondersteuning, waardoor het een essentiële partner is bij het naadloos uitvoeren van een van de grootste hybride projecten van Europa."

Mirel Jarnea, LONGi Country Manager Romania, onderstreepte de impact van het project. "Als het grootste project in Roemenië tot nu toe is het een historische overwinning voor regionale energiezekerheid," zei Jarnea en ze merkte op dat hun Hi-MO9 BC-technologie van de volgende generatie de elektriciteitsopwekking op de grond zal maximaliseren.