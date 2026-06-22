LONGi i Enery nawiązują współpracę przy wielkoskalowej inwestycji w fotowoltaikę i magazynowanie energii w Rumunii, uruchamiając portfel inwestycji Enery o mocy 1,5 GW

Inwestycja Ogrezeni - nowy punkt odniesienia dla europejskiej infrastruktury

Przełomowa hybrydowa inwestycja Ogrezeni w okręgu Giurgiu w Rumunii, stanowiąca kluczowy element portfela inwestycji na 2026 r., znajduje się obecnie w fazie realizacji. Obejmie ona instalację fotowoltaiczną o mocy 761 MWp połączoną z magazynami energii o pojemności przekraczającej 1 GWh, co uczyni ją jednym z największych hybrydowych projektów energii odnawialnej w Europie. Uruchomienie obiektu planowane jest na 2027 r. Inwestycja Ogrezeni pozwoli zoptymalizować produkcję czystej energii i wyeliminować konieczność ograniczania produkcji energii słonecznej dzięki sieci magazynów energii o pojemności 1 GWh. Po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej instalacja będzie wytwarzać wystarczającą ilość energii elektrycznej o stabilnych cenach, aby zasilić gospodarstwa domowe odpowiadające około 684 tys. rumuńskich gospodarstw, jednocześnie ograniczając emisję CO2 o około 303 tys. ton rocznie.

Leon Zhang, prezes LONGi Europe, powiedział: „Portfel inwestycji Enery odzwierciedla ich wyjątkową pozycję lidera w regionie, a LONGi poczytuje sobie za zaszczyt współpracę z tą firmą i dostarczanie swoich zaawansowanych technologii. Ogrezeni jest wzorem przyszłości europejskiej energetyki łączącym wielkoskalową energię słoneczną z magazynowaniem energii. Dzięki ponad 1,1 mln naszych modułów Hi-MO9 z kontaktami umieszczonymi na tylnej stronie ogniwa wspieramy budowę odpornej, zdecentralizowanej i wysoce efektywnej sieci energetycznej w całym regionie".

Przewaga technologiczna - większa moc na mniejszej powierzchni

Moduł Hi-MO9, wykorzystujący opracowaną przez LONGi architekturę ogniw hybrydowych z pasywowanymi kontaktami na tylnej stronie ogniwa, osiąga sprawność sięgającą 24,8%, należącą do najwyższych w branży. Wyjątkowa konstrukcja przedniej powierzchni optymalizuje absorpcję światła, umożliwiając uzyskanie większej mocy z mniejszej powierzchni, co znacząco obniża koszty przy jednoczesnym utrzymaniu wyjątkowo niskiego współczynnika liniowej degradacji przez cały 30-letni cykl eksploatacji.

Alberto Martinez, dyrektor ds. budowy oraz utrzymania i eksploatacji w Enery, podkreślił, że dobór technologii oraz silne wsparcie lokalne stanowią fundament strategii realizacyjnej firmy: „Wdrożenie technologii Hi-MO9 BC firmy LONGi pozwala naszej inwestycji osiągnąć wiodącą w branży sprawność i uzyski energii. Na każdym etapie procesu zespół LONGi zapewniał wyjątkowe wsparcie techniczne i logistyczne, aktywnie angażując się w realizację przedsięwzięcia, dzięki czemu stał się kluczowym partnerem w sprawnym wdrażaniu jednej z największych hybrydowych inwestycji w Europie".

Mirel Jarnea, Country Manager LONGi w Rumunii, zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji: „Jako największa inwestycja tego rodzaju w historii Rumunii jest to przełomowe osiągnięcie dla bezpieczeństwa energetycznego regionu" - stwierdził Jarnea, dodając, że technologia Hi-MO9 BC nowej generacji pozwoli zmaksymalizować produkcję energii na miejscu.