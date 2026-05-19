Luong Quoi Coconut Co., Ltd présente ses produits au PLMA 2026 à Amsterdam et renforce sa présence sur le marché mondial des marques de distributeurs

AMSTERDAM, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Luong Quoi Coconut Co., Ltd, un important fabricant vietnamien de noix de coco, a confirmé sa participation au salon professionnel international PLMA 2026 World of Private Label. C'est la première fois que l'entreprise participe au salon d'Amsterdam, ce qui témoigne d'une démarche stratégique visant à s'intégrer plus profondément dans les chaînes d'approvisionnement du commerce de détail européen et mondial.

Luong Quoi Coconut Showcasing Premium Coconut Products at PLMA Amsterdam 2026

Reconnu comme l'un des salons professionnels les plus influents au monde dans le domaine de la fabrication de marques de distributeur, le PLMA rassemble des détaillants, des distributeurs, des fabricants et des professionnels de l'approvisionnement de toute l'Europe, de l'Asie et des Amériques. Le salon constitue une plateforme stratégique pour découvrir des produits innovants, établir des partenariats internationaux et explorer les tendances phares qui façonnent l'avenir des industries des biens de grande consommation et de la vente au détail, notamment le développement durable, la nutrition à base de plantes, les produits « clean label » et les solutions alimentaires fonctionnelles.

S'aligner sur les tendances mondiales en matière d'approvisionnement

Alors que le secteur des marques de distributeurs s'oriente vers des solutions propres et à base de plantes, le PLMA 2026 constitue une plaque tournante essentielle pour les détaillants et les professionnels de l'approvisionnement. La participation de Luong Quoi Coconut à ce salon s'inscrit dans le cadre de la demande croissante de partenaires de fabrication traçables et de haute qualité, capables de respecter les normes européennes et internationales strictes.

Lors du PLMA 2026, l'entreprise présentera une large gamme de produits, notamment Eau De Coco Bio, Lait De Coco, Crème De Coco, Huile De Noix De Coco Extra Vierge et des ingrédients à base de noix de coco à valeur ajoutée, conçus pour la vente au détail, la restauration et les marques de distributeurs. Ces offres reflètent la polyvalence des noix de coco vietnamiennes tout en s'alignant sur les préférences croissantes des consommateurs pour les substituts de produits laitiers, les ingrédients naturels et les produits à base de plantes.

Intégration de la chaîne d'approvisionnement et développement durable

L'un des points clés de la présence de Luong Quoi à Amsterdam est sa chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée. En gérant le processus depuis les cocoteraies vietnamiennes jusqu'à la transformation finale, l'entreprise vise à répondre aux besoins de l'industrie en matière de stabilité des prix et de respect de la sécurité alimentaire.

L'entreprise a récemment augmenté ses investissements dans les technologies de transformation modernes afin de soutenir le mouvement croissant en faveur des produits d'origine végétale. Cette infrastructure permet des cycles de production flexibles, une nécessité pour les détaillants internationaux qui cherchent à développer ou à étoffer leur portefeuille de marques propres avec des succédanés de produits laitiers durables.

Expansion stratégique du marché

La participation au PLMA 2026 s'inscrit dans une initiative plus large de Luong Quoi Coconut visant à renforcer son empreinte dans le secteur des produits de grande consommation. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'exportation traditionnelle, l'entreprise s'oriente vers des partenariats à long terme avec des distributeurs mondiaux afin de co-développer des produits qui répondent aux préférences spécifiques des consommateurs régionaux.

Par sa présence à Amsterdam, Luong Quoi Coconut cherche à valider l'évolutivité des dérivés vietnamiens de la noix de coco tout en établissant des liens avec les parties prenantes mondiales afin d'explorer de nouvelles opportunités dans le paysage en évolution des marques de distributeur.

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