Luong Quoi Coconut Co., Ltd presenteert zich op PLMA 2026 in Amsterdam en breidt wereldwijde private label-aanwezigheid uit

AMSTERDAM, 19 mei 2026 /PRNewswire/ -- Luong Quoi Coconut Co., Ltd, een toonaangevende Vietnamese kokosproducent, heeft zijn deelname bevestigd aan de internationale vakbeurs PLMA 2026 World of Private Label. Het evenement markeert de eerste deelname van het bedrijf aan de beurs in Amsterdam en onderstreept een strategische stap om zich sterker te integreren in de Europese en wereldwijde retailtoeleveringsketens.

Luong Quoi Coconut Showcasing Premium Coconut Products at PLMA Amsterdam 2026

PLMA wordt erkend als een van de invloedrijkste vakbeurzen ter wereld voor private label-productie en brengt retailers, distributeurs, fabrikanten en sourcingprofessionals samen uit Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. De beurs fungeert als een strategisch platform voor het ontdekken van innovatieve producten, het opbouwen van internationale partnerships en het verkennen van belangrijke trends die de toekomst van de FMCG- en retailsector vormgeven, waaronder duurzaamheid, plantaardige voeding, clean label-producten en functionele voedingsoplossingen.

In lijn met wereldwijde sourcingtrends

Nu de private label-sector zich steeds meer richt op clean label- en plantaardige oplossingen, vormt PLMA 2026 een belangrijk ontmoetingspunt voor retailers en sourcingprofessionals. De deelname van Luong Quoi Coconut aan deze vakbeurs sluit aan bij de stijgende vraag naar traceerbare productiepartners van hoge kwaliteit die kunnen voldoen aan strikte EU- en internationale normen.

Tijdens PLMA 2026 zal het bedrijf een breed assortiment producten presenteren, waaronder Bio-Kokoswater, kokosmelk, kokosroom, Extra Vierge Kokosolie en kokosingrediënten met toegevoegde waarde voor retail-, foodservice- en private label-toepassingen. Deze producten weerspiegelen de veelzijdigheid van Vietnamese kokosnoten en sluiten aan bij de groeiende consumentenvoorkeur voor zuivelalternatieven, natuurlijke ingrediënten en plantaardige producten.

Integratie en duurzaamheid van de toeleveringsketen

Een belangrijk aandachtspunt van Luong Quoi's aanwezigheid in Amsterdam is de verticaal geïntegreerde toeleveringsketen. Door het volledige proces te beheren, van Vietnamese kokosplantages tot de uiteindelijke verwerking, wil het bedrijf inspelen op de behoefte van de sector aan prijsstabiliteit en naleving van voedselveiligheidsnormen.

Het bedrijf heeft recent zijn investeringen in moderne verwerkingstechnologieën verhoogd ter ondersteuning van de groeiende "plant-based"-beweging. Deze infrastructuur maakt flexibele productieruns mogelijk, een noodzaak voor internationale retailers die hun eigen merkportfolio's met duurzame zuivelalternatieven willen ontwikkelen of uitbreiden.

Strategische marktuitbreiding

Deelname aan PLMA 2026 maakt deel uit van een bredere strategie van Luong Quoi Coconut om zijn positie binnen de FMCG-sector te versterken. In plaats van zich uitsluitend te richten op traditionele export, verschuift het bedrijf zijn focus naar langetermijnsamenwerkingen met wereldwijde distributeurs om gezamenlijk producten te ontwikkelen die inspelen op specifieke regionale consumentenvoorkeuren.

Met deze deelname in Amsterdam wil Luong Quoi Coconut de schaalbaarheid van Vietnamese kokosderivaten aantonen en tegelijk in contact komen met internationale stakeholders om nieuwe kansen binnen het evoluerende private label-landschap te verkennen.

