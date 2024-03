LyondellBasell exposeert op NPE2024: The Plastics Show

HOUSTON, 29 maart 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), een wereldwijde leider in de productie van kunststoffen, chemicaliën, speciale compounds en circulaire oplossingen, kondigde vandaag aan dat het aanwezig zal zijn op aanstaande NPE2024: The Plastics Show. Deze vindt plaats van 6 tot 10 mei 2024 in het Orange County Convention Center in Orlando, Fla. Het bedrijf zal staan op stand nummer S22005 bij de hoofdingang van de zuidelijke hal.

"We zijn erg enthousiast om op NPE 2024 te exposeren en onze nieuwste innovaties en nieuwe merkuitstraling te delen met onze klanten en collega's uit de sector," zegt Tracey Campbell, executive vice president of sustainability and corporate affairs. "Bij LYB zijn we toegewijd aan het creëren van oplossingen voor een betere toekomst. NPE biedt een ideaal platform om onze inzet voor innovatie, samenwerking en zorg voor het milieu te laten zien."

Als pionier in de kunststoffenindustrie legt LYB de focus op duurzame oplossingen en innovatie waarmee het de toekomst van kunststoffen vormgeeft. Op NPE 2024 zal LYB zijn nieuwste ontwikkelingen op het gebied van polymeertechnologie, duurzame productiepraktijken en gezamenlijke inspanningen voor een circulaire economie presenteren. Van lichtgewicht auto-onderdelen tot duurzame verpakkingsoplossingen, de LYB-portfolio van hoogwaardige materialen blijft industrieën wereldwijd versterken.

Bezoekers krijgen de kans om innovatieve oplossingen en ontwerpen te verkennen die inspelen op de veranderende behoeften van de hedendaagse consument en tegelijkertijd milieuaspecten benaderen. De stand van 557 vierkante meter met twee verdiepingen heeft vijf inhoudseilanden en toont eindgebruikerstoepassingen op het gebied van:

circulariteit;

mobiliteit en transport;

voeding en medisch;

consumptiegoederen/levensstijl; en

infrastructuur/bouw en constructie.

Daarnaast zal LYB interactieve presentaties op de stand verzorgen die het accent leggen op de veelzijdigheid, houdbaarheid en duurzaamheid van zijn producten. De presentaties worden gegeven door een team van experts van LYB. Een breed scala aan producten en toepassingen van het bedrijf komt aan bod, waaronder polyethyleen, polypropyleen, geavanceerde katalysatoren en speciale polymeren.

"NPE2024 is het grootste kunststoffenevenement op het westelijk halfrond. De bedrijven en organisaties die dit jaar op de beurs staan, vertegenwoordigen de meest geavanceerde, innovatieve en vooruitstrevende bedrijven die de wereldwijde kunststoffenindustrie ooit heeft gezien," zegt Matt Seaholm, voorzitter en CEO van PLASTICS. "Op NPE2024 kunnen exposanten hun bedrijf vooruithelpen, samenwerkingsverbanden aangaan en nieuwe kansen benutten om een duurzamere economie op te bouwen. We zijn verheugd dat wij baanbrekende ontwikkelingen en technologieën kunnen laten zien die bijna elke industrie op aarde in de toekomst zullen voortstuwen."

NPE is de grootste kunststoffenbeurs in Noord- en Zuid-Amerika, met meer dan honderdduizend vierkante meter expositieruimte, inclusief zes must-see technologiezones en meer dan 2.000 exposerende bedrijven. NPE brengt elke drie jaar de nieuwste en meest innovatieve kunststofoplossingen samen in één ruimte. Voor meer informatie over NPE2024: The Plastics Show, bezoek: NPE.org. Kom in contact met NPE2024 via Twitter, Instagram en LinkedIn voor het laatste #NPE2024 nieuws en inzichten.

Ga voor meer informatie over de deelname van LYB aan NPE 2024, inclusief standrendering, run of show en materiaal voor op de stand, naar lyondellbasell.com/nl/sites/npe/.

Over LyondellBasell

Wij zijn LyondellBasell - een leider in de wereldwijde chemische industrie die oplossingen creëert voor een dagelijks duurzaam leven. Met geavanceerde technologie en gerichte investeringen maken we een circulaire en koolstofarme economie mogelijk. Bij alles wat we doen, streven we ernaar waarde te creëren voor onze klanten, investeerders en de samenleving. Als een van 's werelds grootste producenten van polymeren en als leider in polyolefine technologieën, ontwikkelen, produceren en verkopen wij hoogwaardige en innovatieve producten voor toepassingen variërend van duurzaam transport en voedselveiligheid tot schoon water en hoogwaardige gezondheidszorg. Ga voor meer informatie naar of volg @LyondellBasell op LinkedIn.

Over Plastics Industry Association

De Plastics Industry Association (PLASTICS) is de enige organisatie die de hele toeleveringsketen van kunststoffen ondersteunt, inclusief leveranciers van apparatuur, materiaalleveranciers, verwerkers en recycleerders. Meer dan een miljoen personen zijn werkzaam in deze Amerikaanse industrie van 548 miljard dollar. PLASTICS bevordert de prioriteiten van onze leden die zich inzetten om te investeren in technologieën om de capaciteiten op te voeren en de ontwikkeling van recycling en duurzaamheid te verbeteren om essentiële producten te leveren die ons leven beschermen en veilig maken. Sinds 1937 werkt PLASTICS eraan om haar leden, en de op vijf na grootste Amerikaanse productie-industrie, wereldwijd concurrerender te maken en tegelijkertijd circulariteit te ondersteunen. PLASTICS maakt dit waar door middel van educatieve initiatieven, toonaangevende inzichten en evenementen, mogelijkheden voor bijeenkomsten en beleidsbeïnvloeding, waaronder de grootste kunststoffenbeurs van Noord- en Zuid-Amerika, NPE2024: The Plastics Show.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg