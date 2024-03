LyondellBasell wird auf der NPE2024: The Plastics Show ausstellen

HOUSTON, 28. März 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), ein weltweit führender Hersteller von Kunststoffen, Chemikalien, Spezialcompounds und Kreislauflösungen, gab heute seine Teilnahme an der kommenden NPE2024: The Plastics Show bekannt, die vom 6. bis 10. Mai 2024 im Orange County Convention Center in Orlando, Florida, stattfindet. Das Unternehmen wird am Stand Nummer S22005 in der Nähe des Haupteingangs der Halle Süd zu finden sein.

„Wir freuen uns sehr darauf, auf der NPE 2024 auszustellen und unseren Kunden und Branchenkollegen unsere neuesten Innovationen und unser neues Markenimage vorzustellen", so Tracey Campbell, Executive Vice President of Sustainability and Corporate Affairs. „Wir bei LYB haben uns der Entwicklung von Lösungen für eine bessere Zukunft verschrieben, und die NPE bietet eine ideale Plattform, um unser Engagement für Innovation, Zusammenarbeit und Umweltfreundlichkeit zu präsentieren."

Als Pionier in der Kunststoffindustrie engagiert sich LYB für die Entwicklung nachhaltiger Lösungen und treibt Innovationen voran, um die Zukunft der Kunststoffe zu gestalten. Auf der NPE 2024 wird LYB seine neuesten Fortschritte im Bereich der Polymertechnologie, der nachhaltigen Fertigungsverfahren und der gemeinsamen Bemühungen um eine Kreislaufwirtschaft vorstellen. Von leichten Automobilkomponenten bis hin zu langlebigen Verpackungslösungen – das LYB-Portfolio an Hochleistungswerkstoffen unterstützt die Industrie weltweit.

Die Besucher haben die Möglichkeit, innovative Lösungen zu erkunden, die den sich wandelnden Bedürfnissen der heutigen Verbraucher entsprechen und gleichzeitig die Umweltbelange berücksichtigen. Der 6.000 Quadratmeter große, zweistöckige Stand besteht aus fünf Inhaltsinseln, auf denen Endverbraucheranwendungen vorgestellt werden, in:

Zirkularität;

Mobilität und Verkehr;

Lebensmittel und Medizin;

Konsumgüter/Lifestyle und

Infrastruktur/Bauwesen und Konstruktion.

Darüber hinaus wird LYB interaktive Präsentationen auf dem Messestand veranstalten, um die Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit seiner Produkte hervorzuheben. In diesen Präsentationen, die von einem LYB-Expertenteam gehalten werden, wird die breite Palette an Produkten und Anwendungen des Unternehmens vorgestellt, darunter Polyethylen, Polypropylen, moderne Katalysatoren und Spezialpolymere.

„Die NPE2024 ist die größte Kunststoffveranstaltung in der westlichen Hemisphäre. Die Unternehmen und Organisationen, die auf der diesjährigen Messe ausstellen, repräsentieren die fortschrittlichsten, innovativsten und zukunftsorientiertesten Unternehmen, die die globale Kunststoffindustrie je gesehen hat", sagte Matt Seaholm, President und CEO der PLASTICS. „Die NPE2024 gibt den Ausstellern die Möglichkeit, ihr Geschäft voranzubringen, Partnerschaften zu schließen und neue Möglichkeiten zu erschließen, um eine nachhaltigere Wirtschaft aufzubauen. Wir freuen uns darauf, bahnbrechende Fortschritte und Technologien zu präsentieren, die nahezu jede Branche der Welt in die Zukunft führen werden."

Die NPE ist die größte Kunststoffmesse in Nord- und Südamerika mit einer Ausstellungsfläche von über 1,1 Millionen Quadratmetern, darunter sechs Technologiebereiche und mehr als 2.000 ausstellende Unternehmen. Die NPE bringt alle drei Jahre die neuesten und innovativsten Kunststofflösungen an einem Ort zusammen. Für weitere Informationen über die NPE2024: The Plastics Show, besuchen Sie bitte: NPE.org. Bleiben Sie mit der NPE2024 über Twitter, Instagram und LinkedIn in Verbindung, um die neuesten #NPE2024 Nachrichten und Einblicke zu erhalten.

Weitere Informationen über die Teilnahme von LYB an der NPE 2024, einschließlich Standgestaltung, Ablauf der Messe und Standmaterial, finden Sie unter lyondellbasell.com/de/sites/npe/.

Informationen zu LyondellBasell

Wir sind LyondellBasell – ein führendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, das Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag entwickelt. Durch fortschrittliche Technologien und gezielte Investitionen ermöglichen wir eine kreislauforientierte und kohlenstoffarme Wirtschaft. Bei allem, was wir tun, streben wir danach, Werte für unsere Kunden, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen. Als einer der weltweit größten Hersteller von Polymeren und führend in der Polyolefintechnologie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige und innovative Produkte für Anwendungen, die von nachhaltigem Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger Gesundheitsversorgung reichen. Für weitere Informationen besuchen Sie oder folgen Sie bitte @LyondellBasell auf LinkedIn.

Informationen über die Plastics Industry Association

Die Plastics Industry Association (PLASTICS) ist die einzige Organisation, die die gesamte Kunststofflieferkette unterstützt, einschließlich der Ausrüstungslieferanten, Materiallieferanten, Verarbeiter und Recycler, die über eine Million Arbeitnehmer in unserer 548 Milliarden Dollar schweren US-Industrie vertreten. PLASTICS fördert die Prioritäten unserer Mitglieder, die sich dafür einsetzen, in Technologien zu investieren, die die Möglichkeiten und Fortschritte in den Bereichen Recycling und Nachhaltigkeit verbessern, und wichtige Produkte zu liefern, die den Schutz und die Sicherheit unseres Lebens ermöglichen. Seit 1937 setzt sich PLASTICS dafür ein, dass seine Mitglieder und die sechstgrößte US-Herstellungsindustrie weltweit wettbewerbsfähiger werden und gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft durch Bildungsinitiativen, branchenführende Einblicke und Veranstaltungen, Begegnungsmöglichkeiten und politische Lobbyarbeit unterstützen, einschließlich der größten Kunststoffmesse in Amerika, NPE2024: The Plastics Show.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg