Macquarie Capital en AVAIO Capital werken samen aan de ontwikkeling van een Antwerpse ontziltingsinstallatie

ANTWERPEN, België, 11 maart 2021 /PRNewswire/ -- AVAIO Capital ("AVAIO") kondigt met genoegen aan dat Macquarie Capital zich bij AVAIO heeft gevoegd als partner bij de afronding van de ontwikkeling en de bouw van een nieuwe ontziltingsinstallatie in de haven van Antwerpen in België.

Als ecologisch duurzame waterbron zal het project de veerkracht van de watervoorziening van de Antwerpse regio aanzienlijk verbeteren. Ongeveer veertig procent van het water uit het Albertkanaal, de primaire bron van drinkwater voor de Antwerpse regio, wordt verbruikt door de industrie, waardoor de plaatselijke watervoorziening onder druk komt te staan. Het project beoogt een duurzame bron van goedkoper, hoogwaardig verwerkingswater voor industriële klanten - die het industriële gebruik van de huishoudelijke watervoorziening van de plaatselijke gemeenschap vermindert, terwijl tegelijkertijd de behoefte aan waterbehandelingschemicaliën afneemt.

In nauwe samenwerking met de Haven van Antwerpen en haar ankerklanten - waaronder Covestro en Evonik - wil AVAIO in 2021 de basisvergunningen aanvragen en in 2022 met de bouw beginnen. Streefdatum voor ingebruikname is 2024. De expertise van Macquarie Capital in het bevorderen van infrastructuurprojecten in een vroeg stadium zal worden aangewend om ontwikkelingskapitaal voor het project te verstrekken.

Mark McComiskey, partner bij AVAIO: "De wereldwijde behoefte aan nieuwe veerkrachtige en duurzame oplossingen om waterschaarste tegen te gaan, is een belangrijk aandachtspunt voor AVAIO. De voorgestelde ontziltingsinstallatie zal het industrieel gebruik van drinkwater verminderen in een tijd van waterstress, de lokale duurzaamheid verhogen en tegelijk een kwalitatief betere en goedkopere proceswatervoorziening bieden aan industriële klanten - en zo het concurrentievermogen van de haven van Antwerpen op lange termijn verbeteren. De deelname van Macquarie Capital, met zijn ruime middelen, lokale kennis en ervaring op het gebied van infrastructuurinvesteringen, zal de ingebruikname van deze belangrijke faciliteit versnellen"

Jeroen Zanders, Managing Director voor Macquarie Capital in de Benelux: "Het ontziltingsproject van AVAIO biedt de kans om een duurzaam project te ontwikkelen dat het industriële verbruik van drinkwater in Antwerpen aanzienlijk zal verminderen, wat zowel de lokale industrie als de gemeenschap ten goede zal komen. Als wereldleiders in de financiering van infrastructuurontwikkeling en met een gevestigde aanwezigheid en staat van dienst in de Benelux sinds 2005, zijn we er trots op dat we onze capaciteiten kunnen bundelen met die van AVAIO om dit belangrijke project tot een goed einde te brengen"

Over AVAIO Capital

AVAIO Capital is een build-to-core infrastructuurinvesteringsmaatschappij geleid door professionals met expertise op het gebied van investeringen, ontwikkeling, techniek, constructie en de operationele wereld. AVAIO investeert in aandelen en brengt expertise op het gebied van investeringen, ontwikkeling en constructie in voor de creatie en herontwikkeling van duurzame infrastructuuractiva in Noord-Amerika en Europa in vier sectoren: digitaal, water, energietransitie en transport. In totaal heeft het team meer dan USD 4 miljard aan aandelentransacties en meer dan USD 50 miljard aan projecten voltooid in de ontwikkeling en de aanleg van van infrastructuur in de sectoren water, transport, digitaal en energie. AVAIO werd in 2016 opgericht door Mark McComiskey en Anthony Gordon als de private infrastructuurinvesteringstak van AECOM, een van 's werelds grootste engineeringbedrijven, en groeide in 2019 uit tot een onafhankelijk partnerbedrijf. Ga voor meer informatie naar http://www.avaiocapital.com .

Over Macquarie Capital

Macquarie Capital is de advies-, kapitaalmarkten- en belangrijkste investeringstak van Macquarie Group. Macquarie Capital verstrekt strategisch advies op het gebied van fusies en overnames en het aantrekken van kapitaal, en werkt samen met klanten door kapitaal in hun projecten en ondernemingen te investeren. Macquarie Capital richt zich wereldwijd op zes kernsectoren: infrastructuur, nutsvoorzieningen en hernieuwbare energiebronnen; vastgoed; telecommunicatie, media, entertainment en technologie; grondstoffen; industrie; en financiële instellingen. Macquarie Capital heeft momenteel voor meer dan 25 miljard dollar aan infrastructuurprojecten in aanbouw of ontwikkeling.

