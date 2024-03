MCE 2024 Milan: Midea RAC onthult duurzame oplossingen voor koeling, verwarming en warm water voor huishoudelijk gebruik

MILAAN, 19 maart 2024 /PRNewswire/ -- Onder het inspirerende thema "GROENE VISIE BLAUWE TOEKOMST" maakte Midea, een wereldwijde koploper in airconditioningoplossingen, grote indruk op de Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 in Milaan. Dit gewaardeerde evenement is een trefpunt voor professionals in HVAC (verwarming, ventilatie, airconditioning), sanitair en hernieuwbare energie.

Midea's Residential Air Conditioner Division (Midea RAC) stond in het middelpunt van de belangstelling en onthulde een reeks producten en oplossingen die de essentie van innovatie weergeven. De presentatie toonde de R290 producten, de CirQHP familie en de PortaSplit. Elke productlijn is ontworpen om te voldoen aan een breed scala van behoeften en tegelijkertijd een duurzame toekomst te waarborgen.

Midea heeft een opmerkelijke wereldwijde verkoopmijlpaal van meer dan 6,2 miljoen eenheden bereikt en loopt voorop in het promoten van zijn geavanceerde R290-producten, waarmee ze een niet aflatende toewijding aan duurzaamheid laten zien. Op deze beurs introduceerde Midea voor het eerst zijn R290 Combo productlijn en R290 multi-split onderzoeksproject. Midea doet continu onderzoek naar de technische uitdagingen van het R290 one drive three multi-split systeem. Het bedrijf heeft de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van de sensor voor lekkage van koelmiddel. Deze introducties markeren het streven van Midea om betrouwbare en veilige producten te leveren aan haar klanten, waarmee het zich tegelijkertijd inspant op het gebied van milieuduurzaamheid.

Bovendien richt Midea zich op verschillende klimaten, met name in de Europese markt. De CirQHP-familie maakt een alles-in-één warmtepompoplossing voor koeling, verwarming en sanitair warm water werkelijkheid. Het innovatieve systeem is ontworpen met het oog op veelzijdigheid en biedt een reeks aanpasbare opties, waaronder de Heat Recovery Solution, Multi-Hybrid Solution en Indoor-Hybrid Solution. Elke optie is ontworpen voor ongeëvenaarde flexibiliteit en gemak, zodat elk huishouden kan genieten van optimale efficiëntie en ultiem comfort. Door te kiezen voor de CirQHP familie maken mensen niet alleen de keuze voor een product, maar omarmen ze een intelligente, energie-efficiënte oplossing die ervoor zorgt dat hun huis het hele jaar door perfect comfortabel blijft.

Daarnaast toonde Midea het All-In-One Smart Energy Management System MHELIOS, dat de samensmelting van technologie en duurzaamheid belichaamt. Dit intelligente systeem, met een hybride omvormer, is ontworpen om het gebruik van groene stroom te optimaliseren, dankzij de integratie met zonnepanelen, energieopslag en slimme huishoudelijke apparaten. Deze holistische benadering van energiebeheer sluit aan bij de groene strategie van Midea, gericht op een duurzame toekomst.

Ook PortaSplit stond in de schijnwerpers, een product dat bekend staat om zijn creativiteit en dat onlangs grote belangstelling heeft gekregen in de design- en innovatiesector. PortaSplit trok grote aandacht vanwege de uitstekende productprestaties en eenvoudige installatie. Stefan Anderi, vicevoorzitter van de German Design Council, overhandigde persoonlijk de "German Design Award" aan PortaSplit. Naast deze prestatie toonde PortaSplit opnieuw zijn vindingrijkheid met de onderscheiding van de prestigieuze iF Product Design Award, waarmee de reputatie van PortaSplit op het gebied van uitzonderlijk ontwerp en prestaties verder werd bevestigd.

De opeenvolgende erkenningen die PortaSplit heeft ontvangen, zijn een bewijs van het innovatieve ontwerp. Het geïntegreerde nieuwe design combineert de voordelen van zowel conventionele draagbare airconditioners (AC's) als vast geïnstalleerde split AC's.

PortaSplit voldoet aan de vraag van de markt naar zowel energiebesparende oplossingen als oplossingen voor temperatuurcomfort en onderscheidt zich door het vermogen om te voldoen aan de verwachtingen van de consument voor een superieur product dat veel voorkomende problemen oplost die geassocieerd worden met conventionele AC's. Het zet een nieuwe standaard in de airconditioningmarkt en belooft te voldoen aan de verwachtingen van de consument voor een product dat comfort in lijn brengt met duurzaamheid.

De reeks innovatieve producten die Midea RAC tijdens MCE 2024 laat zien, omvat het thema "GROENE VISIE BLAUWE TOEKOMST". De passie van Midea RAC voor duurzame ontwikkeling komt tot uiting in een vastberaden streven om baanbrekende producten en oplossingen te ontwikkelen die de levenskwaliteit verhogen en tegelijkertijd de planeet beschermen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2363822/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2363823/image_2.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2364177/15s_V2.mp4