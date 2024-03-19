MCE 2024 Милан: экологичное охлаждение, отопление и горячее водоснабжение от Midea RAC

МИЛАН, 20 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- В рамках вдохновляющей темы «GREEN VISION BLUE FUTURE» (экологичное видение — безоблачное будущее) компания Midea, мировой лидер в области решений для кондиционирования воздуха, оказала значительное влияние на выставку Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 в Милане. Это уважаемое мероприятие служит координационным центром для профессионалов в области систем ОВКВ (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха), сантехники и энергии из возобновляемых источников.

Подразделение бытовых кондиционеров Midea (Midea RAC) заняло центральное место, представив множество продуктов и решений, которые отразили суть инноваций. На выставке были представлены изделия с хладагентом R290, семейство CirQHP и кондиционер PortaSplit, каждое из представленных изделий предназначено для удовлетворения широкого спектра потребностей, воплощая приверженность устойчивому будущему.

Достигнув значительного глобального уровня продаж объемом более чем 6,2 миллиона единиц, Midea лидирует в продвижении своих передовых изделий с хладагентом R290, демонстрируя непоколебимую приверженность устойчивому развитию. На этой выставке Midea впервые представила свою линейку изделий R290 Combo и исследовательский проект системы с несколькими внутренними блоками с хладагентом R290. Midea всегда изучала технические трудности создания системы с одним внешним и тремя внутренними блоками с хладагентом R290 и добилась первоначального прогресса, работая над созданием датчика утечки хладагента. Эти презентации свидетельствуют о приверженности Midea поставке надежных и безопасных изделий своим клиентам, а также способствуют мерам по обеспечению экологической устойчивости.

Кроме того, Midea уделила внимание и вопросу обслуживания в различных климатических условиях, особенно на европейском рынке. Семейство CirQHP — это многофункциональное решение на основе теплового насоса для охлаждения, отопления и горячего водоснабжения. Разработанная универсальной эта инновационная система включает ряд индивидуально выбираемых опций, в том числе решение для рекуперации тепла, мультигибридное решение и гибридное решение для помещений. Каждая опция призвана давать непревзойденную гибкость и удобство, обеспечивая каждой семье оптимальную эффективность и максимальный комфорт. Выбирая семейство CirQHP, люди не просто выбирают изделие; они выбирают интеллектуальное, энергоэффективное решение, которое гарантирует идеальный комфорт в доме в течение всего года.

Кроме того, Midea продемонстрировала многофункциональную интеллектуальную систему управления энергопотреблением MHELIOS, олицетворяющую слияние технологий с заботой об окружающей среде. Эта интеллектуальная система с гибридным инвертором предназначена для оптимизации использования экологически чистой электроэнергии при интеграции с солнечными батареями, накопителями энергии и интеллектуальными бытовыми приборами. Этот целостный подход к управлению энергопотреблением согласуется с экологичной стратегией Midea, направленной на устойчивое будущее.

В центре внимания также был кондиционер PortaSplit, прославившийся своей креативностью, который в последнее время привлекает значительное внимание в мире дизайна и инноваций. PortaSplit привлек широкое внимание благодаря своей выдающейся производительности и простоте установки. Заместитель председателя Немецкого совета по дизайну Штефан Андери (Stefan Anderi) лично отметил PortaSplit премией «German Design Award». После этого достижения кондиционер PortaSplit был еще раз отмечен за изобретательность престижной наградой iF Product Design Award, что дополнительно укрепило его репутацию исключительности дизайна и производительности.

Полученные кондиционером PortaSplit подряд награды являются свидетельством его инновационного дизайна. Он отличается интегрированной новой конструкцией, которая объединяет преимущества традиционных переносных кондиционеров (AC) с преимуществами стационарно устанавливаемых сплит-систем.

Удовлетворяя спрос рынка на энергосберегающие решения, обеспечивающие температурный комфорт, кондиционер PortaSplit выделяется своей способностью удовлетворять ожидания потребителей, рассчитывающих на превосходное изделие, которое решает распространенные проблемы, присущие обычным кондиционерам. Он определяет новый стандарт на рынке кондиционирования воздуха, обещая соответствовать ожиданиям потребителей, рассчитывающих на изделие, в котором сбалансированы комфорт и забота об окружающей среде, и даже превосходить их.

Ряд инновационных изделий, представленных Midea RAC на выставке MCE 2024, объединяет общая тема: «GREEN VISION BLUE FUTURE» (экологичное видение — безоблачное будущее). Страсть Midea RAC к устойчивому развитию проявляется в твердой приверженности созданию передовых изделий и решений, которые повышают качество жизни, защищая при этом планету.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2363822/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2363823/image_2.jpg

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2364177/15s_V2.mp4