Midea RAC neemt het voortouw in duurzame technologie met nieuwe energie-efficiënte R290-productpresentatie op MCE 2024

MILAAN, 29 maart 2024 /PRNewswire/ -- In een belangrijke stap in de richting van milieuvriendelijk comfort onthulde Midea's Residential Air Conditioner Division (Midea RAC) haar nieuwste energiebesparende R290-producten tijdens de Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 in Milaan. Midea RAC organiseerde ook een Fireside Chat met de toonaangevende wereldwijde technologiewebsite The Verge. Specialisten werden hierbij uitgenodigd om inzichten te delen over duurzame technologie en de toepassing van warmtepompen in Europa.

Oplossingen voor klimaatverandering gaan verder dan louter technologische vooruitgang. Een goed voorbeeld is Midea's leiderschap in het sturen van de industrie naar duurzaamheid door het gebruik van R290, een natuurlijk en milieuvriendelijk koelmiddel. Midea heeft 15 jaar lang enorm geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om meer HVAC-producten (Heating Ventilation Air Conditioning) te ontwikkelen die compatibel zijn met R290, en minder schade aan het milieu toebrengen. Met 6,2 miljoen verkochte eenheden* hebben de R290-producten van Midea de koolstofdioxide-uitstoot tot nu toe met 3,715 miljoen ton verlaagd. Dit komt overeen met de jaarlijkse koolstofdioxide die wordt geabsorbeerd door 4,4 miljoen hectare Amazonewoud.

Naast groene koelmiddelen is de overgang naar efficiënte en duurzame warmtepompen ook een veelbesproken thema voor onderzoek. Een groot deel van het klimaatprobleem heeft te maken met het verwarmen van onze huizen. Tijdens de MCE 2024 introduceerde Midea RAC de COMBO Heat Pump Water Heater (HPWH)-serie. Hiermee voegt Midea een nieuw product toe aan de R290-productfamilie, en bewijst het haar inzet voor duurzaamheid.

De COMBO HPWH-serie bestaat uit vijf verschillende wand- en vloermodellen met een uiterst flexibel ontwerp, geschikt voor verschillende soorten appartementen en installatielocaties.

Deze serie valt op door het gebruik van microkanaaltechnologie voor warmteoverdracht, waardoor hij zeer energiezuinig is en een A+-classificatie heeft gekregen. Het warmteoverdrachtsproces is verbeterd door de introductie van technologieën zoals warmteoverdracht via microkanalen en platte buizen met meerdere lussen. Deze serie is grondig getest om bestand te zijn tegen hoge druk, met gegarandeerde duurzaamheid en prestaties. Bovendien verbetert het gebruik van efficiënt thermisch smeermiddel de warmteoverdracht.

De staande COMBO heeft een unieke binnenspoeltechnologie die de zonnecollector en gasketel kan verbinden als een krachtige extra warmtebron. Dit verbetert de energie-efficiëntie enorm, voor meer energiebesparing en comfort.

Bovendien is de COMBO HPWH-serie uitgerust met een opgedrukte stroomanode voor een permanent onderhoudsvrije werking, wat een betrouwbaardere bescherming garandeert die geen vervanging van de anode vereist en de onderhoudskosten verlaagt. De geëmailleerde watertank en de 45 mm dikke isolatie maken de COMBO nog energiezuiniger, betrouwbaarder en duurzamer.

Het is vermeldenswaard dat de COMBO HPWH-serie ook compatibel is met Midea's All-In-One Smart Energy Management System MHELIOS op zonne-energie, waardoor de energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid nog verder worden verbeterd.

Midea is toegewijd aan het pionieren van duurzame oplossingen binnen de HVAC-sector, van de uitgebreide reeks bestaande R290-producten tot de onlangs geïntroduceerde COMBO HPWH-serie. Met haar voortdurende inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling wil Midea afzonderlijke R290-productlijnen aanbieden, die inspelen op de veranderende normen en de eisen van de consument, en milieuduurzaamheid in alle aspecten bevorderen. Midea RAC houdt zich actief bezig met de technische uitdagingen van het R290 one drive three multi-split systeem en heeft al vroeg succes geboekt met de ontwikkeling van een sensor voor koudemiddellekkage. Midea RAC zet zich in voor de bescherming van het milieu en de veiligheid van de gebruiker. Haar doel is de veiligheidsnormen te verbeteren door middel van geavanceerde kennis van de industrie, om een betrouwbaardere productervaring te leveren.

*GEGEVENSBRON: EUROMONITOR INTERNATIONAL (SHANGHAI) LTD, GEMETEN IN VERKOOPVOLUME VAN R290 AIRCONDITIONERS (INCLUSIEF OEM-MERKEN) IN 2022, GEBASEERD OP ONDERZOEK UITGEVOERD IN JULI 2023. AIRCONDITIONERS MET R290 HEBBEN BETREKKING OP AIRCONDITIONERS DIE PROPAANKOELMIDDELEN GEBRUIKEN, INCLUSIEF AIRCONDITIONERS VOOR HUISHOUDELIJK EN COMMERCIEEL GEBRUIK.

