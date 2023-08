Media Alert: Supermicro Open Storage Summit 2023 begint op 15 augustus

Presentatie van een open forum van industrieleiders over de toekomst van krachtige softwaregedefinieerde opslag voor AI, HPC en data-intensieve werklasten

SAN JOSE, Californië, 3 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Op 15 augustus geeft Supermicro de aftrap van de langverwachte vierde jaarlijkse Open Storage Summit. Dit virtuele evenement duurt drie weken en brengt de knapste koppen uit de opslagindustrie samen. Onder hen fabrikanten van opslagschijven, fabrikanten van compute componenten, softwareontwikkelaars en Supermicro's visionaire systeemarchitecten.

Open Storage Summit 2023

De Summit van dit jaar begint met een opwindende keynote rondetafelsessie, gevolgd door vijf focussessies waarin invloedrijke gasten van toonaangevende spelers zoals Intel®, AMD, NVIDIA, Micron, Kioxia, Solidigm, Samsung, Nutanix, Weka en Supermicro's gewaardeerde storage software partners aan het woord komen.

Ga voor meer informatie over Supermicro's Fourth Open Storage Summit 2023 en om u te registreren voor alle sessies naar: https://events.actualtechmedia.com/register-now/1623/open-storage-summit-2023/?pr=2801

Sessie 1: Keynote rondetafelgesprek - All-Flash innovatie voor opslagoplossingen van de volgende generatie

Deelnemende bedrijven : Solidigm, Kioxia, Samsung, Micron

Samenvatting : Ontdek de nieuwste technische ontwikkelingen op het gebied van flash en draaiende schijfopslag, waaronder de E3.S vormfactor en Compute Express Link (CXL), en stap in het tijdperk van de 30 TB harde schijf.

Te bekijken : 15 augustus 2023, @ 1:00 PM ET / 10:00 AM PT of later, on-demand

Sessie 2: AI-opslagoptimalisatie met GPUDirect Storage en RDMA

Deelnemende bedrijven : NVIDIA

Samenvatting : Ontdek hoe NVIDIA's Data Processing Unit (DPU) een futuristische omgeving creëert, toepassingen versnelt die verder gaan dan CPU's alleen en nieuwe werelden vormgeeft voor een revolutionaire vooruitgang in de AI-markt.

Te bekijken : 17 augustus 2023, @ 1:00 PM ET / 10:00 AM PT of later, on-demand

Sessie 3: Alles uit uw bedrijfskritische toepassingen halen: versnelling van vSAN met opslagtechnologieën van de volgende generatie

Deelnemende bedrijven : Intel

Samenvatting : Ontsluit het volledige potentieel van hoe vSAN, 4e generatie Intel® Xeon® Scalable processors en Supermicro BigTwin-architectuur een opslagoplossing creëren die voldoet aan de onverzadigbare honger van AI-gedreven sectoren naar snellere uitvoering, nieuwe inzichten en disruptieve innovaties

Te bekijken : 22 augustus 2023 @ 1:00 PM ET / 10:00 AM PT of later, on-demand

Sessie 4: Het AI-tijdperk omarmen: AI-opslagoplossingen met ontwerpen met hoge doorvoer en lage latentie

Deelnemende bedrijven : AMD, Weka

Samenvatting : Ontdek hoe geavanceerde opslagarchitecturen AI-opslag met hoge doorvoer en lage latentie mogelijk maken, nieuwe mediatypes benutten en de prestaties versnellen om bedrijven te transformeren in het tijdperk van AI-enabled everything.

Te bekijken : 24 augustus 2023, @ 1:00 PM ET / 10:00 AM PT of later, on-demand

Sessie 5: Het ontrafelen van HCI en multi-Cloud implementaties voor OEM opslag

Deelnemende bedrijven : Nutanix

Samenvatting : Ontdek de kracht van een hybride cloudomgeving door de combinatie van Supermicro-hardware en Nutanix-software en leer hoe deze magische combinatie uw IT-infrastructuur kan verbeteren, kosteneffectiviteit en efficiëntie kan bieden en tegelijkertijd on-prem vs. cloud-uitdagingen kan vermijden.

Te bekijken : 29 augustus 2023, @ 1:00 PM ET / 10:00 AM PT of later, on-demand

Sessie 6: Een zakelijke revolutie met object- en parallelle opslag voor Data Lake, AI en grootschalige workloads

Deelnemende bedrijven : Toshiba, Seagate

Samenvatting : Navigate the Shift in Object Storage for Data-Intensive Workloads from Cloud to On-Premises (Navigeer de verschuiving in objectstorage voor gegevensintensieve werklasten van cloud naar lokaal) en ontdek hoe organisaties cloudstorage opnieuw evalueren voor objectstorageoplossingen op locatie om gegevensverslindende AI en andere bedrijfskritieke werklasten te ondersteunen, waarbij ze rekening houden met prestatieprofielen en potentiële uitdagingen.

Te bekijken : 30 augustus 2023, @ 1:00 PM ET / 10:00 AM PT of later, on-demand

Over Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de totale eigendomskomst te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklading en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processors, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2167559/2023_Open_Storage_Summit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.