Supermicro's zevende jaarlijkse Open Storage Summit brengt 21 ecosysteempartners samen om praktische richtlijnen te delen over schaalbare implementatie van Enterprise AI

Tijdens een virtueel evenement van 12 sessies worden AI-inferentie, agentische AI, cloudopslag en gegevensbeheer voor AI-implementaties in de productie behandeld

38 experts uit 21 toonaangevende technologiebedrijven, waaronder AMD, DDN, Hammerspace, IBM, Intel, KIOXIA, MinIO, Nutanix, Scality, Solidigm, VAST Data, Western Digital, Crusoe, Iron Mountain en andere, delen praktische richtlijnen voor schaalbare, kostenefficiënte AI-infrastructuur

Gepresenteerd met theCUBE loopt het evenement van 11 augustus tot en met 3 september en is live en op aanvraag beschikbaar.

SAN JOSE, Californië, 6 feb. 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI, Enterprise, Storage en 5G/Edge met Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), kondigde vandaag de zevende jaarlijkse Supermicro Open Storage Summit aan, een virtueel evenement gepresenteerd met de CUBE dat gehouden zal worden van 11 augustus tot en met 3 september. De technische serie van 12 sessies brengt vooraanstaande experts uit het AI-opslag-ecosysteem bijeen om de data-infrastructuur te onderzoeken die nodig is om AI op grote schaal in te zetten.

Supermicro Open Storage Summit 2026

Bekijk hier het video-overzicht en de evenementenpagina voor de volledige agenda en om u te registreren.

"Het succes van enterprise AI is afhankelijk van een data-infrastructuur die opgeschaald kan worden met de groeiende complexiteit van het model en de inferentie-eisen", zei Michael McNerney, senior vice president, Marketing en Network Security Supermicro. "De Open Storage Summit brengt industrieleiders uit ons hele ecosysteem samen om praktische expertise te delen over het bouwen van een hoogwaardige, kostenefficiënte AI-infrastructuur. In combinatie met de DCBBS-architectuur van Supermicro helpen deze inzichten organisaties bij het versnellen van AI-implementatie van pilotprojecten tot productie op grote schaal."

"Enterprise AI dwingt organisaties om de infrastructuur van de data naar buiten te heroverwegen", zei Rob Strechay, Principal Analyst bij theCUBE. "Aangezien ondernemingen tokenproducenten willen worden in plaats van eeuwige tokenconsumenten, wordt opslag een strategisch platform, niet alleen voor capaciteit, maar ook voor het voeden van GPU's, het beheren van context, het versnellen van inferentie en het mogelijk maken van betrouwbare AI op schaal. Daarom zijn de gesprekken op de Open Storage Summit zo belangrijk."

Tijdens het evenement zal AI-inferentie, agentic AI, hybride cloudopslag, AI-dataplatforms, contextgeheugen, ongestructureerd gegevensbeheer, neocloud-infrastructuur en cloudopslagdiensten worden onderzocht. Marktleiders van Supermicro en ecosysteempartners, waaronder AMD, DDN, Hammerspace, IBM, Intel, KIOXIA, MinIO, Nutanix, Scality, Solidigm, VAST Data, Western Digital en andere, zullen praktische aanbevelingen delen voor het ontwerpen van hoogwaardige en kostenefficiënte AI-omgevingen. Deskundigen van Crusoe en Iron Mountain zullen ook ingaan op praktische toepassingen van AI en cloudopslag.

DCBBS levert een complete, modulaire AI-infrastructuur die is opgebouwd uit gevalideerde componenten en subsystemen, waardoor flexibele implementatie van individuele servers en netwerken tot volledige rack- en datacenteroplossingen, inclusief software en diensten, mogelijk is. Klik hier voor meer informatie over opslagproducten van Supermicro.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, zet zich in voor het als eerste op de markt brengen van innovaties op het gebied van Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge-IT-infrastructuur. Wij zijn een leverancier van complete IT-oplossingen met servers, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en ondersteunende diensten. De expertise van Supermicro op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp ondersteunt onze ontwikkeling en productie en maakt innovatie van de volgende generatie mogelijk, van cloud tot edge, voor onze klanten wereldwijd. Onze producten worden in eigen beheer ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalbaarheid en efficiëntie. Daarnaast zijn ze geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun systemen optimaal afstemmen op specifieke workloads en toepassingen door te kiezen uit een uitgebreide reeks systemen die zijn opgebouwd uit flexibele en herbruikbare bouwstenen. Deze ondersteunen een breed scala aan vormfactoren, processors, geheugen, GPU's, opslag-, netwerk-, voedings- en koelingsoplossingen (luchtkoeling, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle overige merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.