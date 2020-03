Mediabericht: Supermicro kondigt zijn eerste GPU Live Forum aan

Supermicro's productdeskundigen bieden productinzichten, functies en -updates

SAN JOSE, Californië, 19 maart 2020 /PRNewswire/ -- Op 24 maart 2020 zal Supermicro zijn eerste GPU Live Forum presenteren. Een groep deskundige productmanagers van Supermicro zullen inzichten en updates delen met betrekking tot de breedste portefeuille van NVIDIA GPU-systemen die er binnen de sector bestaat. De aanwezigen zullen kunnen genieten van paneldiscussies over producten, alsmede productdemo's, netwerkmogelijkheden met live Q&A-sessies, en een unieke kans om live, in onze virtuele omgeving, te praten met de productdeskundigen van Supermicro.

De sessies omvatten:

GPU Accelerated VDI-oplossing, aangedreven door NVIDIA vGPU

High-Density Computing Blade Servers & GPU-mogelijkheden

Intelligent Edge Computing met NVIDIA EGX

End-to-End AI met Supermicro's gevalideerde NGC- en EGX-platforms

Accelerating Distributed DL-training met Optimized GPU Computing-oplossing

Infrastructuuruitdagingen binnen GPU-CPU-werkprocessen

Wat: Supermicro GPU Live Forum

Waar: Dit is een digitaal evenement – het zal presentaties en demo's bevatten, evenals diepgaande break-out-sessies en live Q&A-sessies.

Wanneer: Vanaf 24 maart 2020. Alle sessies en informatie zullen een jaar lang live blijven.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

