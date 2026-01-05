Supermicro kondigt ondersteuning aan voor komende NVIDIA Vera Rubin NVL72, HGX Rubin NVL8 en uitgebreide productiecapaciteit op rackschaal voor vloeistofgekoelde AI-oplossingen

Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) en geavanceerde directe vloeistofkoelingstechnologie (DLC) met eigen ontwerp en productie van Supermicro in de VS versnellen de implementatie van de volgende generatie vloeistofgekoelde AI-infrastructuur

SAN JOSE, Calif., 6 jan. 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totale IT-oplossingen voor AI, cloud, storage en 5G/edge, kondigde vandaag aan dat het zijn productie- en vloeistofkoelingscapaciteiten uitbreidt, in samenwerking met NVIDIA. Het doel is om als eerste op de markt geoptimaliseerde oplossingen op datacenterschaal te leveren voor de NVIDIA Vera Rubin- en Rubin-platforms. Door gebruik te maken van de versnelde ontwikkeling en samenwerking met NVIDIA, bevindt Supermicro zich in een unieke positie voor een snelle implementatie van de vlaggenschipmodellen NVIDIA Vera Rubin NVL72 en NVIDIA HGX™ Rubin NVL8. De bewezen Data Center Building Block Solutions (DCBBS)-aanpak van Supermicro zorgt voor een gestroomlijnde productie, uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en een snellere implementatie, wat klanten een doorslaggevend concurrentievoordeel geeft in de AI-infrastructuur van de volgende generatie.

Vera Rubin Cluster

"Dankzij de langdurige samenwerking tussen Supermicro en NVIDIA en onze flexibele bouwsteenoplossingen kunnen we de meest geavanceerde AI-platforms sneller dan anderen op de markt te brengen", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Met onze uitgebreide productie en toonaangevende expertise op het gebied van vloeistofkoeling kunnen hyperscalers en ondernemingen nu de infrastructuur van NVIDIA Vera Rubin- en Rubin-platforms met een ongeëvenaarde snelheid, efficiëntie en betrouwbaarheid op schaal inzetten."

Ga voor meer informatie naar https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin

Belangrijkste producten:

NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster : het toonaangevende rack-scale systeem verenigt 72 NVIDIA Rubin GPU's en 36 NVIDIA Vera CPU's, NVIDIA ConnectX ® -9 SuperNIC's en NVIDIA BlueField ® -4 DPU's in een coherent platform met NVIDIA NVLink 6. De toevoeging van NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand en NVIDIA Spectrum-X Ethernet geeft een nieuwe boost aan de industriële revolutie met AI. Het systeem levert 3,6 exaflops NVFP4-prestaties, 1,4 PB/s HBM4-bandbreedte en 75 TB-snel geheugen. Supermicro's implementatie is gebaseerd op de 3e generatie NVIDIA MGX-rackarchitectuur voor superieure bruikbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid, en omvat een verbeterde technologie voor vloeistofkoeling op datacenterniveau met in-row Coolant Distribution Units (CDU's). De hiermee verkregen schaalbare warmwaterkoeling zorgt voor minimaal energie-en waterverbruik en een maximale dichtheid en efficiëntie.

: het toonaangevende rack-scale systeem verenigt 72 NVIDIA Rubin GPU's en 36 NVIDIA Vera CPU's, NVIDIA ConnectX -9 SuperNIC's en NVIDIA BlueField -4 DPU's in een coherent platform met NVIDIA NVLink 6. De toevoeging van NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand en NVIDIA Spectrum-X Ethernet geeft een nieuwe boost aan de industriële revolutie met AI. Het systeem levert 3,6 exaflops NVFP4-prestaties, 1,4 PB/s HBM4-bandbreedte en 75 TB-snel geheugen. Supermicro's implementatie is gebaseerd op de 3e generatie NVIDIA MGX-rackarchitectuur voor superieure bruikbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid, en omvat een verbeterde technologie voor vloeistofkoeling op datacenterniveau met in-row Coolant Distribution Units (CDU's). De hiermee verkregen schaalbare warmwaterkoeling zorgt voor minimaal energie-en waterverbruik en een maximale dichtheid en efficiëntie. 2U-vloeistofgekoelde NVIDIA HGX Rubin NVL8-systemen: dit compacte 8-GPU-systeem is geoptimaliseerd voor AI- en HPC-workloads en levert ondernemingen baanbrekende prestaties en efficiëntie voor intelligentie op schaal. Het biedt 400 petaflops NVFP4, 176 TB/s HBM4-bandbreedte, 28,8 TB/s NVLink bandbreedte en 1600 Gb/s NVIDIA ConnectX-9 networking SuperNICs. Supermicro levert ontwerp op rackschaal met een maximale inzetflexibiliteit en configuratie-opties die vlaggenschip x86 CPU's ondersteunen, zoals de volgende generatie Intel® Xeon® of AMD EPYC™ processoren. Beschikbare opties zijn onder andere een 2U busbar-ontwerp met hoge dichtheid voor optimale rackintegratie met de toonaangevende geavanceerde Direct Liquid Cooling (DLC)-technologie van Supermicro.

De belangrijkste functies van het NVIDIA Vera Rubin-platform zijn onder andere:

NVIDIA NVLink™ 6 : Snelle interconnecties die ongekende GPU-naar-GPU en CPU-naar-GPU-communicatie mogelijk maken voor het trainen en infereren van omvangrijke mixture-of-experts modellen.

: Snelle interconnecties die ongekende GPU-naar-GPU en CPU-naar-GPU-communicatie mogelijk maken voor het trainen en infereren van omvangrijke mixture-of-experts modellen. NVIDIA Vera CPU : Door NVIDIA ontworpen aangepaste Arm-kernen leveren 2x betere prestaties dan de vorige generatie, met ruimtelijke multithreading (88 kernen/176 threads), 1,2 TB/s LPDDR5X-geheugenbandbreedte met 3x meer capaciteit en 1,8 TB/s NVLink-C2C-bandbreedte naar GPU's (2x meer dan voorheen).

: Door NVIDIA ontworpen aangepaste Arm-kernen leveren 2x betere prestaties dan de vorige generatie, met ruimtelijke multithreading (88 kernen/176 threads), 1,2 TB/s LPDDR5X-geheugenbandbreedte met 3x meer capaciteit en 1,8 TB/s NVLink-C2C-bandbreedte naar GPU's (2x meer dan voorheen). Transformatormotor van de 3e generatie : Geoptimaliseerde versnelling voor het verwerken van long-context workloads, smal-precisie berekeningen die cruciaal zijn voor het schalen van moderne AI workloads.

: Geoptimaliseerde versnelling voor het verwerken van long-context workloads, smal-precisie berekeningen die cruciaal zijn voor het schalen van moderne AI workloads. Vertrouwelijke gegevensverwerking van de 3e generatie : Levert vertrouwelijk gegevensverwerking op rackschaal met een uniforme vertrouwde uitvoeringsomgeving op GPU-niveau die modellen, gegevens en prompts beschermt en isoleert.

: Levert vertrouwelijk gegevensverwerking op rackschaal met een uniforme vertrouwde uitvoeringsomgeving op GPU-niveau die modellen, gegevens en prompts beschermt en isoleert. RAS-motor van de 2e generatie: Geavanceerde functies voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoud, waaronder realtime gezondheidscontroles zonder downtime.

Bovendien profiteert het NVIDIA Vera Rubin-platform van het onlangs aangekondigde NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics-netwerk. Dit is gebaseerd op de Spectrum-6 Ethernet ASIC (102,4 Tb/s switching op TSMC 3nm met 200G SerDes co-packaged optics en volledig gedeelde buffers). Het netwerk levert 5x energie-efficiëntie, 10x betrouwbaarheid en 5x applicatie-uptime in vergelijking met traditionele insteekbare optiek. Tot de beschikbare modellen behoren de vloeistofgekoelde SN6800 (409,6 Tb/s CPO, 512x 800G-poorten), SN6810 (102,4 Tb/s CPO, 128x 800G-poorten) en SN6600 (insteekbaar, 128x 800G-poorten, lucht-/vloeistofgekoeld). Dit wordt aangevuld door op Supermicro gebaseerde opslagoplossingen die gebruik maken van de Petascale all-flash opslagserver en het JBOF-systeem dat de NVIDIA BlueField -4 DPU ondersteunt en verschillende gegevensbeheeroplossingen levert.

De strategische investeringen van Supermicro in uitgebreide productiefaciliteiten en een uitgebreide end-to-end vloeistofkoelingstechnologiestack zijn speciaal ontworpen om de productie en inzet van volledig vloeistofgekoelde NVIDIA Vera Rubin- en Rubin-platforms te stroomlijnen. In combinatie met de modulaire DCBBS-architectuur versnellen deze mogelijkheden de implementatie en time-to-online door het leveren van snelle configuratie, grondige validatie en naadloze schaalbaarheid van platforms met hoge dichtheid, zodat klanten als eerste op de markt kunnen komen.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om als eerste op de markt innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. De expertise van Supermicro op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp vormt een stevig fundament voor onze ontwikkeling en productie. Hierdoor zijn we in staat innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, aan te bieden aan onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853771/Vera_Rubin_Cluster_Super_Micro_Computer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg