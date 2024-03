Medina krijgt het SDG Cities Gold Level van UN-Habitat

Het SDG Cities initiatief is bedoeld om de duurzaamheidsinspanningen van lokale overheden te stimuleren en hun capaciteit op te bouwen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te lokaliseren. Medina is de 1ste Saoedische stad, de eerste Arabische stad en de 3de stad in de wereld die dit niveau heeft bereikt.

GENEVE, 7 maart 2024 /PRNewswire/ -- De stad Medina heeft het Cities Gold Level ontvangen van het Human Settlements Program van de Verenigde Naties, UN-Habitat. Dit is een erkenning voor het harde werk van Medina om de Sustainable Development Goals (SDG's - Duurzame ontwikkelingsdoelen) te behalen.

Het SDG Cities initiatief stelt zich ten doel lokale overheden te stimuleren en hun capaciteit op te bouwen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te lokaliseren. Het is ook bedoeld om steden te huldigen voor hun prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling door hun veelbelovende praktijken en beleid wereldwijd te delen. Medina is de 1ste Saoedische stad, de eerste Arabische stad en de 3de stad in de wereld die het SDG Cities Gold Level bereikt.

Medina is ook de eerste stad in Saoedi-Arabië die deelneemt aan het SDG Cities Global-initiatief. Een duidelijke erkenning van het vaste voornemen van de Saoedische stad om een inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame stad te zijn. De inspanningen van Medina hebben als doel het welzijn van de burgers centraal te stellen en vooruitgang te boeken in de richting van de SDG.

Medina heeft in 2022 de zilveren erkenning van de SDG Cities behaald, een teken van de vastberaden inzet van de stad om prioriteit te geven aan acties voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

Met het SDG Cities Gold Level erkent UN-Habitat de regio Medina voor het bereiken van een uitgebreide beoordeling van basisgegevens over de voortgang van de stad op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, waaronder een inclusieve, strategische visie en plan met transformatieve acties om de SDG's tegen 2030 te realiseren; en het wenst de stad en de mensen van Medina het grootste succes bij het invoeren van deze acties.

De stad Medina is niet alleen een heilige stad, maar ook een voorbeeld van technologische evolutie en inclusie, zoals blijkt uit het Programma voor Slimme Steden van Medina, een ambitieus project van het Instituut voor Ontwikkeling van de regio Medina, waar de meest geavanceerde technologie wordt gebruikt om de kwaliteit van leven van de bevolking te verbeteren.