Met Normative kunnen ondernemingen hun waardeketen op grote schaal betrekken, en hun scope 3 verminderingen

STOCKHOLM, 14 september 2023 /PRNewswire/ -- De toonaangevende carbon accounting engine Normative heeft Engage gelanceerd, een set functies waarmee ondernemingen primaire emissiegegevens van leveranciers in hun hele waardeketen kunnen verzamelen.

Normative Engage

"We zijn met Normative gaan samenwerken om een nauwkeurige weergave te krijgen van onze volledige CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen, zodat we de meest effectieve reducties kunnen vinden. Gewapend met een allesomvattend en gedetailleerd overzicht van onze volledige uitstoot, kunnen we producten en leveranciers met een hoge uitstoot identificeren, waardoor het bredere bedrijf strategische beslissingen kan nemen om onze activiteiten koolstofarm te maken", aldus Isaac Pelham-Chipper van The Restaurant Group, Normative-klant en een van de grootste horecabedrijven van Groot-Brittannië.

Bij de meeste bedrijven is ongeveer 90% van de uitstoot terug te voeren naar de waardeketen. Met schaalbare oplossingen voor het verzamelen van scope 3-gegevens levert Normative Engage bruikbare inzichten in de klimaat-impact van waardeketens. Het secure detailniveau van CO2-gegevens waarborgt hoogwaardige rapportage en duurzame naleving van regelgeving.

"Normative heeft de manier waarop we onze leveranciers betrekken en uitstootgegevens verzamelen aanzienlijk verbeterd. De eenvoud van de module voor het betrekken van leveranciers heeft het gemakkelijker gemaakt om onze leveranciers mee te nemen in onze reis naar net-zero, ongeacht hoe ver ze gevorderd zijn in hun eigen klimaatwerk," zegt Kirsten Motyl, Senior ESG Officer bij The Pebble Group, een van de eerste gebruikers van de nieuwe set functies.

Deze release volgt in een reeks van oplossingen die Normative levert, om nauwkeurige CO2-uitstoot berekeningen te maken, samen met de deskundige kennis die bedrijven in staat stelt om aanzienlijke CO2-verminderende maatregelen te treffen.

"Primaire data, rechtstreeks uit de bron, zijn de beste manier om berekeningen te maken die gedetailleerd genoeg zijn om inzichten in de waardeketen bloot te leggen, reductie-initiatieven te bevorderen en om nieuwe commerciele mogelijkheden the inspireren," zegt Kristian Rönn, CEO en medeoprichter van Normative.

Ontdek hier meer.

Over Normative

Normative is 's werelds eerste carbon accounting engine, waarmee ondernemingen hun volledige CO2-voetafdruk kunnen berekenen en hun uitstoot kunnen terugbrengen tot net-zero. Met nauwkeurige, wetenschappelijk gefundeerde emissiefactoren en rijke inzichten in de waardeketen levert Normative precieze en uitgebreide scope 1, 2 en 3 CO2-berekeningen voor ondernemingen wereldwijd. Normative, met hoofdkantoor in Stockholm, versnelt de transitie naar net-zero en werkt samen met toonaangevende organisaties op het gebied van klimaatverandering, waaronder de VN.

normative.io

Contact

Cassandra Julin

Head of Global PR and Communication

[email protected]

[email protected]

0046702866861

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/2204330/Normative_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2204331/Normative_Logo.jpg

SOURCE Normative