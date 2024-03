MGI Tech en Eurofins Genomics werken samen om precisiegezondheidszorg te verbeteren met de revolutionaire DNBSEQ-T20×2 sequencer en aanverwante technologieën

SHENZHEN, China, 19 maart 2024 /PRNewswire/ -- MGI Tech, een bedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen van kerntools en -technologie als aansturing voor de biowetenschap, kondigde vandaag met trots een mijlpaal aan in de samenwerking met Eurofins Genomics Europe Genotyping A/S ("Eurofins Genomics"), dat een zakelijke bestelling heeft geplaatst van de revolutionaire DNBSEQ-T20×2 ("T20") ultra-high throughput sequencer, samen met het genomica-datacenter ZTRON Appliance en een reeks van MGI's geavanceerde producten en systemen voor laboratoriumautomatisering. Dit is de eerste zakelijke bestelling van de T20 in Europa, wat een belangrijke vooruitgang betekent voor initiatieven op het gebied van precisiegezondheidszorg op het hele continent.

"We zijn verheugd om met Eurofins Genomics samen te werken om een beroep te doen op de ultra-high throughput en opmerkelijke kostenefficiëntie van T20 voor genoomprojecten met grote populaties over de hele wereld. Met dit partnerschap hopen we de toegankelijkheid van kosteneffectieve sequencing voor onderzoekers wereldwijd te verbeteren," aldus een enthousiaste Dr. Yong Hou, General Manager van MGI Europa en Afrika.

Aangedreven door MGI's eigen DNBSEQ TM-technologie, betekent T20 een doorbraak in genetische sequencing door de sequencingkosten aanzienlijk te verlagen tot minder dan $100 per genoom bij het uitvoeren van 50.000 WGS per jaar, iets wat wereldwijd de aandacht trekt. De T20 is speciaal ontworpen voor de meest uitdagende sequencingscenario's en is geschikt voor een breed scala aan high-throughput sequencingbehoeften in wetenschappelijk en klinisch onderzoek, waaronder WGS, WGBS, stLFR, single-cell sequencing, stereo-seq en meer. Na de lancering in februari 2023 is T20 op grote schaal in gebruik genomen door wereldwijd toonaangevende onderzoeksinstellingen en zorgverleners.

Eurofins Genomics is opgericht in 1990 en maakt deel uit van de Eurofins Scientific Group, een biowetenschapsbedrijf met laboratoria in meer dan 50 landen en meer dan 55.000 werknemers. Eurofins Genomics is een van de belangrijkste opkomende spelers op het vlak van gespecialiseerde esoterische en moleculaire klinische diagnostische tests in Europa en de Verenigde Staten. Eurofins Genomics biedt een portfolio van meer dan 200.000 analysemethoden voor het evalueren van de veiligheid, identiteit, samenstelling, authenticiteit, oorsprong en zuiverheid van biologische stoffen en producten, evenals voor innovatieve klinische diagnostiek.

De samenwerking tussen MGI en Eurofins Genomics betekent een synergie van expertise en middelen die naar alle verwachting de vooruitgang in genomica-onderzoek en klinische toepassingen zal stimuleren. Beide organisaties zijn klaar om de ontwikkeling van geneeskunde op maat en de verbetering van de resultaten in de gezondheidszorg wereldwijd verder te vergemakkelijken.

Over MGI

MGI Tech Co. Ltd. (of haar dochterondernemingen, samen MGI Tech genoemd), met hoofdkantoor in Shenzhen, streeft naar de ontwikkeling van kerntools en technologie voor het aansturen van de biowetenschap door middel van intelligente innovatie. Op basis van zijn eigen technologie richt MGI zich op onderzoek & ontwikkeling, productie en verkoop van sequencinginstrumenten, reagentia en aanverwante producten ter ondersteuning van biowetenschappelijk onderzoek, landbouw, precisiegeneeskunde en gezondheidszorg. MGI is een toonaangevende producent van klinische high-throughput gensequencers en zijn multi-omics platforms omvatten genetische sequencing, medische beeldvorming en laboratoriumautomatisering. De missie van het MGI is het ontwikkelen en promoten van geavanceerde life science tools voor de gezondheidszorg van de toekomst. Ga voor meer informatie naar de MGI website of volg ons op Twitter, LinkedIn of YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2329841/MGI__Logo.jpg