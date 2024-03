MGI Tech et Eurofins Genomics s'associent pour améliorer la santé de précision avec le séquenceur révolutionnaire DNBSEQ-T20 2 et les technologies associées

SHENZHEN, Chine, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- MGI Tech, une entreprise engagée dans la création d'outils et de technologies de base pour guider les sciences de la vie, est fière d'annoncer aujourd'hui une collaboration importante avec Eurofins Genomics Europe Genotyping A/S (« Eurofins Genomics »), qui a commandé le séquenceur à ultra-haut débit révolutionnaire DNBSEQ-T20×2 (« T20 »), ainsi que le centre de données génomiques ZTRON Appliance et une gamme de produits et de systèmes d'automatisation de laboratoire de pointe de MGI. Il s'agit de la première commande d'entreprise du T20 dans la région Europe, marquant une avancée significative dans les initiatives de santé de précision à travers le continent.

« Nous sommes ravis de travailler avec Eurofins Genomics pour tirer parti du débit ultra-élevé et de la rentabilité remarquable du T20 afin de permettre la réalisation de projets génomiques sur de grandes populations à travers le monde. Grâce à ce partenariat, nous espérons améliorer l'accès des chercheurs du monde entier à un séquençage rentable », a déclaré avec enthousiasme M. Yong Hou, directeur général de MGI Europe et Afrique.

Alimenté par la technologie propriétaire DNBSEQTM de MGI, le T20 représente une percée dans le domaine du séquençage génétique en réduisant considérablement les coûts de séquençage à moins de 100 $ par génome pour l'exécution de 50 000 WGS par an, ce qui a attiré l'attention du monde entier. Spécifiquement conçu pour répondre aux scénarios de séquençage les plus difficiles, le T20 répond à un large éventail de besoins de séquençage à haut débit dans la recherche scientifique et clinique, y compris le WGS, le WGBS, le stLFR, séquençage unicellulaire, le Stereo-seq, et plus encore. Depuis son lancement en février 2023, le T20 a été largement adopté par les principaux établissements de recherche et prestataires de soins de santé du monde.

Eurofins Genomics a été fondée en 1990 et fait partie du groupe Eurofins Scientific, une société spécialisée dans les sciences de la vie qui possède des laboratoires dans plus de 50 pays et emploie plus de 55 000 personnes. Eurofins Genomics est l'un des principaux acteurs émergents dans le domaine des tests diagnostiques cliniques ésotériques et moléculaires spécialisés en Europe et aux États-Unis. Eurofins Genomics propose un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques pour évaluer la sécurité, l'identité, la composition, l'authenticité, l'origine et la pureté des substances et produits biologiques, ainsi que pour des diagnostics cliniques innovants.

La collaboration entre MGI et Eurofins Genomics illustre une synergie d'expertise et de ressources qui promet de faire progresser la recherche en génomique et les applications cliniques. Les deux organisations sont prêtes à faciliter davantage le développement de la médecine personnalisée et l'amélioration des résultats des soins de santé dans le monde entier.

À propos de MGI

MGI Tech Co. Ltd. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI Tech), dont le siège social est situé à Shenzhen, s'engage à créer des outils et des technologies essentiels pour faire avancer les sciences de la vie grâce à une innovation intelligente. Sur la base de sa technologie propriétaire, MGI se concentre sur la recherche et le développement, la production et la vente d'instruments de séquençage, de réactifs et de produits connexes pour soutenir la recherche en sciences de la vie, l'agriculture, la médecine de précision et les soins de santé. MGI est l'un des principaux producteurs de séquenceurs de gènes cliniques à haut débit, et ses plateformes multiomiques incluent le séquençage génétique, l'imagerie médicale et l'automatisation des laboratoires. La mission de MGI est de développer et de promouvoir des outils avancés en sciences de la vie pour les soins de santé de demain. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de MGI ou contactez-nous sur Twitter , LinkedIn ou YouTube .

*Usage réservé à la recherche. Ils ne doivent pas être utilisés dans les procédures de diagnostic.