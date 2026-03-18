MGI Tech en Predica Diagnostics versnellen screening op baarmoederhalskanker op DNBSEQ-platforms

NIJMEGEN, Nederland, 18 maart 2026 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co., Ltd. (MGI), een bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van tools en technologieën die innovatie in de levenswetenschappen stimuleren, heeft vandaag een belangrijke mijlpaal aangekondigd in de samenwerking met Predica Diagnostics. De HPV Profiler- en CervicaDx-assays van Predica, gebaseerd op de eigen Cirnaseq-technologie, zijn succesvol gevalideerd en geïmplementeerd op de DNBSEQ-sequencingplatforms van MGI. Dit resulteert in een aanzienlijk kortere doorlooptijd van twee weken naar één dag.

E25 at Predica Diagnostics Figure 1: Optimization of library preparation on the MGI E25. Total Assigned Reads (mean ± SD) across tested conditions.

Deze mijlpaal markeert de overgang van de samenwerking, die minder dan twee jaar geleden van start ging, naar concrete impact in de praktijk. Predica heeft de DNBSEQ-platforms van MGI geïntegreerd in zowel zijn interne R&D-activiteiten als commerciële serviceprojecten, waarbij meerdere laboratoria resultaten ontvangen met snelheden die met conventionele platforms niet mogelijk zijn. De validatie bevestigt dat laboratoria die al met DNBSEQ-systemen werken, de op Cirnaseq gebaseerde diagnostiek van Predica naadloos kunnen integreren in hun bestaande workflows.

Een complete, schaalbare oplossing voor screening op baarmoederhalskanker

De E25- en G99-sequencers van MGI, gecombineerd met de Cirnaseq-technologie en Cirnalyzer-software van Predica, bieden een betaalbare en schaalbare workflow voor klinische laboratoria, dienstverleners en nationale screeningsprogramma's voor baarmoederhalskanker. De geïntegreerde oplossing biedt:

gelijktijdige HPV-genotypering met hoge resolutie en expressieprofilering van gastheergenen

verbeterde specificiteit voor risicobeoordeling van baarmoederhalskanker en triage van HPV-positieve gevallen

geautomatiseerde analyse en rapportage via de Cirnalyzer-software van Predica

lagere kosten per monster

Sneller onderzoek en ontwikkeling, snellere resultaten

Tegelijkertijd heeft het team van Predica het platform gebruikt om vergelijkende tests uit te voeren van verschillende omstandigheden voor bibliotheekvoorbereiding, waarbij snel het optimale protocol (figuur 1) voor het Cirnaseq-platform werd vastgesteld. Het soort iteratieve optimalisatie dat vroeger maanden in beslag nam, kan nu in enkele dagen worden voltooid.

Toegang tot technologie mogelijk maken

"Door onze Cirnaseq-assays te combineren met de sequencingtechnologie van MGI stellen we laboratoria in staat om diepere biologische inzichten te verkrijgen tegen een fractie van de kosten", aldus dr. William Leenders, CSO van Predica Diagnostics. "Dit maakt deel uit van onze missie om de gezondheid van vrouwen te verbeteren."

"Door de Cirnaseq-assays van Predica uit te voeren op onze DNBSEQ-platforms tonen we aan dat zeer nauwkeurige kankerdiagnostiek niet gepaard hoeft te gaan met hoge kosten of lange doorlooptijden. Voor de miljoenen vrouwen die wachten op de resultaten van een screening op baarmoederhalskanker betekent een snellere doorlooptijd minder onzekerheid en een snellere behandeling. Dat is de impact die we met trots mogelijk maken", voegde dr. Fang Chen, General Manager Europe & Africa bij MGI, eraan toe.

In de toekomst zullen MGI en Predica gezamenlijk assays valideren, eigen preparatiekits voor DNBSEQ-sequencing ontwikkelen en zich voorbereiden op IVDR-indieningen. De initiële marktfocus ligt op Europa en Afrika, waarna wereldwijde uitbreiding volgt.

Over Predica Diagnostics

Predica Diagnostics B.V. is een precisie-oncologiebedrijf dat gerichte RNA-sequencingtests ontwikkelt voor vroege kankerdetectie, risicostratificatie en begeleiding tijdens de behandeling. Predica is opgericht als spin-off van Radboudumc en heeft als doel zijn Cirnaseq-technologie naar de klinische praktijk te brengen om overdiagnose en overbehandeling te verminderen en de patiëntresultaten te verbeteren. www.predica-diagnostics.com[email protected]

Over MGI

MGI Tech Co., Ltd. (of haar dochterondernemingen, gezamenlijk aangeduid als MGI) zet zich in voor de ontwikkeling van kerninstrumenten en -technologieën die innovatie in de levenswetenschappen stimuleren. Onze focus ligt op onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van instrumenten, reagentia en aanverwante producten op het gebied van levenswetenschappen en biotechnologie. Wij bieden realtime, multi-omics en een volledig spectrum aan digitale apparatuur en systemen voor precisiegeneeskunde, landbouw, gezondheidszorg en verschillende andere sectoren.

MGI, opgericht in 2016, is uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de levenswetenschappen, met klanten op zes continenten en wereldwijd faciliteiten voor onderzoek, productie, training en naverkoopdiensten. Als een van de weinige bedrijven die zelfstandig genesequencers van klinische kwaliteit kunnen ontwikkelen en op grote schaal kunnen produceren, zorgt MGI ervoor dat gebruikers wereldwijd gebruik kunnen maken van schaalbare sequencingcapaciteiten, variërend van Gb- tot Tb-niveau. MGI onderscheidt zich bovendien als een van de weinige aanbieders van een full-stack productportfolio dat drie kernsegmenten omvat: SEQ ALL (short- en long-read sequencing), GLI (Generative Lab Intelligence) en multi-omics. Met ongeëvenaarde expertise, geavanceerde producten en een sterke focus op wereldwijde impact blijft MGI de toekomst van de levenswetenschappen vormgeven.

Ga voor meer informatie naar MGI Tech, LinkedIn, X, Instagram en YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935784/E25_Predica_Diagnostics.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935785/Figure_1_Optimization_library_preparation_MGI_E25_Total_Assigned_Reads.jpg