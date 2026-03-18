MGI Tech et Predica Diagnostics accélèrent le dépistage du cancer du col de l'utérus sur les plateformes DNBSEQ

NIMÈGUE, Pays-Bas, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co, Ltd. (MGI), une société qui se consacre au développement d'outils et de technologies qui stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, annonce aujourd'hui une étape importante dans sa collaboration avec Predica Diagnostics. Les tests HPV Profiler et CervicaDx de Predica, basés sur sa technologie propriétaire Cirnaseq, ont été validés et déployés avec succès sur les plateformes de séquençage DNBSEQ de MGI, ce qui a permis de réduire considérablement les délais d'exécution, qui sont passés de deux semaines à un seul jour.

E25 at Predica Diagnostics Figure 1: Optimization of library preparation on the MGI E25. Total Assigned Reads (mean ± SD) across tested conditions.

Cette performance marque le passage du partenariat de l'accord initial, il y a moins de deux ans, à l'impact réel. Predica a intégré les plateformes DNBSEQ de MGI dans ses projets internes de R&D et de services commerciaux, plusieurs laboratoires recevant des résultats à des vitesses impossibles à atteindre avec des plateformes conventionnelles. La validation confirme que les laboratoires qui utilisent déjà des systèmes DNBSEQ peuvent incorporer les diagnostics basés sur Cirnaseq de Predica dans leurs flux de travail existants.

Une solution complète et évolutive pour le dépistage du cancer du col de l'utérus

Les séquenceurs E25 et G99 de MGI, associés à la technologie Cirnaseq et au logiciel Cirnalyzer de Predica, offrent un flux de travail abordable et évolutif pour les laboratoires cliniques, les prestataires de services et les programmes nationaux de dépistage du cancer du col de l'utérus. La solution intégrée offre :

génotypage HPV simultané à haute résolution et profilage de l'expression du gène de l'hôte

amélioration de la spécificité pour l'évaluation du risque de cancer du col de l'utérus et le triage HPV+

analyse et rapports automatisés grâce au logiciel Cirnalyzer de Predica

coût inférieur par échantillon

Une R&D plus rapide, des résultats plus rapides

En parallèle, l'équipe de Predica a utilisé la plateforme pour comparer côte à côte différentes conditions de préparation des librairies, identifiant rapidement le protocole optimal (Figure 1) pour la plateforme Cirnaseq. Le type d'optimisation itérative qui prenait des mois peut désormais être réalisé en quelques jours.

Permettre l'accès grâce à la technologie

« En combinant nos tests Cirnaseq avec la technologie de séquençage de MGI, nous permettons aux laboratoires d'accéder à des connaissances biologiques plus approfondies pour une fraction du coût », déclare le Dr William Leenders, CSO de Predica Diagnostics. « Cela fait partie de notre mission d'améliorer la santé des femmes. »

« En exécutant les tests Cirnaseq de Predica sur nos plateformes DNBSEQ, nous prouvons que les diagnostics de cancer de haute précision ne doivent pas nécessairement s'accompagner d'un prix élevé ou d'un délai d'exécution lent. Pour les millions de femmes qui attendent les résultats du dépistage du cancer du col de l'utérus, un délai plus court signifie moins d'anxiété et un traitement plus rapide. C'est l'impact que nous sommes fiers de permettre., » ajoute le Dr Fang Chen, directeur général de l'Europe et de l'Afrique chez MGI.

À l'avenir, MGI et Predica valideront conjointement les essais, développeront des kits de préparation de bibliothèques DNBSEQ natives et se prépareront à soumettre des demandes d'enregistrement auprès de l'IVDR. Le marché initial se concentrera sur l'Europe et l'Afrique, avec une expansion mondiale à venir.

À propos de Predica Diagnostics

Predica Diagnostics B.V. est une société d'oncologie de précision qui développe des tests de séquençage de l'ARN ciblés pour la détection précoce du cancer, la stratification des risques et l'orientation du traitement. Fondé en tant que spin-off de Radboudumc, Predica a pour objectif d'introduire sa technologie Cirnaseq dans la pratique clinique afin de réduire les surdiagnostics et les surtraitements et d'améliorer les résultats pour les patients. www.predica-diagnostics.com [email protected]

À propos de MGI

MGI Tech Co., Ltd. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI) s'attache à créer des outils et des technologies de base qui stimulent l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. Nous nous focalisons sur la recherche, le développement, la fabrication et la vente d'instruments, de réactifs et de produits associés dans les domaines des sciences de la vie et des biotechnologies. Nous fournissons une gamme complète d'équipements et de systèmes numériques en temps réel et multiomiques pour la médecine de précision, l'agriculture, les soins de santé et plusieurs autres secteurs.

Fondée en 2016, la société MGI est devenue un leader dans le domaine des sciences de la vie, au service de clients sur les six continents, et a établi des installations de recherche, de fabrication, de formation et de service après-vente dans le monde entier. Étant l'une des rares entreprises capables de développer et de produire en masse de manière indépendante des séquenceurs de gènes de qualité clinique, MGI offre aux utilisateurs du monde entier des capacités de séquençage modulables, allant des niveaux Gb aux niveaux Tb. MGI se distingue également comme l'un des seuls fournisseurs d'un portefeuille de produits complet qui couvre trois segments principaux : SEQ ALL (séquençage à lecture courte et longue), GLI (intelligence laboratoire générative) et multi-omique. Grâce à ses compétences inégalées, à ses produits de pointe et à son engagement pour un impact mondial, MGI continue d'influencer l'avenir des sciences de la vie.

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