MicroAire achève l'acquisition de NEOSYAD

CHARLOTTESVILLE, Va., 20 janvier 2025 /PRNewswire/ -- MicroAire Surgical Instruments, le leader mondial de la liposuccion assistée, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de NEOSYAD, une société innovante de dispositifs médicaux qui a développé une technologie révolutionnaire pour l'ingénierie des tissus adipeux. Ce mouvement stratégique renforce l'engagement de MicroAire à faire progresser l'innovation médicale et à renforcer son leadership sur le marché des tissus adipeux.

NEOSYAD a récemment reçu l'approbation MDR de l'UE pour son dispositif AdiMate® et son kit à usage unique Adipure® . Grâce à son concept breveté "tout-en-un" et à son logiciel propriétaire intégré, AdiMate optimise les temps opératoires en combinant les fonctions d'infiltration, de liposuccion et de préparation du tissu adipeux (lipofilling). Le protocole intégré à la machine permet de purifier les tissus en moins de 10 minutes de manière totalement automatique, tout en garantissant une qualité et une viabilité inégalées du tissu adipeux.

Renforcement du leadership de MicroAire dans le domaine du tissu adipeux

La pièce à main PAL® de MicroAire est le premier appareil de liposuccion assistée aux États-Unis et un leader mondial parmi les chirurgiens plasticiens. L'acquisition de NEOSYAD marque une étape importante dans la vision de MicroAire de renforcer son leadership sur le marché mondial des tissus adipeux. Jérôme Barrillon, président de MicroAire, a fait part de son enthousiasme pour ce partenariat : "Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de NEOSYAD dans la famille MicroAire. Leur expertise, leurs produits innovants et leur volonté de faire progresser les technologies du tissu adipeux sont en parfaite adéquation avec notre mission, qui est d'améliorer les résultats pour les patients et d'aider les chirurgiens plasticiens du monde entier".

M. Barrillon a souligné l'adéquation stratégique : "La technologie avancée de NEOSYAD pour les tissus adipeux complète le portefeuille existant de MicroAire et nous aidera à accélérer notre vision d'étendre notre leadership sur le marché des tissus adipeux. Ensemble, nous sommes prêts à offrir une valeur inégalée à nos clients et à stimuler l'innovation dans ce domaine en plein essor".

Regis Roche, co-fondateur et président de NEOSYAD, commente : "Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de MicroAire, une société qui partage notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence dans le traitement des tissus adipeux. Ce partenariat représente une occasion unique d'étendre nos solutions révolutionnaires et d'apporter les avantages d'AdiMate et d'Adipure à un public mondial plus large".

Roche poursuit : "Notre technologie a déjà démontré d'excellents résultats dans l'amélioration des résultats pour les patients, en particulier dans les procédures de reconstruction mammaire. En garantissant une meilleure qualité de graisse purifiée et en réduisant considérablement les temps d'opération, nous permettons aux chirurgiens de réaliser des interventions avec plus de précision et d'efficacité. En collaboration avec MicroAire, nous souhaitons rendre ces solutions avancées plus accessibles aux patients du monde entier, en leur offrant une option plus sûre et plus efficace pour restaurer leur confiance et leur bien-être".

