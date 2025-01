MicroAire rondt overname van NEOSYAD af

CHARLOTTESVILLE, Va., 20 januari 2025 /PRNewswire/ -- MicroAire Surgical Instruments, wereldwijd marktleider op het gebied van liposuctie met krachtondersteuning, kondigt met genoegen aan dat het NEOSYAD heeft overgenomen, een innovatief bedrijf in medische hulpmiddelen dat een baanbrekende technologie voor vetweefseltechnieken heeft ontwikkeld. Met deze strategische stap bevestigt MicroAire haar inzet voor het promoten van medische innovatie en het versterken van haar leiderschap in de vetweefselmarkt.

NEOSYAD heeft onlangs de EU MDR-goedkeuring ontvangen voor haar AdiMate®-apparaat en Adipure®-kit voor eenmalig gebruik. Dankzij het gepatenteerde "alles-in-één" concept en de geïntegreerde eigen software optimaliseert AdiMate de operatietijden door de functies infiltratie, liposuctie en vetweefselpreparatie (lipofilling) te combineren. Met het in de machine geïntegreerde protocol kan het weefsel in minder dan 10 minuten volledig automatisch worden gezuiverd, terwijl een ongeëvenaarde kwaliteit en levensvatbaarheid van het vetweefsel wordt gegarandeerd.

MicroAire's leiderschap in vetweefsel versterken

Het PAL®-handstuk van MicroAire is het nr. 1 liposuctieapparaat met krachtondersteuning in de Verenigde Staten en wereldwijd marktleider onder plastische chirurgen. De overname van NEOSYAD betekent een belangrijke stap voorwaarts in MicroAire's visie om haar leiderschap in de wereldwijde markt voor vetweefsel te versterken. Jerome Barrillon, president van MicroAire, deelde zijn enthousiasme over de samenwerking: "We zijn verheugd om het NEOSYAD-team in de MicroAire-familie te verwelkomen. Haar expertise, innovatieve producten en toewijding aan het bevorderen van vetweefseltechnologieën sluiten perfect aan bij onze missie om betere resultaten voor patiënten mogelijk te maken en plastische chirurgen wereldwijd te ondersteunen."

Barrillon benadrukte ook de strategische fit: "NEOSYAD's geavanceerde vetweefseltechnologie is een aanvulling op MicroAire's bestaande portfolio en zal ons helpen onze visie te versnellen om ons leiderschap in de vetweefselmarkt uit te breiden. Samen zijn we klaar om ongeëvenaarde waarde te leveren aan onze klanten en innovatie te stimuleren op dit gebied in ontwikkeling."

Regis Roche, medeoprichter en president van NEOSYAD, licht toe: "We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met MicroAire, een bedrijf dat onze toewijding aan innovatie en uitmuntendheid in de verwerking van vetweefsel deelt. Deze samenwerking biedt een unieke kans om onze baanbrekende oplossingen uit te breiden en de voordelen van AdiMate en Adipure naar een breder wereldwijd publiek te brengen."

Roche vervolgt: "Onze technologie heeft al uitstekende resultaten laten zien bij het verbeteren van de resultaten voor patiënten, met name bij borstreconstructieprocedures. Door te zorgen voor een hogere kwaliteit gezuiverd vet en door de operatietijden aanzienlijk te verkorten, stellen we chirurgen in staat om procedures met meer precisie en efficiëntie uit te voeren. Samen met MicroAire willen we deze geavanceerde oplossingen toegankelijker maken voor patiënten over de hele wereld en hen een veiligere, effectievere optie bieden om hun zelfvertrouwen en welzijn te herstellen."

Mediacontact:

David Kraus

Senior Director, Strategy & Customer Excellence

MicroAire Chirurgische instrumenten

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2596694/MicroAire_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2599202/NEOSYAD_nolockup_logo.jpg