Midea introduceert wereldwijd het energie-efficiënte concept TESSERACTION voor een intelligente eco-comfortervaring van airconditioning

NUREMBERG, Duitsland, 13 oktober 2022 /PRNewswire/ -- De wereldwijd toonaangevende fabrikant van huishoudtoestellen Midea Group (000333SZ) lanceert TESSERACTION, het unieke concept dat comfort en energie-efficiëntie combineert, op Chillventa 2022, 's werelds toonaangevende beurs voor koeltechnologie. TESSERACTION, een exclusieve creatie van Midea, is een concept dat hyperdimensionale technologieën integreert om een intelligente Eco-comfort thuisklimaatervaring te creëren.

Als pionier in het verbeteren van de energie-efficiëntie van airconditioners, gaf Midea blijk van een langdurige inzet om een innovatief energiebesparend systeem te creëren voor wereldwijde gebruikers, zonder toegevingen op het vlak van hun comfortgevoel en met oog voor hun energie-efficiënte, comfortabele en duurzame levensstijl. Vanuit deze gedachte creëerde Midea TESSERACTION.

TESSERACTION is een concept dat voortdurend in ontwikkeling is. Midea gaat immers altijd op zoek naar mogelijkheden om zowel het comfort van de gebruiker als de energie-efficiëntie te behouden. Dit concept wint aan kracht door verschillende technische hoogstandjes, gaande van machinecomponenten tot slimme algoritmecontrole. Midea heeft nu haar vier belangrijkste pijlers onthuld: Powerplus compressorsysteem, uitgebreid luchtkanaalontwerp, Hyper Grapfins en oneindige algoritmecontrole.

Het Powerplus compressorsysteem bevat een invertercompressor die is uitgerust met zeldzame-aardmagneten om een magnetisch veld te creëren dat 12 keer sterker is dan dat van zijn voorgangers. De dubbel-model fluxkoppelingdetectie voorspelt rotorposities en levert de precieze stroom die nodig is om de rotor in bedrijf te houden met een minimum aan energieverlies, waardoor de energie-efficiëntie met 8% toeneemt. Dit is mogelijk omdat de compressor op een lage en stabiele frequentie kan draaien dankzij de coördinatie van het koppelcompensatie-optimalisatiealgoritme en de adaptieve busspanningspositionering. Zodra wordt vastgesteld dat de ideale temperatuur is bereikt, zal de AC zodoende met een minimaal energieverbruik de temperatuur op peil houden.

Wat het luchtkanaalontwerp betreft, optimaliseerde Midea zowel de binnen- als de buitenunits. De efficiëntie van de componenten in de buitenunit, zoals de ventilator met schuin blad en de stille beugel, is verbeterd om een soepelere luchtstroom mogelijk te maken, wat zorgt voor een lager energieverbruik en een betere energie-efficiëntie. Bovendien is de grille, die inspiratie put uit het ontwerp van vliegtuigvleugels, hertekend om de luchtweerstand te verminderen, waardoor de lucht vlotter doorstroomt en de energie-efficiëntie toeneemt.

Hyper Grapfins zijn innovatieve koelribben met een speciale coating. Tussen de anticorrosieve coatings is het nanomateriaal grafeen toegevoegd. Dit verhoogt de duurzaamheid en doet de warmtegeleiding van de warmtewisselaar 9% sneller verlopen. Als gevolg daarvan zullen deze koelribben de airconditioner in staat stellen zijn algemene koelprestaties gedurende lange tijd te handhaven.

Naast deze hardware-upgrades maakt Infinite Algorithm Control, ontwikkeld op basis van de vorige berekening, gebruik van een geavanceerd AI-algoritme. Deze technologie optimaliseert het gebruikerscomfort en de energie-efficiëntie. Midea houdt rekening met meerdere variabelen met het oog op optimale oplossingen van airconditioners. Naast de grootte van de kamer en de binnentemperatuur leert het nieuwe AI-algoritme ook van de gewoonten en voorkeuren van de gebruikers om zich aan de veranderende omgeving aan te passen. Hiermee biedt Midea de ideale thuiservaring voor gebruikers, waarbij zij kunnen genieten van een ervaring op maat met minimaal energieverbruik en een extra energiebesparing van 20%.

Deze vier componenten van TESSERACTION vertegenwoordigen een enorme sprong voorwaarts in het ontwerp en de techniek van airconditioners, met vooruitgang in hardware en software-algoritme waardoor de unit met een laag verbruik en hoge efficiëntie kan werken.

Met TESSERACTION heeft Midea de basis gelegd voor een meer energie-duurzame en comfortabele thuiservaring dankzij haar airconditioningsproducten. Op basis van deze technologische innovaties zal Midea zich verder inzetten voor groene oplossingen. Daarbij zal het meer transformatieve producten creëren met meer milieuvriendelijke functies die het energieverbruik kunnen minimaliseren en tegelijkertijd het koelcomfort maximaliseren.

