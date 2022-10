Midea lance mondialement le concept écoénergétique TESSERACTION pour créer une expérience intelligente d'écoconfort de la climatisation

NUREMBERG, Allemagne, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le leader mondial de l'électroménager Midea Group (000333SZ) présentera pour la première fois le concept unique qui combine confort et efficacité énergétique : TESSERACTION, au Chillventa 2022, le principal salon mondial des technologies de réfrigération. Créé exclusivement par Midea, TESSERACTION est un concept intégrant des technologies hyper dimensionnelles pour créer l'expérience intelligente de la climatisation domestique écoconfort.

En tant que pionnier dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des climatiseurs, Midea a fait preuve d'un engagement de longue date pour créer un système innovant d'économie d'énergie pour les utilisateurs mondiaux sans sacrifier leur sens du confort et en partageant la poursuite d'un style de vie économe en énergie, confortable et durable. C'est dans cet esprit que Midea a créé TESSERACTION.

TESSERACTION est un concept en développement constant, car Midea ne cesse d'explorer les possibilités de maintenir à la fois le confort de l'utilisateur et l'efficacité énergétique. Ce concept est renforcé par divers atouts techniques, allant des composants de la machine au contrôle intelligent des algorithmes. Midea a dévoilé ses quatre principaux piliers : Le système de compresseur Powerplus (Powerplus Compressor System), la conception étendue des conduits d'air (Extensive Air Duct Design), les ailettes en graphène (Hyper Grapfins) et le contrôle par algorithme infini (Infinite Algorithm Control).

Le système Powerplus Compressor System abrite un compresseur à inverseur équipé d'aimants de terre rare pour créer un champ magnétique 12 fois plus puissant que ses prédécesseurs. Le modèle double de détection de perte de flux (Dual Model Detection of Flux Linkage) prédit les positions du rotor et fournit le courant précis nécessaire pour maintenir le rotor en fonctionnement avec une perte d'énergie minimale, ce qui augmente l'efficacité énergétique de 8 %. Cela est possible car le compresseur peut fonctionner à une fréquence basse et stable grâce à la coordination de l'algorithme d'optimisation de la compensation du couple (Torque Compensation Optimization Algorithm) et du positionnement adaptatif de la tension du bus (Adaptive Bus Voltage Positioning). De cette façon, quand la température idéale a été atteinte, le CA maintient la température avec une consommation d'énergie minimale.

En ce qui concerne la conception Air Duct Design, Midea a optimisé ses unités intérieures et extérieures. L'efficacité des composants de l'unité extérieure, tels que le ventilateur à pales inclinées et le support silencieux, a été améliorée pour permettre un flux d'air plus régulier, réduisant ainsi la consommation d'énergie et augmentant l'efficacité énergétique. De plus, inspirée du design aérodynamique de l'aérospatiale, la grille a également été redessinée pour réduire la résistance de l'air, permettant un flux d'air plus fluide et augmentant l'efficacité énergétique.

Les ailettes Hyper Grapfins sont des ailettes innovantes dotées d'un revêtement spécial. Entre les revêtements anticorrosion, le nanomatériau Graphene est ajouté pour augmenter sa durabilité et accélérer la conduction thermique de l'échangeur de chaleur de 9 %. Par conséquent, ces ailettes permettront au climatiseur de maintenir ses performances globales de refroidissement pendant une longue période.

Au-delà de ces mises à niveau matérielles, le contrôle Infinite Algorithm Control, qui est développé à partir du calcul précédent, utilise un algorithme d'IA avancé. Cette technologie optimise le confort des utilisateurs et l'efficacité énergétique. Midea prend en compte davantage de variables pour optimiser les solutions des climatiseurs. En plus de la taille de la pièce et de la température intérieure, le nouvel algorithme d'IA se base sur les habitudes et les préférences des utilisateurs et s'adapte en conséquence à l'évolution de l'environnement. Grâce à cela, Midea offre aux utilisateurs une expérience optimale, qui leur permet de profiter d'une solution sur mesure avec une consommation d'énergie minimale, atteignant un taux d'économie d'énergie supplémentaire de 20 %.

Ces quatre composants de TESSERACTION représentent une avancée massive dans la conception et l'ingénierie des climatiseurs, avec des avancées en matière de matériel et d'algorithme logiciel qui permettent à l'unité de fonctionner avec une faible consommation et une grande efficacité.

Avec TESSERACTION, Midea a posé les bases pour créer une expérience domestique plus durable sur le plan énergétique et plus confortable avec ses produits de climatisation. En s'appuyant sur ces innovations technologiques, Midea poursuivra son engagement envers les solutions vertes en créant des produits plus transformateurs dotés de caractéristiques plus écologiques qui peuvent minimiser la consommation d'énergie tout en maximisant le confort de refroidissement.

