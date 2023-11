Midea KWHA onthult revolutionaire wateroplossingen voor het hele huis op Aquatech Amsterdam

AMSTERDAM, 17 nov. 2023 /PRNewswire/ -- Midea Kitchen and Water Heater Appliances Business Division (Midea KWHA) heeft haar innovatieve Whole House Water Solutions onthuld op Aquatech Amsterdam 2023, dat van 6-9 november werd gehouden in Nederland. De aanwezigheid van Midea KWHA op de toonaangevende wereldwijde waterhandelsbeurs benadrukt de toewijding van de divisie aan het leveren van uitgebreide waterbehandeling voor filtratie en verwarming van residentieel water.

De Midea wateroplossingen voor het hele huis vormen een allesomvattend pakket dat is ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende waterbehoeften van het hele huishouden. Het systeem omvat een voorfilter, waterontharder, waterdispenser, waterzuiveraars, drankoplossingen en oplossingen voor waterverwarmers. De flexibiliteit van het aanbod van Midea KWHA zorgt ervoor dat elk huis kan gebruik maken van maatoplossingen, van keuken tot woonkamer, badkamers, werkruimtes en zelfs de technische ruimte.

Bij de oplossingen die Midea KWHA presenteerde, gaat het niet alleen om variëteit, maar ook om integratie en gebruiksgemak. Dankzij het zorgvuldige ontwerp kan aan bijna elk huiselijk scenario worden voldaan. In de keuken bijvoorbeeld ondersteunen de producten van Midea KWHA de culinaire praktijken door ervoor te zorgen dat er altijd gezuiverd water uit de kraan stroomt, terwijl de woonkamer profiteert van het strakke design en het gemak van de waterdispensers van Midea. Werkruimtes blijven gehydrateerd met de efficiënte oplossingen van Midea KWHA en badkamers worden omgetoverd tot comfortabele ruimtes met waterverwarming op verzoek.

Bovendien is het merk trots op zijn multifunctionele drankoplossingen, met innovatieve ijs- en bruiswatermachines die een vleugje verfijning toevoegen aan de thuisomgeving. Bovendien biedt Midea KWHA een gevarieerd assortiment waterzuiveringsproducten door omgekeerde osmose. Deze producten zijn ontworpen om water effectief te zuiveren en voldoen aan verschillende temperatuurvereisten. Bovendien zijn ze uitgerust met een bruiswaterfunctie, wat ze nog functioneler en aantrekkelijker maakt.

Aquatech Amsterdam 2023 is 's werelds toonaangevende beurs voor waterprocessen, drinkwater en afvalwater en bevestigt opnieuw zijn inzet voor veilige, persoonlijke zakelijke contacten. Midea KWHA sluit zich aan bij dit innovatieve, veiligheidsbewuste platform en toont daarmee zijn toewijding aan uitmuntendheid en klantenwelzijn.

De presentatie van Midea KWHA op Aquatech Amsterdam 2023 betekent een monumentale sprong voorwaarts in de evolutie van waterbehandelingsoplossingen voor thuisgebruik. De Midea Whole House Water Solutions luiden een nieuw tijdperk in waarin kwaliteit, veiligheid en gemak de hoekstenen zijn van het watersysteem van elk huishouden. Met Midea KWHA installeren huiseigenaren niet alleen een product, maar omarmen ze een levensstijl van zuiverheid, efficiëntie en innovatie voor hun hele huis.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2277372/1.jpg