Решения для водоснабжения всего дома от Midea KWHA на выставке Aquatech Amsterdam

News provided by

Midea KWHA Division

16 Nov, 2023, 22:20 ET

АМСТЕРДАМ, 17 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Подразделение группы Midea по производству кухонной и водонагревательной техники (Midea KWHA) представило на выставке Aquatech Amsterdam 2023, проходящей с 6 по 9 ноября в Нидерландах, свои инновационные решения для водоснабжения всего дома. Участие Midea KWHA в ведущей мировой выставке, посвященной водоподготовке и очистке воды, отражает четкий курс компании на обеспечение комплексных технологий водоподготовки для фильтрации и нагрева воды в жилых домах.

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Midea KWHA Unwraps Revolutionary Whole House Water Solutions at Aquatech Amsterdam
Midea KWHA Unwraps Revolutionary Whole House Water Solutions at Aquatech Amsterdam
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Решения Midea для водоснабжения всего дома (Whole House Water Solutions) представляют собой комплексную систему, предназначенную для удовлетворения разнообразных потребностей в воде целого домохозяйства. В эту систему входит фильтр предварительной очистки, умягчитель воды, диспенсер для воды, водоочистители, автоматы для приготовления напитков и водонагревательное оборудование. Гибкость предложений Midea KWHA позволяет подобрать индивидуальные решения для каждого дома — в том числе для кухни, гостиной, ванной комнаты, рабочих помещений и даже технических зон.

Решения, представленные Midea KWHA, отличает не только разнообразие, но и возможность интеграции и простота эксплуатации. Их тщательно продуманный дизайн позволяет удовлетворять практически любые бытовые потребности. Так, на кухне техника Midea KWHA поддерживает процессы приготовления пищи, обеспечивая постоянное наличие проточной очищенной воды, а в интерьер гостиной отлично впишутся элегантные и функциональные диспенсеры для воды Midea. В рабочих помещениях эффективные решения Midea KWHA помогают поддерживать оптимальную влажность воздуха, а ванные комнаты превращаются в оазисы комфорта благодаря подогреву воды, который включается, когда это необходимо.

Бренд также гордится своими многофункциональными решениями для приготовления напитков, включая инновационные автоматы для приготовления льда и газированной воды, которые придают тон изысканности домашней обстановке. Кроме того, Midea KWHA предлагает широкий ассортимент устройств для очистки воды методом обратного осмоса. Эти устройства предназначены для эффективной очистки воды и работы в различных температурных режимах. Кроме того, они оснащены функцией подачи воды, обогащенной углекислотой, что повышает их функциональность и привлекательность.

Aquatech Amsterdam 2023 — ведущая мировая выставка, посвященная технологиям водоподготовки, очистки питьевой воды и сточных вод, подтверждает свой статус площадки для безопасного личного делового общения. Midea KWHA шагает в ногу с развитием этой инновационной, платформы с высоким классом безопасности, демонстрируя свое стремление к совершенству и ориентацию на благополучие клиентов.

Стенд Midea KWHA на выставке Aquatech Amsterdam 2023 представляет грандиозный прогресс компании в области эволюции решений по очистке воды для дома.Решения Midea Whole House Water Solutions знаменуют собой новую эру, в которой качество, безопасность и комфорт являются краеугольными камнями системы водоснабжения каждого дома. С Midea KWHA домовладельцы не просто устанавливают продукт — они начинают новую жизнь в атмосфере чистоты, эффективности и инновации, охватывающей все их жилище.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2277372/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2277373/2.jpg

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