Midea onthult door TÜV RHEINLAND-gecertificeerde toonaangevende groene en energiezuinige vaatwasser op IFA 2023 in Berlijn

BERLIJN, 5 september 2023 /PRNewswire/ -- Midea (het "bedrijf"), een toonaangevend merk van slimme huishoudelijke apparaten, presenteert van 1 tot 5 september met trots een breed scala aan producten op IFA 2023 in Berlijn. Onder zijn opmerkelijke aanbod neemt Midea's groene en energiezuinige vaatwasser (WQP12-U7809X, samen met vijftien andere modellen), gecertificeerd door TÜV RHEINLAND, echt het voortouw als milieubewust apparaat.

Midea toonde op het IFA-podium zijn toewijding aan duurzaamheid door zijn zes groene acties voor een schone wereld te demonstreren, die ervoor zorgen dat elk aspect van de levenscyclus van Midea-vaatwassers, van ontwerp en productie tot verpakking, transport en recycling, werkt in overeenstemming met milieuvriendelijke principes, die een beduidende bijdrage leveren aan een schonere planeet. Bijzonder opmerkelijk is de tentoongestelde NXT-GEN-vaatwasser, die de aandacht trekt met zijn buitengewone energie-efficiëntie - tot 20% minder energieverbruik dan de A-klasse, evenals met zijn alles-in-één slimme TopDose, de eerste in de sector.

Tijdens het evenement met als thema "Groen is het nieuwe schoon" presenteerde Midea zijn tentoonstelling over vaatwassers, met als hoogtepunt de uitreiking van de TÜV RHEINLAND Green Product Certification-prijs. Meteor Liu, General Manager van Midea KWHA Oversea Sales, nam deel aan de prijsuitreiking en sprak het publiek toe. Midea werkt actief aan een groenere en duurzamere toekomst door middel van de producten uit zijn afdeling keukenapparaten en geisers.

De TÜV RHEINLAND Green Product Mark-certificering voor Midea's vaatwasser omvat een uitgebreide evaluatie op zes vlakken: maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieubeheer, klimaatbestendigheid van producten (bv. evaluatie van koolstofemissie), gehalte aan gerecycled materiaal, gevaarlijke stoffen, einde levensduur. Deze strenge beoordeling zorgt ervoor dat Midea's producten voldoen aan hoge normen op het gebied van milieuverantwoordelijkheid en prestaties.

Wat het ontwerp betreft, heeft Midea een energiezuinige vaatwasser ontwikkeld die voldoet aan de hoogste energie-efficiëntienormen van de A-klasse. De TÜV RHEINLAND Green Product Mark-certificering garandeert dat het product aan deze normen voldoet en in overeenstemming is met de regelgeving van de Europese Unie voor ecologisch ontwerp en energielabels.

Bovendien minimaliseert Midea tijdens de productie het gebruik van schadelijke chemicaliën in zijn producten om de impact op het milieu en de potentiële schade voor de mens te verminderen. Zowel de geteste vaatwasser als de verpakkingsmaterialen voldoen aan de relevante EU-milieuregelgeving. Algemeen voorkomende schadelijke stoffen zoals ftalaten, TBBPA en MCCP werden ver onder de gereguleerde limieten aangetroffen. Bovendien gebruikt Midea in de interne componenten van de vaatwasser materialen die in contact mogen komen met voedsel om de voedselveiligheid te garanderen.

Midea zet zich ook in voor productrecycling en hergebruik, omdat het ernaar streeft plasticafval te minimaliseren. De vaatwasser beschikt over een AEEA-hergebruik-/recyclingpercentage van meer dan 87%, met een terugwinningspercentage van meer dan 94%. Bovendien gebruikt het bedrijf meer dan 30% gerecycled materiaal in de kunststoffen onderdelen van de vaatwasser (behuizing en gestel).

Ondertussen gaat Midea op verantwoorde wijze om met de koolstoofuitstoot door het gebruik van koolstofarme materialen, hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en kortere transportafstanden. De berekende CO2-uitstoot bedraagt 192,87 kg CO2eq/item (systeemgrenzen: van wieg tot poort) en de score van de herstelbaarheidsindex van producten is 8,3.

Met de blik op de toekomst blijft Midea Group standvastig in zijn groene ontwikkelingsstrategie en smeedt voortdurende samenwerkingen met TÜV RHEINLAND om betrouwbaardere, milieuvriendelijke producten aan consumenten te leveren.

SOURCE Midea KWHA Division