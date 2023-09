Midea dévoile l'un des meilleurs lave-vaisselle de l'industrie, économe en énergie, écologique, et certifié par TÜV RHEINLAND lors de l'IFA 2023 à Berlin

BERLIN, le 5 septembre 2023 /PRNewswire/-- Midea (la « Société »), une marque de premier plan d'appareils électroménagers intelligents, présente fièrement une gamme variée de produits lors de l'IFA 2023 du 1er au 5 septembre à Berlin, en Allemagne. Parmi ses offres notables, le lave-vaisselle écologique et économe en énergie de Midea (WQP12-U7809X, ainsi que 15 autres modèles), certifié par TÜV RHEINLAND, prend véritablement la tête en tant qu'appareil respectueux de l'environnement.

Photo1 Photo2

Sur la scène de l'IFA, Midea a démontré son engagement envers la durabilité en présentant ses six actions écologiques pour un monde propre, qui garantissent que chaque aspect du cycle de vie du lave-vaisselle Midea, de la conception et de la fabrication à l'emballage, en passant par le transport et le recyclage, soit conduit en accord avec les principes écologiques, apportant une contribution significative pour une planète plus propre. Plus particulièrement, le lave-vaisselle NXT-GEN présenté a attiré l'attention sur son rendement énergétique exceptionnel, jusqu'à 20 % en moins de consommation d'énergie qu'une classe A, ainsi que sur son innovation, la TopDose intelligente tout-en-un.

Lors de l'événement sur le thème « Green is the New Clean », Midea a présenté sa gamme de lave-vaisselle, mise en valeur par la remise du prix de certification TÜV RHEINLAND Green Product. Meteor Liu, directeur général de Midea KWHA Oversea Sales, a participé à la cérémonie de remise des prix et s'est adressé au public. Midea travaille activement vers un avenir plus écologique et plus durable grâce à sa gamme Kitchen & Water Heater Appliances Division (Appareils de cuisine et chauffe-eau).

La certification TÜV RHEINLAND Green Product Mark pour le lave-vaisselle Midea comprend une évaluation complète sur six dimensions : responsabilité sociale de l'entreprise, gestion de l'environnement, résilience climatique des produits (p. ex. Évaluation des émissions de carbone), teneur en matériaux recyclés, substances dangereuses, fin de vie. Cette évaluation rigoureuse garantit que les produits de Midea respectent des normes élevées de responsabilité et de performances environnementales.

En termes de conception, Midea a conçu son lave-vaisselle à haut rendement énergétique qui répond aux normes d'efficacité énergétique de haut niveau de classe A. La certification TÜV RHEINLAND Green Product Mark garantit que le produit qui satisfait à ces normes est conforme aux réglementations de l'Union européenne en matière de conception écologique et d'étiquetage énergétique.

De plus, pendant la production, le Midea minimise l'utilisation de produits chimiques nocifs dans ses produits afin de réduire leur impact environnemental et les dommages potentiels pour l'homme. Le lave-vaisselle et les matériaux d'emballage testés sont conformes aux réglementations environnementales pertinentes de l'UE. Des substances nocives courantes telles que les phtalates, le TBBPA et le MCCP ont été trouvées bien en dessous des limites réglementées. De plus, Midea adopte des matériaux en contact avec les aliments dans les composants intérieurs du lave-vaisselle pour garantir la sécurité alimentaire.

Midea est également engagée dans le recyclage et la réutilisation des produits, car elle vise à minimiser les déchets plastiques. Son lave-vaisselle revendique un taux de réutilisation/recyclage DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) supérieur à 87 %, et un taux de récupération supérieur à 94 %. En outre, la société utilise plus de 30 % de matériaux recyclés dans les pièces en plastique du lave-vaisselle (boîtier et support).

Dans le même temps, Midea gère les émissions de carbone de manière responsable en utilisant des matériaux à faible émission de carbone, des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie photovoltaïque et des distances de transport plus courtes. L'émission de carbone calculée est de 192,87 kg CO2eq/item (limites du système : de la naissance à la sortie), et l'indice de réparation des produits est de 8,3.

Pour l'avenir, Midea Group reste fermement dans sa stratégie de développement écologique, forgeant des collaborations continues avec TÜV RHEINLAND afin de fournir aux consommateurs davantage de produits respectueux de l'environnement et fiables pour les consommateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2200563/Photo1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2200562/Photo2.jpg

SOURCE Midea KWHA Division