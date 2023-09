Midea presenteert Green Vision Blue Future op IFA 2023: Revolutionaire Smart Home-oplossing onthuld

BERLIJN, 8 sep 2023 /PRNewswire/ -- Midea, een toonaangevend merk op het gebied van slimme huishoudelijke apparatuur, heeft centraal gestaan op de prestigieuze IFA 2023-tentoonstelling van 1 t/m 5 september in Berlijn, Duitsland. Onder het thema 'Green Vision Blue Future' toonde Midea zijn niet-aflatende toewijding aan duurzaamheid en innovatie met de presentatie van een indrukwekkend assortiment producten die prioriteit geven aan milieubescherming en energiebesparende mogelijkheden en tegemoet komen aan de uiteenlopende behoeften van verschillende scenario's en gebruikers.

image_5026356_43321411 Highlights Video of Midea Residential Air Conditioner in IFA

Het assortiment groene producten van Midea is ontworpen om milieuvriendelijke oplossingen te omarmen die een positieve impact hebben op onze planeet, zonder concessies te doen aan de prestaties van deze oplossingen. Op de voorgrond staat de R290-serie, met een reeks apparaten die gebruikmaken van het milieuvriendelijke koelmiddel R290, dat een Global Warming Potential (GWP) heeft van slechts 0,02.

Deze collectie omvat de EffiClima split-airconditioner met een indrukwekkende energie-efficiëntieklasse A+++ en een SEER 12.2- en SCOP 6.3-efficiëntie die door TÜV gecertificeerd is, de split-airconditioner uit de Xtreme-serie met de felbegeerde A+++ Blue Angel-certificering, en de R290-warmtepomp waterkoker. Een opvallende samenwerking met het Milan Design Center heeft prachtige, speciale panelen opgeleverd, die deze apparaten een vleugje elegantie geven en tegelijkertijd het concept van ecologische duurzaamheid visualiseren.

Bovendien introduceerde Midea, als reactie op de Europese energiecrisis en de veranderende behoeften van gebruikers, zijn nieuwste alles-in-één groene smart home-oplossing. Door gratis energiebronnen zoals zonne-energie te benutten, streven het MHELIOS-energiebeheersysteem en het CirQHP multi-splits-systeem met warmteterugwinningstechnologie naar een duurzaam en kosteneffectief gebruik van energie en zorgen voor een groenere gebruikerservaring, wat Midea's toewijding aan het benutten van innovatieve technologieën voor duurzaam leven onderstreept.

De verwarmingsoplossing met een A+++-rating met een efficiëntie van SEER 11.6 en SCOP 6.2, die zelfs bij -35 graden Celsius kan verwarmen, illustreert bovendien de vastberadenheid van Midea om milieuvriendelijke verwarmingsopties te leveren. De integratie van het energiebesparende algoritme Breezeless E AI, dat leert en zichzelf aanpast aan veranderende omgevingen zonder tussenkomst van gebruikers, weerspiegelt verder de toewijding van Midea aan slimme energiebesparing.

Ondertussen maakt PortaSplit het grote verschil die als compacte, draagbare airconditioner tegelijkertijd het koelvermogen van een split-systeem levert. Het installatiegemak en de opmerkelijke prestaties herdefiniëren de standaard voor veelzijdige woningkoeling.

De inzet van Midea om de industrie naar een groenere en duurzamere toekomst te leiden, komt ook tot uiting in het Leader Summit Programma. Vincent Chou, de vice-president van Residential Air Conditioning bij Midea, is uitgenodigd om "The State of Circular Economy" te bespreken met verschillende materiedeskundigen van Nordic Circular Hotspot, Runde Tisch Reparatur en Miele & Cie. KG.

Het panel concentreerde zich op de technische details van het circulaire bedrijfsmodel, het proces voor fabrikanten, de rol van wetgeving en meer.

Midea erkent al jaren hoe belangrijk het is om circulaire economie in de gehele levenscyclus van producten en de industriële keten te integreren, in plaats van zich uitsluitend te concentreren op de recycling van het product aan het einde van de levenscyclus ervan.

Met een niet aflatende inzet om te benadrukken dat de wereldwijde toeleveringsketen zowel groen als efficiënt moet zijn, heeft Midea de daad bij het woord gevoegd om veranderingen door te voeren. Een opmerkelijk initiatief van het bedrijf betreft de samenwerking met zijn leveranciers en afnemers aan materiaalrecyclingprojecten in China.

Met een gediversifieerd en innovatief productaanbod en verschillende initiatieven om duurzaamheid en milieubewustzijn in zijn algemeenheid te vergroten, blijft Midea de dialoog rond duurzame technologie vormgeven en collectieve actie in de richting van een meer milieuverantwoorde industrie inspireren.

