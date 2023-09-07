Midea представляет «Green Vision, Blue Future» на IFA 2023: решение для умных домов

Компания Midea представляет «Green Vision, Blue Future» («Экологически чистые перспективы и безоблачное будущее») на IFA 2023: революционное решение для умных домов

БЕРЛИН, 8 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Midea, один из ведущих брендов в сфере интеллектуальной бытовой техники, занимает центральное место на престижной выставке IFA 2023, проводимой с 1 по 5 сентября в городе Берлине, Германия. В рамках темы «Green Vision, Blue Future» («Экологически чистые перспективы и безоблачное будущее») компания Midea демонстрирует свою неизменную приверженность к устойчивому развитию и инновациям, представляя впечатляющий ассортимент продукции, уделяя приоритетное внимание защите окружающей среды и энергосбережению, удовлетворяя разнообразные потребности различных сценариев и пользователей.

image_5026356_43321411 Highlights Video of Midea Residential Air Conditioner in IFA

Предлагаемая компанией Midea линейка экологически чистых изделий предназначена для внедрения экологически чистых решений, оказывающих положительное влияние на нашу планету без ущерба для производительности. На первом плане находится серия R290, включающая в себя ряд бытовых приборов с использованием экологически чистого хладагента R290, имеющего показательпотенциала глобального потепления (GWP), составляющий всего лишь 0,02.

В эту коллекцию входят сплит-системаEffiClima с впечатляющим уровнем энергоэффективности A+++, а также показателями КПД SEER 12,2 и SCOP 6,3, которая получила сертификат TÜV, сплит-система Xtreme, получившая экологическую маркировку A+++ Blue Angel, и водонагреватель с тепловым насосом R290. Выдающееся сотрудничество с Миланским центром дизайна привело к созданию изысканных специальных панелей, привнеся нотку элегантности в эти бытовые приборы и визуализируя концепцию экологической устойчивости.

Кроме того, в ответ на энергетический кризис в Европе и меняющиеся потребности пользователей компания Midea представила свою новейшую универсальную экологически чистую систему «умный дом». Используя бесплатные источники энергии, такие как солнечная энергия, система управления энергопотреблением MHELIOS и мульти-сплит система CirQHP с технологией тепловосстановления стремятся к обеспечению устойчивого и экономически эффективного использования энергии, и повышению качества обслуживания пользователей, что подчеркивает приверженность компании Midea к использованию инновационных технологий для обеспечения устойчивого образа жизни.

Кроме того, система отопления с номинальным рейтингом A+++ и показателями КПД SEER 11,6 и SCOP 6,2, способная поддерживать обогрев даже при температуре −35 градусов Цельсия, служит примером решимости компании Midea обеспечивать экологически безопасные варианты отопления. Внедрение энергосберегающего алгоритма Breezeless E AI, который учится и адаптируется к меняющимся условиям, и освобождает пользователей от необходимости ручных корректировок, еще больше отражает стремление компании Midea к рациональному энергосбережению.

В то же время модель PortaSplit меняет правила игры, обеспечивая компактность портативного кондиционера и охлаждающую способность сплит-системы. Простота установки и выдающиеся эксплуатационные характеристики задают новый стандарт универсального бытового охлаждения.

Приверженность компании Midea вести отрасль к более экологичному и устойчивому будущему также находит свое выражение в «Программесаммита лидеров». Винсент Чоу (Vincent Chou), вице-президент по бытовому кондиционированию воздуха компании Midea, был приглашен обсудить «состояние экономики с многооборотным использованием продукции» с несколькими отраслевыми экспертами из Nordic Circular Hotspot, Runde Tisch Reparatur и Miele & Cie. KG.

Группа сосредоточила свое внимание на характеристиках бизнес-модели с многооборотным использованием продукции, процессв производства, юрисдикции и др.

На протяжении многих лет компания Midea подчеркивала важность внедрения практических методов экономики с многооборотным использованием продукции в рамках всего жизненного цикла продукции и отраслевой цепочки, а не только сосредоточения на конечной утилизации.

Компания Midea, неустанно стремясь подчеркнуть важность создания экологически чистой и эффективной глобальной логистической цепи, предпринимает шаги для внесения изменений. Одной из важных инициатив, предпринятых компанией, является сотрудничество со своими партнерами в верхних и нижних звеньях по проектам переработки материалов в Китае.

Благодаря диверсифицированному и инновационному ассортименту продукции и различным инициативам, направленным на повышение общей устойчивости и экологической сознательности, компания Midea продолжает формировать диалог вокруг экологически чистых технологий, стимулируя коллективные действия по созданию более экологически ответственной отрасли.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2204425/image_5026356_43321411.jpg

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=lnn101E2myc

SOURCE Midea Residential Air Conditioner Division