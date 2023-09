Midea presenteert 's werelds eerste met Matter verbonden vaatwasser op IFA 2023

BERLIJN, 5 september 2023 /PRNewswire/ -- Nadat Midea een van de eerste bedrijven was die Matter-certificering voor een airconditioner behaalde en een met Matter-verbonden ventilatorluchtreiniger presenteerde, blijft Midea blijk geven van zijn toewijding aan de sectorverenigende standaard met de demonstratie van de eerste met Matter-verbonden vaatwasser op IFA 2023. 's Werelds grootste beurs voor huishoudelijke apparaten, IFA, vindt dit jaar plaats in Berlijn tussen 1 en 5 september.

Matter is de basis voor verbonden apparaten. Deze sectorverenigende standaard heeft een belofte van betrouwbare, veilige connectiviteit - een keurmerk dat apparaten naadloos zullen samenwerken, vandaag en morgen - geleid door de Connectivity Standards Alliance (de Alliantie), waarvan de leden uit alle sectoren samenkomen om de toekomst van connectiviteit te transformeren.

"Bij Midea focussen we ons op het creëren van slimme producten die niet alleen slim zijn om slim te zijn, maar ook echte voordelen bieden. Gebruikers in staat stellen om hun slimme huishoudelijke apparaten van Midea naadloos te bedienen samen met andere derde partijen via de Matter-standaard vormt daarbij de kern", aldus Patrick Serrato, hoofd IoT bij Midea America Corp. en lid van de Raad van Bestuur van de alliantie. "We zijn vorig jaar begonnen met een van de eerste Matter-gecertificeerde airconditioners, eerder dit jaar gevolgd door de presentatie van een van de eerste met Matter verbonden luchtreinigers en nu tonen we de eerste met Matter verbonden vaatwasser. Wij zijn toegewijd aan Matter en zullen doorgaan totdat al onze productcategorieën Matter-gecertificeerd zijn."

Zelfs zonder Matter bezit de nieuwste vaatwasser van Midea al een hele reeks slimme functies die het leven gemakkelijker maken. Hij maakt bediening op afstand via de app mogelijk, waardoor gebruikers de vaatwasser vanaf elke locatie kunnen beheren. Bovendien worden er tijdige meldingen direct naar mobiele apparaten verzonden als herinnering voor het vaatwassen.

Met Matter biedt de Midea-vaatwasser voortaan een snelle en veilige installatie die uniform is, zodat gebruikers hetzelfde proces kunnen volgen om verbinding te maken, ongeacht of het hun vaatwasser, gloeilamp of deurslot is. Na installatie kan de vaatwasser naadloos verbinding maken met andere Matter-compatibele apparaten in het hele huishouden, ongeacht het merk.

Met de aanstaande lancering van de 1.20-versie op Matter - tegen eind september of begin oktober - zullen Midea's met Matter verbonden vaatwassers naar verwachting tot de eerste lichting toonaangevende merken behoren die diensten aan consumenten aanbieden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2200502/Photo_for_Matter_ID_67db5490644b.jpg

SOURCE Midea KWHA Division