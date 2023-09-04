Midea представляет на IFA 2023 первую в мире посудомоечную машину совместимую с Matter.

News provided by

Midea KWHA Division

04 Sep, 2023, 22:44 ET

БЕРЛИН, 5 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Став одной из первых компаний, получивших сертификат Matter для кондиционера и продемонстрировав очиститель воздуха с поддержкой Matter, Midea продолжает развивать свою приверженность этому объединяющему отрасль стандарту, представив на выставке IFA 2023 первую посудомоечную машину с поддержкой технологии Matter. Крупнейшая в мире выставка бытовой техники IFA в этом году пройдет в Берлине с 1 по 5 сентября.

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Matter - это основа для подключаемых устройств. Этот объединяющий отрасли стандарт обеспечивает надежное и безопасное соединение, а также гарантирует постоянную и бесперебойную работу устройств под руководством Альянса стандартов связи (Connectivity Standards Alliance), члены которого объединяют представителей различных отраслей промышленности, стремящихся изменить будущее технологий связи. 

"В Midea наша основная задача - создавать "умные" устройства, которые могут быть не просто "умными", но и приносить реальную пользу. В основе этого лежит возможность беспрепятственного управления интеллектуальными бытовыми приборами Midea в сочетании с другими сторонними устройствами с помощью стандарта Matter," - заявил Патрик Серрато (Patrick Serrato), руководитель отдела IoT компании Midea America Corp. и член совета директоров Альянса. "Мы начали в прошлом году с одного из первых кондиционеров, сертифицированных по стандарту Matter, затем в начале этого года продемонстрировали один из первых очистителей воздуха с поддержкой Matter, а теперь представляем первую посудомоечную машину с поддержкой Matter. Мы привержены принципу Matter и будем продолжать работать до тех пор, пока все наши продукты не будут сертифицированы по стандарту Matter".

Даже без Matter новейшая посудомоечная машина от Midea уже может похвастаться множеством интеллектуальных функций, облегчающих жизнь. Она позволяет осуществлять дистанционное управление через приложение, что дает возможность пользователям управлять посудомоечной машиной из любого места. Кроме того, на мобильные устройства отправляются своевременные уведомления, напоминающие о необходимости очистки посудомоечной машины.

Теперь, благодаря Matter, посудомоечная машина Midea предлагает быструю и безопасную установку, которая полностью унифицирована, что позволяет пользователям следовать одному и тому же процессу подключения независимо от того, идет ли речь о посудомоечной машине, лампочке или дверном замке. После настройки посудомоечная машина сможет беспрепятственно подключаться к другим устройствам в доме, совместимым с Matter, независимо от их марки.

В связи с предстоящим запуском версии Matter 1.20 в конце сентября - начале октября ожидается, что посудомоечные машины Midea с поддержкой Matter станут одной из первых партий ведущих брендов, предлагающих свои услуги потребителям.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2200502/Photo_for_Matter_ID_67db5490644b.jpg

SOURCE Midea KWHA Division

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