Midea zet visie uiteen voor een groenere toekomst met debuut van nieuwe R290-productlijn op IFA 2023

BERLIJN, 7 sep 2023 /PRNewswire/ -- Midea, een toonaangevend merk in slimme, huishoudelijke apparaten, heeft het IFA-debuut van zijn nieuwe R290-productlijn in Berlijn bekendgemaakt. Tijdens zijn vijfdaagse stand op IFA 2023 heeft Midea ook deelgenomen aan de IFA Sustainable Village, waarmee het bedrijf zijn inzet voor een duurzame en groene levensstijl onderstreept.

image_1 image_2 David Miao, Vice President, and Roosevelt, Director, both from the Overseas R&D Center of Midea Residential Air Conditioner, accepting the Euromonitor International award.

Als onderdeel van dit IFA Sustainable Village-programma organiseerde Midea op 3 september een speciale bijeenkomst met gasten van UNIDO, het Duitse milieuagentschap en GIZ. De discussies richtten zich op de invloed van koudemiddelen op het milieu en de rol ervan in het vormgeven van de toekomst van de HVAC-industrie.

Dr. Chang Wei, CTO van de Midea Group hield tijdens het evenement een toespraak, waarin hij de algemene strategie van Midea voor groene ontwikkeling combineerde met de discussie over de strategie voor de marktintroductie van R290-producten op de internationale markt en het belang van consumenteneducatie. De deelnemers verdiepten zich ook in onderwerpen als warmtepompen, gefluoreerde gassen en het potentieel van R290 als oplossing. Deze discussies benadrukten de toewijding van Midea aan het bevorderen van samenwerking, toonaangevende verbeteringen en duurzame bedrijfsvoering in de industrie.

Tijdens het vijfdaagse evenement kregen de nieuwste R290-producten van Midea, gepresenteerd onder het thema "Green Vision Blue Future", veel aandacht. Deze uiterst efficiënte en milieuvriendelijke producten zijn onder andere de onlangs geïntroduceerde A+++ EffiClima split AC, de Xtreme split AC die het Blauwe Engel-certificaat heeft ontvangen, en de A+ hoogrenderende warmtepompboiler. Deze producten leveren niet alleen uitzonderlijke prestaties, maar ondersteunen ook nadrukkelijk het streven van Midea om de uitstoot van Co 2 te reduceren en aan een duurzame toekomst te bouwen.

Met het toenemende milieubewustzijn zijn er op wettelijk niveau relevante regels opgesteld om aan de vereisten met betrekking tot koudemiddelen te voldoen. Om die reden worden koudemiddelen ook voortdurend verbeterd. Zowel R32 als R290 hebben een ODP (Ozone Depletion Potential) van nul. In vergelijking met R32's Global Warming Potential (GWP) van 771 heeft R290 echter een aanzienlijk lager GWP van slechts 0,02, waardoor het een veel idealere keuze is. Steeds meer landen en regio's richten zich op het GWP van koudemiddelen vanwege de verslechterende klimaatverandering. Volgens de huidige F-gasverordening van de EU worden vanaf 1 januari 2025 afzonderlijke split-airconditioningsystemen verboden die minder dan 3 kg fluorkoolwaterstoffen (HFK's) met een GWP van 750 of meer gebruiken.

Als wereldwijd, toonaangevend HVAC-bedrijf heeft Midea milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel staan door R290, een groen koelmiddel, te omarmen. Midea loopt al 12 jaar voorop op het gebied van R290-technologie. Het bedrijf heeft opmerkelijke innovaties gerealiseerd, zoals 's werelds eerste R290 roterende compressor en de eerste R290 demonstratielijn, erkend door de Verenigde Naties.

Door voor de R290-producten van Midea te kiezen, kunnen consumenten profiteren van geavanceerde en milieuvriendelijke oplossingen. De R290 EffiClima van Midea biedt bijvoorbeeld een SEER van 12,2 en een SCOP van 6,3, waarmee de prestaties van R32 worden overtroffen. Dit ultra-energiezuinige R290-airconditioningsproduct is speciaal ontworpen om aan de behoeften van Europese consumenten te voldoen en biedt effectieve verwarming met behoud van energie.

Tijdens het IFA-evenement heeft Euromonitor International Midea uitgeroepen tot 's werelds nummer 1 op het gebied van R290-airconditioners in termen van verkoopvolume in 2022. Tot op heden heeft Midea meer dan 6,2 miljoen R290-producten geproduceerd. Op basis van deze verkoopcijfers wordt geschat dat de R290-producten van Midea de CO 2 -uitstoot met een opmerkelijke 3,715 miljoen ton hebben teruggedrongen. Dit komt overeen met de hoeveelheid CO 2 die 4,4 miljoen hectare Amazonewoud in één jaar kan absorberen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2203216/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2203217/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2203218/Image3.jpg

SOURCE Midea Residential Air Conditioner Division