На выставке IFA 2023 компания Midea представляет новую линейку экологичных продуктов R290

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Midea Residential Air Conditioner Division

06 Sep, 2023, 23:56 ET

БЕРЛИН, 7 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Midea, ведущий бренд в области производства умной бытовой техники, объявила о выходе своей новой линейки продуктов с хладагентом R290 на выставке потребительской электроники и бытовой техники IFA в Берлине. В ходе пятидневной выставки IFA 2023 компания Midea также приняла участие в работе программы под названием «Деревня устойчивого развития IFA», подчеркнув тем самым свою приверженность идее экологичного образа жизни.

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David Miao, Vice President, and Roosevelt, Director, both from the Overseas R&D Center of Midea Residential Air Conditioner, accepting the Euromonitor International award.
David Miao, Vice President, and Roosevelt, Director, both from the Overseas R&D Center of Midea Residential Air Conditioner, accepting the Euromonitor International award.

В рамках программы «Деревня устойчивого развития IFA» 3 сентября компания Midea провела специальный семинар, на котором присутствовали гости из ЮНИДО, Немецкого агентства по охране окружающей среды и Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). В ходе обсуждения основное внимание было уделено влиянию хладагентов на окружающую среду и их роли в формировании будущего индустрии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Д-р Чанг Вей (Chang Wei), технический директор Midea Group, выступил на мероприятии с речью, в которой объединил такие темы, как общая стратегия «зеленого» развития Midea и стратегия выхода линейки продуктов с хладагентом R290 на международный рынок, а также важность просвещения потребителей. Участники также углубились в такие темы, как тепловые насосы, фторированные газы и потенциал продуктов с хладагентом R290 в качестве решения. В ходе этих дискуссий компания Midea продемонстрировала свое стремление к сотрудничеству, совершенствованию и устойчивому развитию бизнеса в отрасли.

В ходе пятидневного мероприятия значительное внимание было уделено разработанным компанией Midea новейшим продуктам с хладагентом R290, которые были представлены под лозунгом «Зеленое видение, синее будущее» (Green Vision Blue Future). К числу этих высокоэффективных и экологичных продуктов относится недавно выпущенная сплит-система EffiClima класса A+++, сплит-система Xtreme, получившая сертификат экологической безопасности «Голубой ангел», и высокоэффективный водонагреватель с тепловым насосом класса A+. Эти продукты не только обладают исключительными эксплуатационными характеристиками, но и отображают твердое стремление компании Midea к сокращению выбросов углекислого газа и построению устойчивого будущего.

С ростом внимания к проблемам окружающей среды на законодательном уровне были приняты соответствующие нормативные акты, касающиеся требований к хладагентам. Следовательно, хладагенты также непрерывно совершенствуются. Как у хладагента R32, так и у хладагента R290 озоноразрушающий потенциал фреонов (ОРП) равен нулю. Однако по сравнению с хладагентом R32, потенциал глобального потепления (ПГП) которого равен 771, хладагент R290 имеет значительно меньший ПГП — всего 0,02, что делает его более идеальным выбором. В связи с ухудшением климата все больше стран и регионов обращают внимание на ПГП хладагентов. Согласно действующему Регламенту Европейского парламента и Совета Европейского союза о фторсодержащих парниковых газах, с 1 января 2025 года в продаже будут запрещены одиночные сплит-системы, в которых используется менее 3 кг гидрофторуглеродов (ГФУ) с ПГП 750 и более.

Midea, которая является ведущей в мире компанией по производству систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, отдала приоритет экологичности, начав использовать экологически чистый хладагент R290. На протяжении 12 лет компания Midea лидирует в разработках технологий с использованием хладагента R290. Она добилась внедрения таких замечательных инноваций, как первый в мире роторный компрессор с хладагентом R290 и первая демонстрационная линия R290, получив признание Организации Объединенных Наций.

Выбирая продукцию Midea, в которой применяется хладагент R290, потребители могут наслаждаться использованием передовых и экологически чистых решений. Например, сезонный коэффициент энергоэффективности системы в режиме охлаждения (SEER) у разработанной компанией Midea сплит-системы EffiClima с хладагентом R290 равен 12,2, а сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева (SCOP) равен 6,3, что превосходит характеристики хладагента R32. Этот сверхэнергоэффективный кондиционер с хладагентом R290 специально разработан для удовлетворения потребностей европейских клиентов и обеспечивает эффективный обогрев при одновременной экономии электроэнергии.

В ходе выставки IFA компания по стратегическим исследованиям рынка Euromonitor International присвоила Midea звание компании №1 в мире по объему продаж кондиционеров с хладагентом R290 в 2022 году. На сегодняшний день компания Midea выпустила более 6,2 млн продуктов, в которых используется хладагент R290. На основе данных показателей продаж можно предположить, что благодаря своим продуктам с хладагентом R290 компания Midea успешно сократила выбросы CO2 на целых 3,715 млн тонн. Это эквивалентно количеству CO2, которое дождевые леса Амазонии площадью 4,4 млн га могут поглотить за один год.

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2203216/image_1.jpg
Фото –  https://mma.prnewswire.com/media/2203217/image_2.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2203218/Image3.jpg

SOURCE Midea Residential Air Conditioner Division

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