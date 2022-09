Miraval rejoint l'Association européenne de l'immobilier public (EPRA)

LONDRES, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Miraval, le promoteur immobilier durable axé sur l'Amérique latine, est ravi d'avoir été nommé membre associé de l'Association européenne de l'immobilier public (EPRA).

Miraval est un promoteur immobilier durable basé en Europe qui construit des micro-cités autosuffisantes en Amérique latine. Offrant des logements de haute qualité tout en opérant avec un accent sur l'ESG, Miraval crée des projets emblématiques qui offrent un excellent équilibre entre l'emplacement, la qualité des conceptions et de la construction, l'abordabilité et l'urbanisme.

L'EPRA promeut, développe et représente le secteur immobilier public européen. Elle y parvient en fournissant de meilleures informations aux investisseurs et aux parties prenantes, en s'impliquant activement dans le débat public et politique, en promouvant les meilleures pratiques et en assurant la cohésion et le renforcement du secteur.

Miraval se réjouit à l'idée de participer à la prochaine conférence EPRA ReThink qui se tiendra du 6 au 8 septembre à Paris. En tant qu'événement phare du secteur, dont le programme prévoit des visites de propriétés, des discours et la mise en réseau des investisseurs, cette conférence sera une excellente occasion pour Miraval d'être représentée dans cet espace.

Gregorio Esteban, PDG de Miraval, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être membre de l'EPRA. L'adhésion à l'EPRA créera des opportunités permanentes et passionnantes pour nous, et constitue une avancée pour notre projet d'introduire la société en bourse à l'avenir. Il est essentiel pour nous de rehausser le profil de Miraval sur le marché européen, car cela augmentera sa visibilité auprès des parties prenantes clés et du secteur au sens large. Notre modèle unique et hautement durable continue de gagner du terrain en Amérique latine, et nous sommes impatients de poursuivre notre croissance. La prochaine conférence de l'EPRA nous donnera l'occasion de raconter notre histoire et de discuter des principaux thèmes sectoriels et ESG avec nos pairs. »

Dominique Moerenhout, PDG de l'EPRA, a déclaré : Nous sommes très heureux d'accueillir Miraval en tant que nouveau membre de l'EPRA. Elle sera la première entreprise européenne sur le marché à développer et à investir dans des propriétés résidentielles durables et abordables en Amérique latine, une fois qu'elle sera cotée. Je souhaite à l'équipe bonne chance et beaucoup de succès dans la réalisation de la prochaine étape du développement de leur entreprise. »

Pour obtenir de plus amples informations sur Miraval, veuillez contacter :

Raiza González Romero

Relations avec les investisseurs

[email protected]

www.miraval.holdings

Demandes de renseignements des médias

Camarco

Tom Huddart, Letaba Rimell, Gordon Poole

+44 22 776 30 664

[email protected]

SOURCE Miraval Holdings