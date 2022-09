Miraval sluit zich aan bij de European Public Real Estate Association (EPRA)

LONDEN, 2 september 2022 /PRNewswire/ -- Miraval, de op Latijns-Amerika gerichte duurzame vastgoedontwikkelaar, is verheugd om te worden benoemd als associate member van de European Public Real Estate Association (EPRA).

Miraval is een in Europa gevestigde duurzame vastgoedontwikkelaar die op zichzelf staande microsteden in Latijns-Amerika bouwt. Miraval, dat kwalitatief hoogwaardige huisvesting biedt met een focus op ESG, creëert iconische projecten die een uitstekend evenwicht bieden tussen de locatie, de kwaliteit van de ontwerpen en bouw, de betaalbaarheid en de stedelijke planning.

EPRA promoot, ontwikkelt en vertegenwoordigt de Europese openbare vastgoedsector. Dat doen ze door betere informatie te leveren aan investeerders en belanghebbenden, het publiek en het politieke debat actief te betrekken, en best practices, en de cohesie en versterking van de sector te bevorderen.

Miraval kijkt ernaar uit om op 6-8 September in Parijs deel te nemen aan de komende EPRA ReThink-conferentie. Als een topevenement binnen de branche, dat ook property tours, keynote-toespraken en netwerken van investeerders omvat, biedt het een uitstekende kans om Miraval binnen deze ruimte te vertegenwoordigen.

Gregorio Esteban, CEO van Miraval, merkte op: "We zijn er trots op om deel uit te maken van EPRA. Het lidmaatschap zal voor ons voortdurende en opwindende kansen creëren en is een stap in de goede richting in onze plannen om het bedrijf in de toekomst beursgenoteerd te maken. Het vergroten van het profiel van Miraval op de Europese markt is van groot belang voor ons, omdat het de zichtbaarheid voor zowel de belangrijkste belanghebbenden als de sector in het algemeen zal vergroten. Ons unieke, zeer duurzame model blijft in Latijns-Amerika terrein winnen en we kijken uit naar verdere groei. Op de komende EPRA-conferentie zullen we de kans krijgen om ons verhaal te delen en om de belangrijkste sector- en ESG-thema's met onze collega's te bespreken."

Dominique Moerenhout, CEO van EPRA, zei: "We zijn zeer verheugd om Miraval als nieuw EPRA-lid te mogen verwelkomen. Het wordt het eerste Europese bedrijf op de markt dat, zodra ze op de lijst staan, duurzame en betaalbare residentiële woningen in Latijns-Amerika ontwikkelt en erin investeert. Ik wens het team veel geluk en succes in het bereiken van de volgende fase in hun bedrijfsontwikkeling."

