MONDIAL DU RHUM 2024 : L'écosystème rhum se réunit pour la première fois à Paris en 2024

PARIS, 17 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le Mondial du Rhum tiendra sa première édition du 13 au 15 février 2024, dans le prestigieux Palais Brongniart à Paris. Cet événement inédit réunira les esprits créatifs et innovants du monde entier pour explorer les divers enjeux économiques, industriels, politiques, patrimoniaux, éducatifs et de formation qui animent l'écosystème en plein essor du Rhum.

Pour la première fois en France, les acteurs de l'Écosystème Rhum mondial se réuniront pendant trois jours pour discuter des défis majeurs et des opportunités qui façonnent l'avenir du secteur. Les acheteurs et institutions publiques de plus de 20 pays producteurs, ainsi que des acteurs de toute la chaîne de valeur du rhum seront attendus à Paris. Le Mondial du Rhum 2024 constitue un forum dynamique, pour l'annonce des nouvelles initiatives de l'Ecosystème Rhum ainsi que le partage d'expériences et d'idées novatrices. Nous comptons pour cette première édition pas moins de 50 exposants et 22 pays représentés. En tant que partenaire sur cet événement, Business France accompagnera un collectif de 20 entreprises sur son pavillon Outre-Mer. L'occasion de découvrir des rhums artisanaux exceptionnels, avec plus de 25 marques : rhums agricoles, rhums arrangés, rhums ambrés, rhums blanc, rhums vieux et bien d'autres seront à découvrir.

Un événement pionnier : le rhum au-delà de la dégustation

Contrairement aux événements traditionnels centrés sur la partie dégustation, le Mondial du Rhum se distingue par la mise en lumière de l'ensemble de l'Ecosystème Rhum : producteurs, distributeurs, fabricants, récoltants, acheteurs internationaux, influenceurs, fabricants de bouteilles, fûts, levure, etc. Une opportunité unique pour découvrir de jeunes distillateurs français, des nouvelles solutions de packaging 100 % écologiques, ainsi que les prouesses de l'intelligence artificielle au service de l'écosystème rhum ou encore les vertus de la canne à sucre au profit de l'industrie pharmaceutique.

Pour Patrick LOGER, organisateur de l'événement : « Face à l'engouement mondial pour le rhum, cette première édition internationale à Paris est l'opportunité pour tous les acteurs de l'Ecosystème, venant de tous horizons, d'expliquer et de comprendre la forte croissance internationale du marché de ce spiritueux. »

France et rhum : une révolution artisanale en marche

Au cœur de cette révolution gustative, la France se place comme pionnière pour l'industrie rhum. Témoin de cette ascension, la création de nouvelles distilleries au sein même de la métropole, propulse le pays au-devant de la scène internationale. De jeunes entrepreneurs français, se lancent dans la création de spiritueux et incarnent un renouveau dans l'excellence artisanale à la française. De Saint Pierre à Miquelon, en passant par Brest, le rhum a le vent en poupe et s'affirme comme le seul spiritueux à enregistrer une demande croissante pour la tranche des 26-49 ans. Une tendance qui souligne l'innovation florissante qui caractérise le paysage français du rhum.

Une exploration des tendances et de la mixologie

Le Mondial du Rhum joue un véritable rôle de catalyseur des tendances émergentes dans l'univers des spiritueux. Des intervenants internationaux, professionnels du milieu partageront leurs « success stories » dans l'industrie des Vins et Spiritueux. Avec notamment le Japon et ses whiskys de grande qualité, le Mexique et sa tequila et bien entendu la France avec son champagne. Les nouveaux acteurs hexagonaux du rhum se joindront au débat, pour mettre en avant leurs pratiques de productions innovantes et leur rapport à la culture de la canne à sucre. Des bartenders de renommée internationale décrypteront la passionnante évolution de la mixologie, qui contribue au développement du rhum, en particulier dans les pays asiatiques.

Un engagement pour l'avenir

Avec un programme de conférences enrichi autour de quatre sphères thématiques : Affaires Publiques, Business, Innovation et Education. Ce sont plus de 35 conférenciers de renoms qui partageront leur savoir et lanceront les discussions sur les sujets importants de l'Écosystème Rhum. Durant ces trois journées, le Mondial du Rhum célébrera les talents et les savoir-faire, encouragera les partenariats internationaux et insufflera un esprit d'innovation dans l'écosystème. Véritable carrefour d'idées, d'échanges et de débats, le Mondial du Rhum explorera les dimensions culturelles et sociétales du rhum dans l'objectif de :

- Présenter les politiques publiques pour soutenir l'écosystème du Rhum à l'échelle mondiale.

- Favoriser les collaborations internationales entre producteurs, distributeurs et acheteurs.

- Promouvoir un modèle industriel durable et responsable pour l'ensemble de la filière.

- Mettre en avant les innovations et les startups de l'industrie rhum.

- Guider la jeunesse vers des parcours éducatifs et professionnels enrichissants, notamment dans les universités et les grandes écoles.

- Recenser les opportunités d'emploi dans le secteur du rhum à l'échelle internationale.

Pour plus d'information sur l'événement, vous pouvez dès à présent consulter le site internet : https://www.therumsummit.com/

La société IMEG Sas (International Media Event Group) propulse le Mondial du Rhum 2024 comme un événement d'excellence et de grande envergure. Société spécialisée dans l'événementiel, IMEG apporte un éclairage sur les opportunités de développement économique des territoires. Avec le Mondial du Rhum, l'entreprise compte accroître les opportunités commerciales et économique pour les entreprises ainsi que les acteurs publics.

