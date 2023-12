Montgó Lifestyle déménage pour poursuivre sa croissance

ALICANTE, Espagne, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Montgó Lifestyle, dirigé par Rogier Buningh et Erik Dijkshoorn, poursuit sa croissance rapide et suscite un intérêt international. Son engagement envers des soins et un bien-être de qualité supérieure conduit à son déménagement dans l'un des plus beaux endroits d'Europe.

« Nous nous engageons à fournir des soins exceptionnels et à créer un environnement à la fois apaisant et inspirant pour nos participants », a déclaré Rogier Buningh, fondateur de Montgó Lifestyle.

Image of the Clinic

Le déménagement à l'intérieur de la Costa Blanca, en Espagne, offre une capacité accrue avec 15 chambres et suites. Montgó Lifestyle Care se concentre sur le conseil personnalisé pour les personnes qui ont besoin d'aide en raison d'un burnout, d'une addiction ou d'une dépression.

Erik Dijkshoorn, copropriétaire de Montgó Lifestyle, a ajouté : « Notre orientation vers les soins privés nous permet d'offrir une approche personnalisée qui répond aux besoins individuels de nos clients. Nous sommes ravis de porter nos efforts de bien-être à un niveau supérieur dans cet endroit à couper le souffle. »

Montgó Lifestyle met l'accent sur la valeur du service préalable au soin, du suivi et du soutien immédiat sans temps d'attente. Cela fournit un soutien immédiat et continu pour tout le monde.

Pour les organisations et les particuliers en quête d'équilibre, Montgó Lifestyle propose le Business Retreat sur mesure. Ces programmes se concentrent sur le placement individuel au sein des organisations, la connexion de l'équipe et l'amélioration de la communication.

Le nouvel emplacement adoptera la durabilité avec des panneaux solaires, ses propres sources d'eau et l'agriculture biologique. Ces initiatives confirment l'engagement envers un environnement respectueux de l'environnement.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Regardez une vidéo du nouvel emplacement.

Écoutez le podcast (en néerlandais).

Vous pouvez trouver la transcription en anglais du podcast ici.

