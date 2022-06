Morphean: fysieke beveiliging van de cloud nu een belangrijke link in de agenda voor digitale transformatie

Nieuwe gids verkent het verkoperspotentieel van fysieke cloudbeveiliging om superieure voordelen op het gebied van veiligheid en bedrijfsintelligentie toegankelijk te maken en tegelijkertijd de stijgende kosten te beheersen

FRIBOURG, Zwitserland, 21 juni 2022 /PRNewswire/ -- Er is een nieuwe praktische gids uitgegeven door Morphean, een leider op het gebied van Security-as-a-Service en cloud-analyses, om beveiligingsbedrijven te helpen de gedigitaliseerde wereld van fysieke beveiliging te begrijpen en toe te passen. De gids stelt dat de fysieke beveiliging van de cloud nu een belangrijke rol speelt in de digitale transformatieagenda, omdat AI-gedreven analyses helpen om superieure beveiligings- en inlichtingenvoordelen te ontsluiten en te helpen om de stijgende kosten waar veel beveiligingsbedrijven in Europa mee te maken hebben, te beperken.

Digitalisering heeft geleid tot een nieuw tijdperk van gehoste beveiligingsplatforms die de sector verstoren. Met de door de cloud verstrekte kritieke infrastructuur komen er opwindende nieuwe technologieën en systemen op die het delen van krachtige data-gedreven inzichten uit surveillancegegevens mogelijk maken. Deze voordelen hebben niet alleen te maken met een verbeterde beveiliging, maar ook met operationele informatie om de efficiëntie en winstgevendheid van eindgebruikers te verbeteren. Het zullen in toenemende mate die beveiligingsprofessionals zijn die een fysieke beveiligingsvaardigheden kunnen combineren met kennis van de cloud, netwerken en systemen, die in de toekomst resultaat op zullen leveren.

Nu de kosten van het levensonderhoud dankzij de ongekend hoge energie- en brandstofprijzen de pan uitrijzen, stelt de gids dat cloud, AI en analyses meerdere economische voordelen voor partners hebben. De overgang naar de cloud levert niet alleen een meer voorspelbare budgettering en terugkerende inkomsten op voor het partnerbedrijf, het brengt ook kostenbesparingen met zich mee door beter gebruik te maken van mensen en interne middelen, en helpt tevens om een concurrentievoordeel te behalen naarmate klantenbehoeften zich snel ontwikkelen.

De fysieke beveiliging van de cloud, die per apparaat per maand wordt berekend, biedt de partner een weg naar duurzamere omzetgroei en contracten om gebruik te maken van het upselling van meerdere functies. Daarnaast kan een zeer bekwame technisch ingenieur met de cloud op afstand systemen opzetten die niet alleen geld besparen op brandstof, maar ook meerdere taken van klanten uitvoeren in de tijd die nodig is om één systeem op een klantenlocatie op te zetten. Het sneller en efficiënter verkopen en inzetten van aandelen betekent een beter rendement op de investering van het individu in het salaris.

Andere belangrijke onderdelen die in de gids worden behandeld zijn het potentieel van cloud om bedrijven te helpen hun cyberbeveiligingspositie te verbeteren en hoe betrouwbare partnerschappen tot succes op de lange termijn kunnen leiden.

